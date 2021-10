Nguyên nhân khiến MacBook tự khởi động lại và cách xử lý

Lỗi phần mềm bên thứ ba. Một số trường hợp phần mềm bên thứ ba gặp lỗi khiến hệ điều hành khởi động lại để giải quyết xung đột, còn gọi là "kernel panic". Sau khi khởi động lại, máy tính sẽ hiện thông báo "Your computer was restarted because of a problem", nhấn vào nút Report hoặc Show Details để xem tên phần mềm gây lỗi. Người dùng có thể cập nhật phần mềm đó lên phiên bản mới nhất, hoặc gỡ ra rồi cài lại. Nếu máy tính hoạt động bình thường sau khi gỡ, người dùng nên chờ phần mềm được cập nhật rồi mới cài lại. Ảnh: Digital Trends.