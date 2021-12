Lý do không cần cách ly người nhập cảnh đã tiêm vaccine Covid-19

Theo các chuyên gia, khi tỷ lệ bao phủ vaccine cao, người nhập cảnh đã tiêm đủ 2 mũi, xét nghiệm âm tính nên được cách ly tại nhà để giảm gánh nặng cho hệ thống y tế.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa chỉ đạo Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới cách ly người nhập cảnh trước 15/12, trên tinh thần tương tự người từ vùng dịch đến các địa phương khác ở trong nước.

Cụ thể, người nhập cảnh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính chỉ cần tự cách ly, theo dõi tại nhà với thời gian bảo đảm an toàn dịch bệnh. Người chưa tiêm vaccine phải ở cơ sở cách ly trong nước với thời gian, điều kiện tốt nhất, thuận lợi và tiêm vaccine.

Có nguy cơ lây nhiễm nhưng không đáng lo ngại

TS Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiên cứu City of Hope, California, Mỹ, cho biết số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam vẫn tăng cao mỗi ngày. Tuy nhiên, ngành y tế cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và tỷ lệ tiêm vaccine tăng nhanh. Vì vậy, việc không cách ly tập trung với người nhập cảnh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính là phù hợp tình hình mới.

"Các trường hợp trên được cách ly tại nhà giúp giảm tải gánh nặng cho hệ thống y tế, tiết kiệm chi phí cho người dân. Bên cạnh đó, việc này cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngành du lịch, phục hồi kinh tế trong giai đoạn bình thường mới", TS Nguyễn Hồng Vũ nói.

TP.HCM đón du khách quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất năm 2020. Ảnh: Phạm Ngôn.

Đánh giá về nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng khi cho người nhập cảnh được cách ly tại nhà, TS Vũ cho rằng điều này vẫn có khả năng xảy ra. Hiện nay, chủng mới xuất hiện nên tình huống người đã tiêm chủng đầy đủ vẫn nhiễm nCoV là có thể xảy ra. Song việc này không đáng lo ngại vì phần lớn người dân đã tiêm vaccine, nguy cơ bệnh nặng được giảm nhiều.

Đồng quan điểm, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết nhiều quốc gia khu vực Đông Nam Á đã cho người nhập cảnh được cách ly tại nhà. Ví dụ, Malaysia quy định người đã tiêm vaccine cách ly 7 ngày tại nhà, 10 ngày với người chưa tiêm chủng. Ở Indonesia, người nhập cảnh cần cách ly 10 ngày. Tại Nhật bản, người đã tiêm vaccine phải cách ly 10 ngày; chưa tiêm chủng cách ly 14 ngày.

Trong đó, Thái Lan áp dụng biện pháp đơn giản nhất với chương trình "Test and go". Theo đó, những người này cần cách ly bắt buộc một ngày để làm xét nghiệm sau đó được đi lại tự do.

Biện pháp hạn chế lây lan

PGS Dũng gợi ý Việt Nam có thể tham khảo cách làm của Singapore hoặc chặt chẽ hơn. Cơ quan y tế yêu cầu người dân cách ly tại nhà hoặc khách sạn trong 3 ngày đầu. Nếu những người này bị nhiễm nCoV, họ sẽ được phát hiện và cách ly kịp thời.

Không cách ly tại nhà hoặc khách sạn, những người này có thể đi ra ngoài và lây lan dịch bệnh cho người khác trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm rRT-PCR hoặc họ tự làm test nhanh sai cách.

Nhân viên y tế thực hiện xét nghiệm cho người dân ở TP Thủ Đức. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo PGS Dũng, khi cách ly, người nhập cảnh cần phải trải qua các xét nghiệm sau:

- Ngày 1: Xét nghiệm rRT-PCR hoặc test nhanh tùy trường hợp nhập cảnh đường hàng không hay đường bộ.

- Ngày 2: Tự xét nghiệm test nhanh tại nhà.

- Ngày 3: Được nhân viên y tế làm xét nghiệm test nhanh.

Nếu âm tính, họ được cho phép đi lại. Tuy nhiên, người dân cần phải tự xét nghiệm nhanh mỗi ngày. Đến ngày thứ 7, họ tiếp tục được nhân viên y tế xét nghiệm lại.

"Trường hợp đã tiêm vaccine vẫn có khả năng mang virus và phát tán ra cộng đồng. Tuy nhiên, dù họ bị nhiễm chủng mới, các xét nghiệm (rRT-PCR hay test nhanh) vẫn phát hiện được virus. Nếu đảm bảo tuân thủ các quy định, chúng ta sẽ phát hiện được ca nhiễm và cách ly để tránh lây lan", Trưởng khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP.HCM, cho hay.

Các chuyên gia cùng cho rằng để hạn chế dịch bệnh lan rộng, mất kiểm soát, phụ thuộc rất nhiều vào ý thức người dân trong việc tự cách ly, phòng bệnh. Dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường nếu chúng ta chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong tự bảo vệ mình, bảo vệ cho người thân và toàn xã hội.