Lý do người dùng yêu thích TV The Frame 

“TV The Frame của Samsung được thiết kế như một phần của nghệ thuật”, NYT đánh giá. The Frame 2021 cũng là TV được độc giả Zing News yêu thích nhất năm qua.

The Frame thuộc dòng TV lifestyle của Samsung với mục đích khiến người dùng suy nghĩ lại về những gì một chiếc TV có thể mang đến. Thiết bị đặt ở trung tâm ngôi nhà không chỉ để trình chiếu, mà còn là một phần của cá tính, gu thẩm mỹ của người dùng. TV giờ đây mang lại nhiều giá trị hơn một thiết bị giải trí đơn thuần.

Chiếc TV biến không gian sống thành triển lãm nghệ thuật

Samsung tạo ra The Frame để hướng đến nhóm người dùng trẻ, hiện đại, mong muốn TV phải hòa hợp với lối trang trí, phong cách nội thất của ngôi nhà, đóng vai trò như tác phẩm nghệ thuật.

“Với người dùng của The Frame, TV phải có kiểu dáng thời trang, viền tùy chỉnh và khả năng hiển thị tác phẩm nghệ thuật hoặc ảnh cá nhân của chủ nhân. Những điều này quan trọng hơn cả thông số kỹ thuật hiện đại nhất”, The Verge bình luận.

Theo The Verge, Samsung từng tuyên bố The Frame “thành công rực rỡ”, thậm chí vượt qua những mẫu QLED flagship của hãng trong tâm trí của những người dùng trẻ, vốn đặt tiêu chí phong cách và thiết kế lên hàng đầu. Trong giai đoạn giãn cách kéo dài năm qua, The Frame 2021 cũng giúp người trẻ tiếp cận nghệ thuật, khi thưởng thức hàng trăm tác phẩm kinh điển của các danh họa ngay tại nhà.

Ở Art Store, Samsung cung cấp cho người dùng 1.600 tác phẩm từ 600 nghệ sĩ ở 45 quốc gia. Đây là ký kết của hãng công nghệ Hàn Quốc với bảo tàng Prado (Madrid, Tây Ban Nha), Albertina (Vienna, Áo), Tate Modern (London, Anh), Van Gogh (Amsterdam, Hà Lan), Hermitage (Saint Petersburg, Nga), Musée du Louvre (Paris, Pháp).

Tác phẩm Mona Lisa có sẵn trong Art Store, hiển thị sắc nét trên The Frame 2021.

Nhờ chất lượng hiển thị 4K, The Frame biến ngôi nhà của bạn thành phòng triển lãm đậm chất nghệ thuật. Ngoài ra, The Frame 2021 trang bị cảm biến nhận diện chủ thể, và chỉ hiển thị tranh khi phát hiện có người xung quanh. Tính năng này giúp tiết kiệm điện năng và duy trì độ bền cho thiết bị.

Thiết kế đơn giản, thanh lịch

Ở phiên bản The Frame 2021, TV được tùy chọn khung viền, với màu sắc và chất liệu như một khung tranh cổ điển. Cụ thể, khung viền gỗ hiện đại với màu trắng, nâu gỗ và nâu đậm; hay cạnh vát cá tính với màu trắng và đỏ gạch. Dòng sản phẩm này cũng có dải màn hình từ 32 inch đến 75 inch, phù hợp với đa dạng đối tượng người dùng.

Các lựa chọn khung viền phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc.

Thiết bị cũng giúp người dùng có không gian gọn gàng hơn với giải pháp One Connect. Toàn bộ dây kết nối, bộ xử lý tín hiệu được đặt vào một chiếc hộp, và kết nối với TV bằng sợi cáp siêu mảnh. Điều này giúp người dùng giải phóng toàn bộ dây nhợ vướng víu, giúp TV trở thành điểm nhấn thật sự của không gian sống.

The Frame 2021 cũng mang đến nhiều lựa chọn bài trí cho gia chủ. Bạn có thể treo TV lên tường với giá siêu mỏng Slim Fit Wall-Mount, giúp khe hở giữa thiết bị và tường gần như không có, tăng sự liền mạch với không gian. Bên cạnh đó, người dùng có thể đặt TV lên các chân đế nghệ thuật, tùy thuộc vào không gian và ý đồ bố trí của gia chủ.

Khả năng hiển thị ấn tượng

Điểm thu hút, tạo sự khác biệt của The Frame 2021 là thiết kế và kho tranh độc quyền và tính nghệ thuật độc đáo. Dù vậy, khả năng hiển thị, công nghệ tấm nền và loạt tiện ích được tích hợp là mảnh ghép hoàn thiện trải nghiệm và sức hút của dòng TV này.

TV The Frame trang bị tấm nền sử dụng công nghệ chấm lượng tử cho độ sáng cao, màu sắc rực rỡ. Bộ xử lý Quantum 4K giúp nâng cấp hình ảnh từ bất cứ nguồn phát nào lên mức Ultra HD và gần 4K nhất có thể. Các khung hình được tái hiện trên TV The Frame một cách mượt mà, rõ nét và giàu chi tiết hơn.

The Frame 2021 cũng có tính năng Multi-view, giúp hiển thị đồng thời hình ảnh từ nhiều nguồn phát. Người dùng có thể tận dụng tính năng này để vừa xem bóng đá, vừa video call hay mở sẵn email để không lỡ mất thông tin quan trọng.

Cùng với thiết kế, công nghệ và chất lượng hiển thị giúp hoàn thiện trải nghiệm và sức hút của TV The Frame.

Thiết bị này có màn hình tần số quét 120 Hz, cùng công nghệ tự đồng bộ khung hình với PlayStation, tương tự tính năng G-Sync hay Free Sync trên máy tính, phục vụ tốt nhu cầu chơi game.

The Frame 2021 được người dùng yêu thích và chiến thắng tại Best Choice Award 2021 của Zing News. Sau thành công của thế hệ 2021, Samsung hứa hẹn loạt nâng cấp ở thế hệ The Frame 2022, với những kỹ thuật chế tác đặc biệt để có màn hình mờ, chống phản chiếu, kết cấu bề mặt gần như vải hay giấy khi chạm vào.