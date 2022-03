Lý do phim truyền hình Hàn Quốc giảm xuống còn 12 tập

Đa số phim truyền hình Hàn Quốc gần đây giảm thời lượng xuống còn 8-12 tập. Điều này xuất phát từ sự thay đổi trong thói quen xem phim của khán giả.

Ngày 25/3, Wikitree đưa tin bộ phim Business Proposal với sự tham gia của Kim Se Jeong và Ahn Hyo Seob hiện là một trong những bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích nhất. Khởi đầu với mức rating trung bình toàn quốc là 4,9%, bộ phim ngày càng nổi tiếng, đưa tỷ suất người xem vượt mốc 10%.

Tuy nhiên, theo Wikitree, vì Business Proposal đang nhận được rất nhiều tình cảm từ người xem, không ít khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên khi bộ phim chỉ còn 4 tập nữa là đi đến hồi kết.

Đó là vì theo kế hoạch, Business Proposal được sản xuất như một bộ phim dài 12 tập, không giống nhiều dự án phim truyền hình trước đó. Tương tự, bộ phim truyền hình Thirty-Nine với sự góp mặt của Son Ye Jin, Jeon Mi Do và Kim Ji Hyun cũng thu hút sự chú ý khi dự án chỉ bao gồm 12 tập.

Business Proposal hiện là một trong số phim truyền hình Hàn Quốc được khán giả yêu thích nhất. Ảnh: Naver.

Xu hướng mới tại ngành điện ảnh Hàn Quốc

Thông thường, phim truyền hình Hàn Quốc gồm 16-24 tập. Việc phát sóng hai tập phim một tuần trong khoảng thời gian 8-12 tuần đã trở thành thông lệ kéo dài suốt nhiều năm nay.

Tuy nhiên, gần đây, có rất nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc chỉ dài 12 tập, hay thậm chí là 8 tập. Một số ví dụ điển hình gồm Navillera, Youth Of May, Inspector Koo, Happiness, The Veil, Bad And Crazy, Through The Darkness...

Netflix là đơn vị khởi đầu xu hướng giảm bớt số lượng tập của dự án phim truyền hình. Hiện nay, trên các nền tảng OTT, phim truyền hình thường chỉ có 8-10 tập. Do vậy, đa số phim có tốc độ phát triển câu chuyện rất nhanh, qua đó giúp thu hút sự chú ý từ người xem, khiến họ tập trung theo dõi hơn.

Nhận thấy điều này dần trở thành xu hướng, các đài truyền hình Hàn Quốc bắt đầu rút ngắn thời lượng dự án phim của mình. Nhiều bộ phim truyền hình dài 8 hoặc 12 tập được ra mắt, phát sóng mỗi tuần một lần. Một số chuyên gia đánh giá rằng điều này xuất phát từ việc thói quen thưởng thức phim ảnh của người tiêu dùng đã thay đổi trong thời gian gần đây.

Phim truyền hình Hàn Quốc ngày nay có xu hướng giảm xuống còn 8-12 tập. Ảnh: Naver.

Sự thay đổi trong thói quen của người tiêu dùng

Ngày nay, việc khán giả Hàn Quốc ngồi trước TV để theo dõi một bộ phim truyền hình phát sóng trực tiếp không còn là điều phổ biến. Ngày càng nhiều khán giả lựa chọn xem VOD trên đường đi làm hoặc sau giờ làm việc.

VOD sẽ có mặt trên nền tảng OTT trong một ngày kể từ khi phim lên sóng trực tiếp, hoặc thậm chí được phát hành cùng thời điểm. Đây được coi như điểm cộng lớn của nền tảng OTT khi ảnh hưởng từ cuộc sống bận rộn khiến khán giả không có nhiều thời gian để theo dõi trực tiếp phim trên đài truyền hình.

Để thu hút khán giả xem phim qua thiết bị di động như điện thoại hoặc máy tính bảng, các nhà sản xuất nhận ra họ phải tăng cảm giác "đắm chìm" vào bộ phim của người xem thông qua đẩy nhanh mạch truyện.

Nói một cách đơn giản, khán giả không thể chịu đựng sự nhàm chán. Thông qua giảm số lượng tập phim, nhà làm phim có thể đảm bảo thời gian sản xuất, đồng thời nâng cao chất lượng.

Nếu trước đây, phim truyền hình Hàn Quốc thường bị chỉ trích khi biên kịch cố tình kéo dài tình tiết để đảm bảo thời lượng 16 tập, thì ngày nay, nhờ rút ngắn số lượng tập phim, vấn đề này bắt đầu được khắc phục rõ rệt. Điều này được thể hiện qua mạch truyện rõ ràng hơn, đi thẳng vào ý chính, không còn nhiều tình tiết lê thê, thừa thãi.

Điểm chung của phim truyền hình Hàn Quốc ra mắt trong năm 2022 là tất cả đều có thời lượng ngắn. Pachinko với sự tham gia của Lee Min Ho và Youn Yuh Jung chỉ dài 8 tập, Suriname của Ha Jung Woo và Hwang Jung Min có tổng cộng 6 tập, A Model Family do Jung Woo và Park Hee Soon đóng chính gồm 10 tập, và Money Heist với sự góp mặt của Yoo Ji Tae cũng dự kiến kéo dài 12 tập.

Phần lớn người xem cho thấy phản ứng tích cực trước sự thay đổi này. "Bộ phim dài quá", "tôi ước gì bộ phim có thể ngắn hơn một chút", "tôi thích điều này vì họ không phải cố tình kéo dài tình tiết, khiến nó trở nên lê thê", "việc đi thẳng vào ý chính của câu chuyện khiến bộ phim dễ theo dõi hơn", Wikitree trích dẫn một số bình luận từ khán giả. Dù vậy, cũng có nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi bộ phim yêu thích của họ kết thúc sớm.

Xu hướng thưởng thức phim ảnh của khán giả đã thay đổi. Ảnh: Naver.

Việc giảm thời lượng phim có thể giúp nhà làm phim tiết kiệm chi phí sản xuất. Dù vậy, một số khán giả chỉ ra rằng nếu thời lượng của phim truyền hình bị rút ngắn, đài truyền hình sẽ phải cho ra mắt nhiều dự án hơn để đảm bảo lịch phát sóng không bị thiếu hụt nội dung. Điều này tất yếu dẫn đến gia tăng gánh nặng về chi phí sản xuất.

Tuy nhiên, khi các nền tảng OTT lớn ngày càng sản xuất nhiều bộ phim truyền hình với thời lượng dưới 10 tập, công chúng dự đoán phim truyền hình ngắn tập vẫn sẽ tiếp tục là xu hướng trong thời gian tới.