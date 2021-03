Lý do khiến việc giảm cân không hiệu quả

Việc giảm cân không đạt hiệu quả có thể do những sai lầm thường gặp dưới đây, dù bạn đã có chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.

Nếu tránh chất béo vì cho rằng đây nguyên nhân khiến cơ thể tăng cân không kiểm soát, bạn có thể đang đi sai hướng. Darria Long Gillespie, Giáo sư Đại học Tennessee, cho biết khi mọi người giảm ăn chất béo, họ thường thay thế bằng đường và muối. Hai loại gia vị này đều kích thích chúng ta ăn nhiều hơn.

Chúng ta có thể hấp thu nhiều "chất béo tốt" được tìm thấy trong các loại thực phẩm như bơ, trứng và các loại hạt thô. Những nguồn chất béo này cần thiết cho việc giảm cân và tạo cảm giác no.

Theo chuyên gia Paul Salter, cựu biên tập viên dinh dưỡng của Bodybuilding.com, thông thường, những người muốn giảm cân sẽ cắt giảm hoặc từ bỏ một số thói quen xấu như uống rượu hoặc tiêu thụ thức ăn nhanh. Dù đây là quyết định tốt và có thể dẫn tới việc giảm cân trong thời gian ngắn, nó lại không kéo dài.

Ngay sau đó, cơ thể sẽ thích nghi với lượng calo cơ bản mới. Nói cách khác, người ăn kiêng nghĩ họ trừ hao đi lượng calo lớn nhưng thực tế thì không. Điều thực sự xảy ra là sự trao đổi chất và tiêu hao năng lượng đã thích nghi để tạo ra trạng thái cân bằng.

Ngủ là hành vi quan trọng và chúng ta không thể sống thiếu nó. Ngay cả khi bận rộn, bạn vẫn nên duy trì 7-9 giờ ngủ mỗi ngày. Nếu không, bạn đang đối đầu với một trận chiến khó khăn khi giảm cân.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng khi thiếu ngủ, bạn hấp thụ nhiều calo hơn đáng kể trong một ngày. Một nghiên cứu của Đại học Chicago thậm chí chỉ ra rằng mọi người hấp thụ nhiều hơn 600 calo vào những ngày họ thiếu ngủ. Nguyên nhân là việc ngủ ít làm tăng nồng độ hormone ghrelin khiến chúng ta cảm thấy đói và giảm hormone leptin khiến chúng ta cảm thấy no.

Thiết lập và tuân theo một thói quen là rất tốt. Nhưng nếu không kiên trì, bạn sẽ không thấy hiệu quả như mong muốn. Nếu muốn nhìn thấy sự thay đổi trong cơ thể, bạn cần cố gắng theo đuổi và duy trì chế độ ăn uống khoa học và thói quen tập luyện, kể cả cuối tuần.

"Ăn uống khoa học từ thứ hai tới thứ sáu là điều tuyệt vời, nhưng nếu không duy trì điều đó vào thứ bảy và chủ nhật, đừng mong sớm đạt được mục tiêu giảm cân", chuyên gia Paul Salter cảnh báo.

Thông thường, những người giảm cân muốn cân nặng của họ thay đổi ngay ngày hôm sau. Khi nhận thấy cân nặng chưa có sự chuyển biến sau vài ngày, họ trở nên chán nản và muốn bỏ cuộc.

Trên thực tế, cân nặng có thể dao động với biên độ trên 1kg mỗi ngày phụ thuộc vào những gì bạn ăn và uống. Hormone cũng có thể ảnh hưởng tới lượng nước mà cơ thể bạn giữ lại, đặc biệt là ở phụ nữ.

Do đó, có thể bạn đã giảm được mỡ nhưng do tích nước hoặc tăng cơ nên điều đó không thể hiện trên bàn cân. Bạn không hề hay biết điều đó và cho rằng chế độ giảm cân thất bại. Giảm cân đòi hỏi tính kiên nhẫn và bạn sẽ không thể có được vóc dáng thon gọn chỉ trong thời gian ngắn.

Theo dõi chi tiết những gì mình nạp vào cơ thể khi đang giảm cân là việc làm rất quan trọng bởi nhiều người không biết mình thực sự ăn bao nhiêu, chúng có năng lượng ra sao. Một số loại thực phẩm bạn cho rằng chỉ ăn vài miếng sẽ không hấp thụ quá nhiều năng lượng, nhưng có thể bạn đã nhầm.

Các nghiên cứu cho thấy theo dõi chế độ ăn uống sẽ giúp bạn giảm cân. Nhưng người sử dụng "nhật ký thực phẩm" hoặc chụp ảnh bữa ăn của họ dễ giảm cân hơn những người không làm điều đó.

Tuyến bài “Tết, ăn đậm, mỡ phải làm sao?” do Zing News và 25 FIT đồng thực hiện nhằm gợi ý phương pháp tập luyện, chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp độc giả khoẻ mạnh, dẻo dai. 25 FIT đang triển khai dịch vụ tập luyện tại nhà 25 FIT At Home miễn phí cho hội viên và khách đăng ký mới. Bạn sẽ được tập luyện theo công nghệ EMS giúp giảm mỡ, tăng cơ trong 25 phút mỗi buổi, 2 buổi/tuần. Người tập sẽ được huấn luyện viên đến tận nhà hướng dẫn, đảm bảo tuân thủ quy định an toàn về y tế. Độc giả theo dõi thông tin chi tiết tại đây.