Lý do sao Hoa, Hàn ít đáp trả antifan bằng từ ngữ độc hại như Lệ Quyên

Từ cách đây hàng chục năm, những bài báo có nội dung liên quan đến anti-fan đã xuất hiện ở những trang tin tức Hàn Quốc hay Trung Quốc. Năm 2003, thông qua công ty quản lý SM Entertainment, ca sĩ Moon Hee Joon đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát để chống lại 75 cư dân mạng và ba trang web. Những người này có bình luận khiếm nhã về ca sĩ.

Điều đó cho thấy anti-fan thời nào cũng có, chứ không phải lúc này mới là vấn đề nhức nhối của ngành giải trí. Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc lẫn Trung Quốc đã bày tỏ sự khổ sở khi bị anti-fan chửi rủa, thậm chí tấn công, đưa nước có keo siêu dính như trường hợp Yunho (TVXQ). Dẫu vậy, phản ứng trong hầu hết vụ việc đáp trả anti-fan của sao Hàn hay sao Trung là đâm đơn kiện, thay vì đôi co bằng từ ngữ khiếm nhã.

Gần đây, những bình luận ác ý đi quá xa và tràn lan trên mạng. Cùng sự phát triển của mạng xã hội, những lời chỉ trích người nổi tiếng ngày càng nghiêm trọng.

Nhà văn Rhyu Si Min viết trong một cuốn sách: "Nếu nhìn thấy những bình luận ác ý, hãy bỏ qua chúng như thể bạn đang nhìn một tảng đá xấu xí ở suối khoáng sau núi". Nhưng điều đó không dễ dàng với những trái tim dễ tổn thương.

Khi tham gia chương trình của đài MBC và phải đối mặt với anti-fan, diễn viên hài Park Myung Soo thừa nhận anh suy sụp. Anti-fan này từng bình luận gay gắt về Park Myung Soo, chẳng hạn: "Tôi rất ghét khi nhìn thấy anh ta trên truyền hình" và "Thật là vô học".

"Mỗi lời anh ấy nói đều tạo nên một vết thương”, Park Myung Soo nói về anti-fan.

Theo tờ Fairn, trong quá khứ, những người nổi tiếng không thể đáp trả dù phải hứng chịu những bình luận ác ý từ cư dân mạng. Có rất nhiều người nổi tiếng đã xuất hiện trên sóng truyền hình và kêu gọi anti-fan ngừng bình luận tiêu cực trong nước mắt. Thậm chí, những bình luận ác ý còn trở thành một phần phải chấp nhận nếu muốn trở thành người nổi tiếng.

Tuy nhiên, khi bình luận trở nên gay gắt, nghiêm trọng, ngôn ngữ lăng mạ và nhiều tin đồn vô căn cứ tràn lan, những người nổi tiếng phản ứng bằng cách kiện, Fairn chỉ ra.

MC kiêm diễn viên Jung Joon Ha đã có phản ứng cứng rắn trước những bình luận ác ý anh phải chịu đựng trong suốt 10 năm qua. Anh cho biết: "Tôi sẽ có hành động mạnh mẽ không nương tay".

Jung Joon Ha tuyên chiến với những bình luận ác ý: "Điều không thể chịu đựng được là không chỉ tôi mà cả gia đình tôi phải chịu những lời lẽ cay độc, xúc phạm. Vì vậy, bây giờ tôi sẽ không chịu đựng được nữa. Tôi sẽ không đứng nhìn và có hành động pháp lý thích hợp".

Tương tự Jung Joon Ha, nhiều sao Hàn như IU, Son Yeon Jae, Jang Dong Min, Sung Yuri, Seo Yuri... cũng đối đầu anti-fan bằng bài viết răn đe và hành động pháp lý. Họ hiếm khi sa đà vào những tranh luận trên mạng hoặc đáp trả bằng từ ngữ khiếm nhã.

Shuhua (G)I-DLE là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi thường “đôi co” với anti-fan. Chẳng hạn, khi fan góp ý Shuhua nên điều chỉnh tiếng nhạc để họ có thể nghe rõ giọng nữ thần tượng, cô đáp trả: "Bật âm lượng điện thoại lên đi, sao đòi hỏi nhiều vậy? ". Lần khác, khi bị chê xấu, Shuhua thẳng thắn: "Bị điên rồi à? Vậy thì cứ biến đi. Đừng có xem cái này nữa. Bạn khiến tôi bực mình rồi đấy".

Lời đáp trả của Shuhua sau đó cũng gây tranh luận giữa một số người bênh vực cô và những khán giả phản đối. Họ cho rằng cách phản ứng của Shuhua quá gay gắt và không cần thiết.

Tại thị trường khắc nghiệt và có hệ thống xử phạt nghiêm khắc như Hoa ngữ, các nghệ sĩ càng phải chú ý trong lời nói, hành động. Và đâm đơn kiện cũng là biện pháp nhiều ngôi sao như Dương Tử, Dương Mịch, Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh… lựa chọn để ngăn chặn những bình luận tiêu cực.

Cuối năm 2019, Tòa án Bắc Kinh thụ lý đơn khiếu nại anti-fan từ 34 cá nhân, Sohu đưa tin. Hầu hết là diễn viên và ca sĩ. Người lớn nhất trong số đó 50 tuổi, còn trẻ nhất là 20. Họ đã xuất hiện trong các bộ phim truyền hình hoặc chương trình tạp kỹ nổi tiếng. 20 người trong số họ đã lọt top 100 của Forbes China mảng Người nổi tiếng.

Tháng 8/2022, Sohu đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba thắng kiện vụ bị anti-fan bôi nhọ danh dự. Theo tòa án Bắc Kinh, Lưu Na phải bồi thường cho mỹ nhân Tân Cương số tiền 3.400 USD và xin lỗi công khai trên các phương tiện truyền thông vì tung tin Nhiệt Ba bán dâm. Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục kiện hàng loạt cá nhân có bình luận tiêu cực, sai lệch về cô.

Trương Hinh Dư cảnh cáo anti-fan vì những bình luận thiếu văn minh. Cô viết: “Nhiều anti-fan châm biếm và xúc phạm gia đình tôi. Điều này khiến tôi rất tức giận, bởi gia đình luôn là điểm mấu chốt của tôi và cha tôi đã qua đời nhiều năm. Tôi không thể chịu đựng được việc bị xúc phạm nên tôi phải đăng bài để cảnh cáo”.

Nhìn chung, hành động đối đầu anti-fan theo cách quá gay gắt, thiếu văn minh cũng không được đồng tình ở thị trường giải trí này.

Dương Siêu Việt nhiều lần bị chê thiếu vệ sinh, EQ thấp, lối hành xử thiếu lịch thiệp. Dương Siêu Việt sau đó đã đáp trả một cách đanh thép những bình luận tiêu cực: "Thật ra tôi cảm thấy chân mình còn sạch hơn miệng và đầu óc của một số người. Chân của tiểu tiên nữ không hôi, xin cảm ơn".

Việc cãi tay đôi với cư dân mạng như Dương Siêu Việt bị coi là hiếm gặp ở Hoa ngữ bởi nghệ sĩ thị trường này thường né tránh đáp trả quá mạnh mẽ. Do đó, vẫn có nhiều khán giả chỉ trích Dương Siêu Việt, Sina nhận định. Họ cho rằng cô nên tập trung vào việc cải thiện khả năng thay vì dành thời gian đôi co với anti-fan trong khi diễn xuất quá yếu kém.

Theo SBS, người nổi tiếng cần đối phó với anti-fan một cách khôn ngoan. Các ngôi sao không nên đánh mất hình ảnh khi đôi co với những người thù ghét, công kích cá nhân để rồi phải trả giá.

Trong bài viết có tiêu đề “8 cách để dẹp bỏ những kẻ thù ghét của người nổi tiếng”, tờ Seventeen nhắc tên Taylor Swift, Selena Gomez, Zendaya, Kendall Jenner… Theo Seventeen, thay vì bực tức để rồi có những bình luận đối đáp khiếm nhã không kém anti-fan, người nổi tiếng hãy có cách ứng xử vừa thông minh lại sang trọng, khẳng định đẳng cấp.

Khi bị chê tăng cân, Selena Gomez cho biết lý do là cô uống thuốc điều trị bệnh lupus. Nữ ca sĩ nhấn mạnh: "Tôi yêu các bạn fan, cảm ơn vì đã ủng hộ và thông cảm cho tôi. Và nếu không, hãy biến đi, bởi thành thật, tôi không ủng hộ việc nhạo báng cơ thể người khác với bất kỳ lý do nào đâu".

Theo Seventeen, câu trả lời của Selena sắc sảo, nhưng vẫn lịch sự và gửi thông điệp quan trọng tới những kẻ bắt nạt rằng họ không thể che giấu danh tính bằng cách ẩn danh trên mạng xã hội. Anti-fan vẫn phải chịu trách nhiệm về lời nói của họ.

Sách tham khảo: Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? do nhóm tác giả Douglas Stone, Bruce Pation và Sheila Heen viết, lọt danh sách best-seller theo bình chọn của The New York Times. Cuốn sách như một cẩm nang nhỏ chứa đựng kỹ năng ứng xử cần thiết cho mỗi người.