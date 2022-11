Lý do Lady Mây bại trận trước O Sen

Là một giọng ca trẻ triển vọng, sở hữu những tiết mục được chú ý bậc nhất, Myra Trần lại chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 tại chung kết "The Masked Singer Việt Nam".

Myra Trần không phải là cái tên nổi bật tại thị trường âm nhạc trong nước. Sau khi giành chiến thắng tại The X Factor 2016, Myra Trần tiếp tục theo đuổi con đường học tập và hoạt động chính tại Mỹ. Cô gây được sự chú ý khi tham gia American Idol năm 2019 nhưng đã dừng chân đáng tiếc ở top 40.

Tái xuất với hình tượng Lady Mây tại The Masked Singer Vietnam, Myra Trần cho thấy giọng ca nội lực, học thuật cover các bản nhạc nổi tiếng của diva thế giới vẫn chưa lỗi thời trong các chương trình giải trí. Cô gây bùng nổ ngay từ tập đầu tiên với bài hát All by myself của danh ca Celine Dion.

Kể từ đó, Myra Trần liên tục tạo nên những màn trình diễn gây sốt với khán giả, đưa tên tuổi và giọng ca Lady Mây phủ sóng trên nhiều nền tảng mảng xã hội, điều mà ngay cả khi cô đạt danh hiệu quán quân The X Factor năm nào cũng chưa có được.

Lý do trượt ngôi quán quân

Vậy nhưng, trong đêm chung kết The Masked Singer Vietnam, Lady Mây được công bố ở vị trí thứ 3 với mức phần trăm bình chọn là 29,8%, cách ngôi vị á quân gần 8%. Điều đó cho thấy, mặc dù sở hữu nhiều ca khúc được khán giả nghe đi nghe lại, nhưng Lady Mây lại chưa thu về được những khán giả trung thành đủ lớn để bình chọn cho mình. Trong khi đó, Ngọc Mai và Hà Trần sở hữu ít tiết mục bùng nổ hơn, nhưng lượng bình chọn của họ lại rất cao và ngang ngửa, chỉ xê xích hơn 1%.

Thực ra, điều này không hẳn là khó hiểu. Sau một thời gian dài các cuộc thi ca hát trên truyền hình có dấu hiệu thoái trào, The Masked Singer thực sự là một cú đột phá rất lớn để kéo khán giả ngồi lại trước màn hình để theo dõi các tiết mục ca nhạc. Lady Mây lại là hình mẫu một giọng ca “thi thố” điển hình: Chất giọng khỏe, nội lực, luôn hát hết sức mình, thể hiện các nốt treo cao kịch tính bằng giọng ngực. Cách hát phô diễn của Myra Trần không có nhiều khác biệt so với khi cô giành quán quân The X Factor 2016 - thời kỳ hoàng kim của các cuộc thi ca hát - chỉ có điều đã trau chuốt, bớt bản năng hơn mà thôi.

Các bài hát Lady Mây lựa chọn trình diễn cũng thường là những ca khúc pop ballad dễ nghe đối với khán giả đại chúng. Trong số các bài hát cô lựa chọn, có rất nhiều bài là bản hit lớn, được trình diễn khá nhiều trong các cuộc thi như If, Như những phút ban đầu,... Ca khúc mới Anh chưa thương em đến vậy đâu cũng không nằm ngoài những tính chất ấy, giai điệu dễ nghe dễ cảm, lời bài hát có sự lặp lại để khán giả có thể ghi nhớ ngay lập tức.

Sở hữu nhiều tiết mục nổi bật, Myra Trần chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 cùng giải thưởng phụ Ca sĩ trẻ triển vọng.

Tuy nhiên, những điều đó có thể khiến Myra Trần gây ấn tượng ngay lập tức với khán giả trường quay, tuy nhiên về lâu dài, cô không để lại được một dấu ấn đậm nét về cá tính âm nhạc của mình. Mặc dù sở hữu nhiều phần trình diễn nổi bật, nhưng khán giả vẫn luôn nhớ đến một hình ảnh duy nhất của Lady Mây mà thôi, ấy là sự phô diễn, kịch tính. Các bài hát cô lựa chọn cũng tập trung vào việc lên đến những nốt cao bùng nổ cho giống với bản gốc nhất có thể, thay vì để lại một “chữ ký” của riêng Myra Trần.

Điều này rất khác so với những gì Hà Trần và Ngọc Mai thể hiện trong chương trình. Ngọc Mai thay đổi thể loại và phong cách liên tục qua từng tập, liên tục gây bất ngờ cho khán giả và khiến họ không đoán được cô là ai. Trần Thu Hà thì lại được rất nhiều người đoán ra ngay từ lần xuất hiện đầu tiên, nhưng chị nhờ đó thoải mái phô diễn chất nghệ sĩ đầy ngẫu hứng trong từng tiết mục, khiến cho bài hát khác xa bản gốc và biến nó thành phiên bản mới của riêng mình. Những điều này có thể không khiến khán giả ấn tượng ngay, nhưng lại giúp cho cả 2 nghệ sĩ có được lượng khán giả trung thành và ổn định, luôn sẵn sàng bình chọn cho thần tượng.

Bản thân Myra Trần cũng vướng phải khá nhiều rắc rối không đáng có trong quá trình tham gia cuộc thi. Là người được biểu diễn nhiều bài hát mới, được sáng tác riêng nhất, nhiều khán giả đồn đoán cô là thí sinh được chương trình “ưu ái”, “o bế” cho ngôi vị quán quân. Trước đêm chung kết, một video được đăng tải cũng làm cô vô tình bị lộ mặt. Những điều này khiến hình ảnh của Lady Mây cũng như Myra Trần phần nào cũng bị ảnh hưởng.

Nhiều hit trong chương trình chưa đủ để đảm bảo thành công

Sau khi rời khỏi The Masked Singer Vietnam, Myra Trần là một trong những thí sinh có hành trang vững vàng nhất khi cô có thêm 3 bài hát mới (chưa kể bài hát sau khi cởi bỏ lớp mặt nạ trong đêm chung kết), nhiều màn trình diễn gây bão truyền thông, có ít nhất một ca khúc được công nhận là hit (Anh chưa thương em đến vậy đâu).

Tuy nhiên, các phần trình diễn bùng nổ của Lady Mây có một phần không nhỏ nhờ vào sức hút và tầm ảnh hưởng của The Masked Singer Vietnam. Trong một chương trình truyền hình, các ca khúc dễ nghe dễ cảm, có giai điệu đã quen tai mà Myra Trần có lợi thế thu hút khán giả được ngay lập tức. Tuy nhiên, khi bước ra thị trường âm nhạc, vẫn còn rất nhiều khó khăn đang chờ đợi Myra Trần.

Thứ nhất, những giọng ca có tính học thuật cùng những bản ballad sướt mướt đang dần mất chỗ đứng tại Vpop. Ca khúc mà Myra Trần trình diễn trong đêm chung kết, được cô hứa hẹn sẽ phát hành sau chương trình là Tình yêu đến sau lại có đủ các yếu tố đó. Những ca từ buồn bã nhưng ý tứ đã cũ kĩ như “Càng mơ mộng đến đâu, càng chìm trong hố sâu” hay “Dẫu cho ngày sau, có trăm lần đau em chẳng sao” hay đoạn cao trào kịch tính ở đoạn cuối đều là những yếu tố rất dễ đoán trong các ballad, không tạo được bất ngờ.

Myra Trần gặp nhiều khó khăn tại Vpop nếu như không thể chọn được các ca khúc đủ ấn tượng.

Bản thân Myra Trần cũng không phải là một giọng ca quá đặc biệt ở Vpop. Cách hát của cô phần nào khiến khán giả liên tưởng đến Hương Tràm hay Lâm Bảo Ngọc - những vocalist đã tạo được ấn tượng trước đó với khán giả trong nước. Khi không có chất riêng so với các đàn chị, việc lựa chọn những ca khúc nhàn nhạt càng khiến cho Myra Trần gặp nhiều khó khăn.

Kỹ thuật của Myra Trần rất tốt, đó là điều không phải bàn. Nhưng hiện tại, những giọng ca tốt không phải là hiếm. Orange, Văn Mai Hương, Hòa Minzy, Sofia,... cũng là những vocalist có kỹ thuật, có thể họ chưa có độ kiểm soát trong nốt cao tốt như Myra Trần, nhưng lại có các yếu tố khác như khả năng tự sáng tác (Orange), ê-kíp sản xuất vững chắc (Văn Mai Hương, Sofia), giúp họ đứng trên Myra Trần tại thị trường.

Trong đêm chung kết, Myra Trần được trao tặng giải thưởng phụ Ca sĩ trẻ triển vọng như là một sự khích lệ cho một giọng hát mới nhiều tiềm năng. Trong khuôn khổ chương trình, Myra Trần cũng đã làm tốt cả về yếu tố chuyên môn lẫn thu hút khán giả để xứng đáng với giải thưởng.

Tuy nhiên, để bước ra thị trường, không còn sự hậu thuẫn và sức nóng từ chương trình hỗ trợ, sức hút riêng biệt sẽ là thứ mấu chốt để xác định Myra Trần có thực sự triển vọng hay không. Lượt vote đêm chung kết đã phần nào khiến Myra Trần “tỉnh mộng” và cô thực sự cần một sự khai phá bản thân lớn hơn nữa để tìm ra hình ảnh độc lập cho mình tại Vpop, không dễ để bị so sánh với bất cứ ai.