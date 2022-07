Lý do nhà thuốc An Khang hấp dẫn hàng nghìn dược sĩ

Dược sĩ trẻ hay thâm niên đều có thể tìm thấy cơ hội việc làm, với những đặc quyền “trọn an tâm” tại An Khang.

An Khang là hệ thống nhà thuốc trong top 3 cả nước với tốc độ phát triển và mở rộng “thần tốc”. Hệ thống đang sở hữu 500 cửa hàng “phủ xanh” khắp 3 miền, đồng thời đặt mục tiêu dẫn đầu thị trường bán lẻ dược phẩm, dự kiến 2.000 cửa hàng vào năm 2023. Ứng viên dược sĩ khi làm việc tại chuỗi nhà thuốc thuộc tập đoàn bán lẻ số 1 Việt Nam sẽ có nhiều chế độ ưu đãi, đặc quyền.

An tâm làm nghề

Ngành dược đòi hỏi thời gian học tập vất vả và đôi khi kéo dài hơn các ngành khác. Dù thế, y đức của nghề nghiệp là lý do níu giữ các dược sĩ tiếp tục cống hiến để giúp đỡ người khác.

Vì thế khi đến với An Khang, ứng viên có thể an tâm làm “thầy thuốc giỏi chuyên môn và giàu đức độ” theo đúng tâm nguyện, với từng viên thuốc được đảm bảo chất lượng. Mang đến những sản phẩm tốt nhất cho người dùng cũng thể hiện cái tâm và y đức cao quý.

Dù là dược sĩ mới ra trường,có thâm niên hay trên 40tuổi đều có thể tìm được cơ hội tại An Khang.

An Khang không chỉ phát triển các nhà thuốc đạt chuẩn GPP hiện đại, mà còn chú trọng xây dựng môi trường làm việc thân thiện, có quy trình đào tạo và nâng cấp chuyên môn bài bản cho dược sĩ.

Ngoài liên tục có các khóa đào tạo nội bộ tập trung vào cách chăm sóc và tư vấn tận tâm cho khách hàng, chuỗi còn mời nhiều tập đoàn dược phẩm, đối tác hàng đầu đến cập nhật kiến thức chuyên ngành mới nhất cho đội ngũ dược sĩ.

Với mục tiêu gây dựng chuỗi nhà thuốc vì sức khỏe người Việt, mới đây, An Khang còn ra mắt “Hành trình Tâm an thân khang” để khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con có hoàn cảnh khó khăn thuộc 18 tỉnh thành trên toàn quốc, kéo dài đến hết năm 2023.

An tâm thu nhập

Là dược sĩ của An Khang, ứng viên có thể an tâm với thu nhập. Để nhân viên toàn tâm cống hiến, chuỗi này công bố mức thu nhập không giới hạn, tăng dần đều theo năng suất và chuyên môn làm việc. Lương cơ bản 4-5 triệu đồng, đảm bảo tính ổn định, cùng khoản thưởng giúp thu nhập khoảng 9-20 triệu đồng/tháng. Với dược sĩ tay nghề cao, thu nhập có thể tăng đều mỗi tháng.

An Khang còn có hậu đãi phúc lợi dành riêng cho nghề thầy thuốc với bảo hiểm sức khỏe đặc biệt, ưu đãi mua hàng, nghỉ phép năm và thưởng cuối năm trung bình 3 tháng lương (theo chế độ chung của tập đoàn Thế Giới Di Động).

An tâm gần nhà

Để phục vụ người dân, nghề dược sĩ thường làm ca vào sáng sớm hoặc về tối muộn, khá vất vả nếu phải đi làm xa.

Tại An Khang, ứng viên có thể chủ động chọn nơi làm việc gần nhà nhất. Với số lượng 500 nhà thuốc hiện tại và hàng nghìn cửa hàng khắp cả nước, An Khang cung cấp địa điểm làm việc gần nhà người tiêu dùng lẫn đội ngũ dược sĩ.

Sắc xanh An Khang hiện phủ sóng 33 tỉnh thành cả nước.

Sắc xanh An Khang hiện phủ sóng 33 tỉnh thành như TP.HCM (145 nhà thuốc), Kiên Giang (25), Long An (22), Cần Thơ (19), An Giang (18), Bến Tre (16), Hà Nội (24), Đà Nẵng (12)...

An tâm sự nghiệp

Vài năm trở lại đây, ngành bán lẻ dược phát triển mạnh mẽ, phục vụ người dân. Ngành nghề ngày càng chuyên nghiệp, tận tình, đồng thời mang đến cơ hội nghề nghiệp tốt cho đội ngũ dược sĩ.

Thay vì làm việc trong những quầy thuốc đơn lẻ, dược sĩ có cơ hội trở thành một phần của tập đoàn lớn, có cơ hội thăng tiến trong nghiệp vụ chuyên môn, trở thành trưởng ca hay thăng cấp quản lý. Quá trình đó tại An Khang chỉ mất khoảng 2-3 tháng, để dược sĩ trẻ có thể xây dựng sự nghiệp.

Chuỗi nhà thuốc mang đến cơ hội công bằng cho các dược sĩ ở nhiều độ tuổi.

Chuỗi nhà thuốc lấy chuyên môn làm tiêu chí lựa chọn hàng đầu, quy trình thăng tiến rõ ràng, mở ra cơ hội công bằng cho dược sĩ nhiều độ tuổi - từ người trẻ mới ra trường, dược sĩ thâm niên lâu năm, cả dược sĩ trên 40 tuổi muốn tìm môi trường ổn định.

Chuỗi hiện tuyển dụng 3.000 nhân sự cho 13 vị trí gồm dược sĩ bán hàng (1.040 suất), dược sĩ chuyên môn (829), quản lý nhà thuốc (757), quản lý tập sự (389), nhân viên kho dược (85)…

Để gia nhập mái nhà An Khang, bạn cần tốt nghiệp chuyên môn dược và mong muốn làm nghề với thái độ thân thiện, tận tâm, chuẩn y đức.

Ứng tuyển tại https://vieclam.thegioididong.com/viec-lam-an-khang.