Lý do Na Yeon là thành viên đầu tiên của TWICE được ra mắt solo

Không quá vượt trội về tài năng, Na Yeon vẫn được chọn là thành viên solo đầu tiên của TWICE nhờ tố chất ngôi sao nổi bật và mức độ nhận diện công chúng ngày càng cao.

Theo Allkpop, vốn nổi tiếng với đội hình đồng đều cả về tài lẫn sắc, song trong số 9 thành viên, Na Yeon vẫn là cái tên được khán giả nhớ tới đầu tiên khi nhắc đến TWICE.

Thời gian mới ra mắt, nữ idol sinh năm 1995 từng gây tranh cãi vì được JYP ưu ái cho đứng vị trí center. Thế nhưng, sau hơn 7 năm hoạt động, chị cả nhóm TWICE dần chinh phục được số đông khán giả nhờ sự trưởng thành trong khả năng cũng như danh tiếng ở Kpop.

Na Yeon là thành viên đầu tiên của TWICE solo sau 7 năm. Ảnh: Naver.

7 năm trước, Na Yeon chính là cái tên đầu tiên được xướng lên trong đội hình nhóm nhạc nhà JYP. 7 năm sau, mỹ nhân 9X tiếp tục được chọn là người tiên phong của TWICE ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo.

Qua album mang tựa đề IM NAYEON, nữ ca sĩ 9X mang đến những khía cạnh mới mẻ, đậm màu sắc, cá tính của chính bản thân. Màn debut thành công của Na Yeon một lần nữa chứng minh sự sáng suốt và đúng đắn của JYP trong việc định hướng và phát triển.

Mảnh ghép toàn diện nhất của TWICE

Khi còn bé, cô từng tham gia cuộc thi người mẫu nhí và được JYP Entertainment tuyển chọn. Tuy nhiên, mẹ Na Yeon không cho phép cô gia nhập công ty vì còn quá nhỏ. Năm 2010, nữ ca sĩ bí mật tham gia Open Audition lần thứ 7 của JYP và trở thành thực tập sinh sau khi vượt qua vòng tuyển chọn.

Trước khi ra mắt với TWICE, nữ ca sĩ góp mặt trong MV của nhiều nghệ sĩ đình đám. Trong đó, sự xuất hiện trong MV của nhóm nhạc đàn anh nổi tiếng GOT 7 - Girls Girls Girls đã giúp cô nhanh chóng được chú ý khi tham gia Sixteen – chương trình sống còn tuyển chọn thành viên nhóm TWICE.

Na Yeon được nhận xét có tố chất ngôi sao nổi bật. Ảnh: Naver.

Bên cạnh đó, ngoại hình nữ idol còn được đánh giá phù hợp với mọi phong cách cũng như hình tượng mà JYP xây dựng cho nhóm khi ra mắt đến hiện tại. Với tiêu chí tuyển chọn của JYP, nhân cách và tài năng là thiết yếu, nhưng tố chất ngôi sao là yếu tố giúp họ nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Đặc điểm này được JYP nhìn thấy rất rõ ở Na Yeon ngay từ lần gặp đầu. Đó cũng là lý do ông giao vị trí trung tâm cho nữ idol sinh năm 1995. Theo ông, khi đứng center, Na Yeon có thể lan tỏa nguồn năng lượng tươi mới cho cả nhóm cũng như mọi người xung quanh. Đây cũng chính là mục tiêu mà Chủ tịch Park định hướng cho 9 cô gái ngay từ khi ra mắt.

Hơn 7 năm hoạt động trong ngành giải trí, dù được coi là một trong những nhóm nữ hàng đầu Gen 3, TWICE vẫn thường xuyên bị chỉ trích vì kỹ năng thanh nhạc thiếu sót. Tuy vậy, Na Yeon vẫn được coi là "idol kiểu mẫu" nhờ trình độ ca hát và vũ đạo đạt mức ổn định. Dù chưa thật sự nổi trội, cô được công nhận là thành viên toàn diện nhất nhóm.

Theo Soompi, không đảm nhận vai trò hát chính nhưng Na Yeon lại có chất giọng vang, sáng và bắt tai. Cô thường xuyên được giao đảm nhận phần hát mở màn hoặc những phân đoạn đắt giá nhất trong bài. Chính vì điều này, nữ thần tượng thường xuyên bị nhầm lẫn là giọng ca chính của nhóm.

Na Yeon phù hợp với mọi concept mà JYP định hướng. Ảnh: Naver.

Sao nữ 9X cũng được đánh giá cao ở kỹ năng nhảy múa và trình diễn trên sân khấu dù không phải vũ công chính của TWICE. Theo Allkpop, nhờ nền tảng học múa ballet từ nhỏ, Na Yeon có sự uyển chuyển và nhanh nhạy trong việc thực hiện động tác. Đáng tiếc, di chứng tai nạn trong quá khứ lại không cho phép nữ idol được phô diễn hết khả năng ở những bài nhảy mạnh mẽ, kỹ thuật.

Trang Naver cho biết có nhiều tiêu chí để đánh giá mức độ nổi tiếng và sức hút của các idol qua từng đợt comeback. Trong đó, fancam cá nhân thể hiện chính xác nhất khả năng thu hút khán giả cũng như mức độ nhận diện công chúng của từng thành viên trong đội hình nhóm.

Với tiêu chí đánh giá trên, danh hiệu “Nữ hoàng fancam 2021” đã thuộc về chị cả nhóm TWICE với màn trình diễn Alcohol-Free đạt gần 3,3 triệu lượt xem. Thành tích này giúp nữ ca sĩ nhà JYP vượt qua nhiều thần tượng như Lisa, Rosé (BlackPink), Winter, Karina (aespa) để nắm giữ vị trí top đầu fancam được xem nhiều nhất 2021 của một nữ idol Kpop. Điều này phần nào cho thấy sức hút không hề sụt giảm suốt nhiều năm của chị cả nhóm TWICE.

Na Yeon chứng tỏ mức độ nổi tiếng tăng cao theo thời gian. Ảnh: Naver.

Không khó để nhận ra Na Yeon chính là "át chủ bài" của TWICE. Không chỉ nổi bật trong đội hình, nữ idol còn có sức ảnh hưởng về mảng thời trang. Trong những năm còn là thực tập sinh, cô là người mẫu cho các nhãn hiệu như Smart School Uniform, TN...

Sau khi hoạt động với TWICE, mỹ nhân 9X tiếp tục được chọn làm gương mặt đại diện cho Biotherm Korea - một thương hiệu làm đẹp của Hàn Quốc. Ngoài ra, cô cũng thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang.

Dấu ấn sản phẩm đầu tay

Theo NME, mini album đầu tay mang tên IM NAYEON không tạo ra sự gây bất ngờ lớn bởi không khác quá nhiều so với phong cách của TWICE. Tuy nhiên, âm nhạc tràn đầy chất pop giúp ngôi sao 27 tuổi không chỉ thể hiện khía cạnh của một nghệ sĩ biểu diễn mà còn là nhạc sĩ tài năng. Cô đã tham gia viết lời cho hai bài hát trong dự án. Và cả hai ca khúc đều cho thấy chất nghệ sĩ và cảm xúc sống động trong từng ca từ.

Ca khúc chủ để POP được sản xuất bởi nhiều “nhà tạo hit” nổi tiếng xứ kim chi như KENZIE, LDN Noise, Lee Seu Ran (Jam Factory), Hayden Chapman... Với giai điệu sôi động, phần điệp khúc bắt tai cùng giọng hát tươi sáng trong trẻo của nữ ca sĩ, bài hát lan tỏa năng lượng tích cực như người hâm mộ thường thấy ở Na Yeon.

Na Yeon đạt thành tích ấn tượng với sản phẩm đầu tay. Ảnh: Naver.

Với sản phẩm solo đầu tay, thành viên nhóm TWICE cũng xác lập nhiều kỷ lục trên BXH quốc tế. Cụ thể, theo cập nhật từ Billboard tuần này, mini album đầu tay của Na Yeon đứng top 7 trên BXH Billboard 200, giúp cô trở thành nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên vào top 10 trên BXH - thứ hạng cao nhất lịch sử Billboard. Ngoài ra, idol nhà JYP cũng là nữ nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên vào Billboard 200 sau 13 năm kể từ khi BoA đạt thành tích này vào năm 2009.

IM NAYEON cũng là album bán chạy nhất tại Mỹ, ra mắt ở vị trí quán quân trên BXH Top doanh thu Album của Billboard. Theo Luminate, album đã tiêu thụ 57.000 đơn vị tương đương trong tuần kết thúc vào ngày 30/6.

Na Yeon cũng trở thành nữ nghệ sĩ solo có lượng album đặt trước cao nhất trong năm với 500.000 bản.