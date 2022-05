Lý do nữ luật sư của Johnny Depp nổi tiếng sau vụ kiện

Camille Vasquez - luật sư đại diện nhóm pháp lý của Johnny Depp - khiến Amber Heard phải thừa nhận việc chưa quyên góp đủ tiền cho tổ chức từ thiện.

Theo New York Post, nhóm người hâm mộ Johnny Depp đã chờ nhiều tiếng đồng hồ, xếp thành hàng dài bên ngoài tòa án Fairfax (bang Virginia, Mỹ) để được nhìn thấy, bắt tay, ôm và xin chữ ký Camille Vasquez.

Nữ luật sư 38 tuổi đã trở thành "người nổi tiếng" sau vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard, đặc biệt là sau màn thẩm vấn chéo với ngôi sao Aquaman hôm 17/5, tờ báo nhận định.

Màn thẩm vấn gay cấn với Amber Heard

Theo The Independent, Camille Vasquez, một trong những luật sư đại diện cho Johnny Depp, là người chịu trách nhiệm thẩm vấn chéo với Amber Heard trong hai ngày 16 và 17/5.

Giữa bầu không khí căng thẳng, Vasquez đặt câu hỏi khiến Heard không thể chối cãi: "Cô không chuyển đủ số tiền như đã hứa trong 7 triệu USD có được từ vụ ly hôn cho Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU)?". Lúc này, Heard gật đầu thú nhận: "Tôi vẫn chưa thể thực hiện nghĩa vụ đó".

Vasquez liên tục đưa ra lý lẽ sắc bén, đanh thép khi đối chất với Elaine Bredehoft, luật sư của Heard. Phóng viên New York Post cho biết Vasquez đã phản bác cáo buộc bất lợi cho thân chủ, đồng thời nhấn mạnh phía diễn viên Aquaman thiếu cơ sở trong cách trình bày.

Sự phản đối hướng lập luận của Bredehof được thẩm phán đồng ý, dẫn đến việc Heard phải trả lời ngược lại các câu hỏi từ đội ngũ của Depp. Có lúc nữ diễn viên dừng lại vài giây và nói: "Tôi đang cố gắng, tôi đang cố gắng".

Camille Vasquez trực tiếp thẩm vấn Amber Heard. Ảnh: Los Angeles Times.

Vasquez cũng thẩm vấn Heard về việc chỉnh ảnh để thêm vết bầm tím trên khuôn mặt và nghi vấn hành hung chồng cũ ở Australia vào năm 2015. Nữ luật sư cũng chỉ ra, Heard không có lấy một hình ảnh hay hồ sơ y tế nào làm bằng chứng việc cô bị chồng cũ xâm hại tình dục.

Chưa hết, video trích xuất từ camera an ninh cho thấy Heard đã qua đêm với nam diễn viên James Franco ngay trước ngày đệ đơn ly hôn Depp. Trong khi trước đó, cô khẳng định chưa từng mời đồng nghiệp đến nhà riêng.

Bằng chứng Heard nói dối khiến chuyên gia TMZ dấy lên sự nghi ngờ độ chính xác trong mọi lời khai từ trước đến nay của nữ diễn viên.

Màn thẩm vấn chéo gay cấn được cắt dựng lại trong khoảng hai phút và nhanh chóng viral trên nền tảng Tiktok. Theo SCMP, đoạn clip ghi nhận 17 triệu lượt xem và 4,6 triệu lượt người nhấn thích. "Camille Vasquez đã khiến Internet bùng nổ", tờ báo viết.

Jesse Weber - luật sư và người dẫn chương trình của Law & Crime network - đánh giá "Camille Vasquez đã tạo ấn tượng với những lập luận chặt chẽ". Mitra Ahouraian, luật sư giải trí ở Beverly Hills, cho rằng nữ luật sư "đã trở lại mạnh mẽ sau một tuần nghỉ và cách thể hiện của cô ấy đáng được mong đợi".

Theo The Independent, phần tranh luận dự kiến kết thúc ​​vào ngày 27/5, sau đó bồi thẩm đoàn sẽ tiến hành nghị án.

Nghi vấn hẹn hò Johnny Depp

Ở các phiên điều trần, Camille Vasquez và Johnny Depp nhiều lần thì thầm vào tai nhau rồi mỉm cười. Khoảnh khắc nữ luật sư trò chuyện, nhìn thân chủ và họ ôm nhau mỗi khi khép lại phiên tòa làm dấy lên tin đồn hẹn hò giữa cả hai.

Khi bước ra khỏi tòa án Fairfax, Vasquez đã bị các tay săn ảnh liên tục hỏi: "Có phải chị và Johnny Depp đang hẹn hò. Mọi người muốn biết mối quan hệ thật sự của cả hai?".

Trước thắc mắc của báo giới và khán giả, nữ luật sư từ chối trả lời. Cô cười và vẫy tay chào người hâm mộ của Depp đứng bên đường.

Camille Vasquez và Johnny Depp có những cử chỉ thân thiết ở tòa án. Ảnh: SCMP, BBC.

Nguồn tin TMZ xác nhận Vasquez và thân chủ của cô không hẹn hò. Tất cả thông tin lan truyền và đồn thổi trên mạng xã hội đều sai sự thật. Nguồn tin giải thích rằng Depp và nhóm pháp lý chỉ gặp nhau vì công việc, quá trình cộng tác giúp họ phát triển mối quan hệ tốt đẹp.

Tờ báo cho biết thêm, Vasquez đang hẹn hò với doanh nhân bất động sản người Anh. "Họ đã xây dựng mối quan hệ nghiêm túc được vài tháng", TMZ tiết lộ.

Luật sư tài năng của nước Mỹ

Camille Vasquez sinh năm 1984, từng tốt nghiệp Đại học Nam California, chuyên ngành nghệ thuật, truyền thông và khoa học chính trị. Sau đó, cô theo đuổi bằng cử nhân của Đại học Luật Southwestern ở Los Angeles, Mỹ.

Từ năm 2017 đến 2018, cô làm việc cho công ty luật Manatt, Phelps & Phillips, LLP ở Los Angeles, và hiện là cộng sự của công ty luật nổi tiếng Brown Rudnick có trụ sở tại bang California.

Camille Vasquez được khen không chỉ tài năng mà còn có ngoại hình đẹp. Ảnh: SCMP.

Nữ luật sư dày dặn kinh nghiệm xử lý những vụ kiện phỉ báng từ phía nguyên đơn, từng giải quyết khủng hoảng truyền thông cho nhiều người nổi tiếng.

"Camille Vasquez còn nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề pháp lý khác. Cô ấy cũng thành thạo việc xây dựng chiến lược kiện tụng tấn công và phòng thủ cho khách hàng tư nhân", trích thông tin từ web cá nhân của Vasquez.

Theo New York Post, Camille Vasquez đã được Best Lawyers in America bình chọn là "Nhân vật đáng để theo dõi" trong giai đoạn 2021-2022.