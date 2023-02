Lý do phim quay ở Việt Nam đang gây sốt Hàn Quốc

Phần 2 của "Taxi Driver" đạt thành tích cao ngay tập đầu tiên. Phim quay tại nhiều địa điểm của Việt Nam.

Bộ phim Taxi Driver mới lên sóng tại Hàn Quốc hôm 17/2 đã lập tức gây chú ý với rating (tỷ suất người xem) cao 12,1% trên đài SBS. Phim đặc biệt được yêu thích tại Việt Nam khi có những cảnh quay tại TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Huế.

Nội dung kịch tính từ những cảnh đầu tiên

Một trong những lý do khiến Taxi Driver được chú ý ngay khi lên sóng là thành công từ mùa đầu tiên. Theo Nielsen Korea - công ty nghiên cứu về tỷ suất người xem - tập đầu của phần 1 ghi nhận tỷ suất người xem trung bình là 10,3%. Tập 2 ghi nhận tỷ suất người xem cao nhất là 16,4%, đứng đầu trong số các chương trình phát sóng cùng khung giờ.

Tập cuối đạt rating cao thứ 4 so với bất kỳ bộ phim truyền hình cuối tuần nào trong lịch sử đài SBS. Thậm chí, nhờ vai diễn trong phim, Lee Je Hoon vinh dự nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại SBS Drama Awards.

Phần đầu tiên làm nổi bật các vấn đề xã hội, chẳng hạn bắt nạt học đường, bị lạm dụng nơi làm việc... Đạo diễn cho biết mùa phim mới sẽ bao gồm nhiều câu chuyện dễ hiểu hơn về những người phải đối mặt với sự bất công.

Từ thành công của phần đầu tiên, khán giả đặt kỳ vọng và mong đợi vào phần tiếp theo. Do đó, ngay khi phần 2 lên sóng, phim đạt tỷ suất người xem cao.

Nhiều địa danh ở Việt Nam xuất hiện trên phim.

Tập đầu tiên của phần 2 bắt đầu với cảnh Kim Do Ki (do Lee Je Hoon thủ vai) trốn tù và gặp lại CEO Jang của công ty Rainbow Fortune. Công việc của họ là được thuê trả thù cho các nạn nhân chịu bất công trong cuộc sống. Phần 2 của phim bắt đầu đầy kịch tính khi dựa trên nhiều vụ án có thật và gây nhức nhối xã hội Hàn Quốc suốt thời gian qua, điển hình vụ Phòng chat thứ N từng gây chấn động dư luận nước này (phòng chat chia sẻ hình ảnh, video quay lén của hàng trăm nạn nhân, gồm cả trẻ vị thành niên).

Ở 2 tập đầu tiên, Kim Do Ki sang Việt Nam để tìm kiếm chàng trai có tên Lee Dong Jae bị mất tích. Lee Dong Jae vì muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình nên bị lừa sang Cotaya (địa danh giả tưởng). Tại đây, Lee Dong Jae bị ép tạo ra các trang web đánh bạc. Khi không nghe lời, Lee Dong Jae bị đánh đập tàn nhẫn. Kim Do Ki đã trà trộn vào tổ chức đánh bạc này để tìm kiếm tung tích của Lee Dong Jae.

Lên kịch bản từ những vụ án có thật, Taxi Driver được đánh giá hấp dẫn, kịch tính. Bộ phim chỉ ra sự phi lý, bất công vẫn tồn tại trong mọi ngóc ngách của xã hội.

Phần 2 đã khắc họa một cách thuyết phục, hài hước và nhẹ nhàng quá trình tái hợp của các “anh hùng bóng tối” trong công ty Rainbow Fortune sau khi họ tan rã ở phần đầu tiên.

Dàn diễn viên ăn ý, hành động đẹp mắt

Ngoài nam chính Lee Je Hoon, phim có sự tham gia của Kim Eui Seong trong vai CEO Jang, Pyo Ye Jin (vai Ahn Go Eun), Jang Hyuk Jin (vai Choi Kyung Gu) và Bae Yu Ram (vai Park Jin Eon)... Newsen nhận định họ kết hợp ăn ý, hài hước khiến bộ phim vừa căng thẳng, kịch tính nhưng cũng đem lại cho khán giả nhiều khoảnh khắc thư giãn, vui vẻ. Sự chỉ đạo tinh tế của ê-kíp sản xuất đã tối đa hóa bầu không khí có phần hài hước và càng làm tăng thêm sức hút của bộ phim.

Đặc biệt, phần 2 được lên kịch bản tiếp nối phần 1 thay vì diễn ra rời rạc. Ngoài việc sử dụng nhạc phim của phần 1, phần 2 còn có sự xuất hiện của nhân vật bà Lim (do Shim So Young thể hiện). Đây là nhân vật được đánh giá có cảnh quay hay nhất trong phần đầu tiên. Do đó, sự trở lại của bà Lim khiến khán giả xúc động.

Hành động lôi cuốn của Lee Je Hoon cũng thu hút sự chú ý. Tờ Dispatch đánh giá nam diễn viên hoàn toàn hóa thân thành Kim Do Ki - một tài xế taxi chuyên bắt những kẻ ác. Ở phần đầu tiên, với những pha hành động gay cấn, Kim Do Ki cùng các thành viên của đội Rainbow Fortune đã thành công trong việc săn lùng Jo Do Chul.

Lee Je Hoon đảm nhận vai nam chính.

Lee Je Hoon có diễn xuất ấn tượng, đặc biệt khả năng lột tả suy nghĩ, cảm xúc qua ánh mắt. Ở tập 2 của phần 2, nam diễn viên tiếp tục có những pha hành động đầy ấn tượng.

Nhiều địa điểm của Việt Nam xuất hiện trên phim thông qua hành trình truy tìm nạn nhân của Kim Do Ki. Đường Lê Duẩn, nhà thờ Đức Bà, hầm Thủ Thiêm... ở TP.HCM rồi Hạ Long, cầu Rồng ở Đà Nẵng, hồ Thủy Tiên ở Huế lần lượt xuất hiện trong phim khiến khán giả Việt Nam thích thú.

Tờ TV Daily nhận định 2 tập đầu của phần 2 có diễn biến nhanh, diễn xuất của các diễn viên được đánh giá cao và khiến người xem tò mò về những tập tiếp theo, nơi công lý sẽ được thực thi một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, tờ này nhận định phim vẫn tồn tại những điểm yếu, đặc biệt sự cẩu thả về cách dàn dựng, trái với mong đợi của người xem.

Ở tập 2, Choi Kyung Goo (Jang Hyuk Jin) và Park Jin Eon (Bae Yu Ram) đã đến Việt Nam để lần theo tung tích của Kim Do Ki.

“Tuy nhiên, thật khó để chấp nhận quá trình tìm kiếm của Choi Kyung Goo và Park Jin Eon (những người bị lạc đường) ở đất nước rộng lớn như vậy. Tình tiết này rất khó chấp nhận. Thời điểm xuất hiện của ông trùm băng đảng Kim Hyung Seo (Park Seong Geun) cũng là một câu hỏi. Việc ông trùm băng đảng đội lốt cảnh sát Hàn Quốc nhiều lần có thời cơ giết Kim Do Ki nhưng không bóp cò, hay cảnh Kim Do Ki đang bị trói nhưng dễ dàng cởi dây và đứng trước mặt bọn bắt cóc... đều là sự dàn dựng khó hiểu, phi lý”, tờ TV Daily đánh giá.

Ngoài ra, phim còn nhiều tình tiết khác cũng được đánh giá thiếu logic. Vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ suất người xem. Rating của tập thứ hai ghi nhận tỷ suất người xem là 10,3%, giảm 1,8% so với tập đầu tiên.

Tuy nhiên, TV Daily nhận định vẫn còn quá sớm để kết luận bộ phim có thành công hay không, Hiện, khán giả đổ dồn sự chú ý vào việc liệu phim có lội ngược dòng thành công và cho thấy mức độ hoàn thiện cao như phần 1 từ tập 3 hay không.