Lý do iPhone 14 Plus thất bại

Chiến lược giá sai lầm là lý do lớn nhất khiến doanh số iPhone 14 Plus không đạt kỳ vọng.

Apple thay đổi chiến lược trong năm 2022 khi tăng cường khác biệt giữa iPhone 14 Pro với dòng tiêu chuẩn, đồng thời ra mắt iPhone 14 Plus màn hình 6,7 inch thay cho phiên bản mini (màn hình 5,4 inch).

Thời điểm đó, các nhà phân tích nhận định iPhone 14 Plus sẽ có doanh số tốt, một phần do nhu cầu với iPhone 13 mini và 12 mini không như kỳ vọng.

Tuy nhiên sau 4 tháng, mọi số liệu cho thấy iPhone 14 Plus thất bại về mặt doanh số, tương tự những phiên bản iPhone mini trước đây.

Chiến lược ra iPhone theo từng năm

Apple ngày càng ra mắt nhiều mẫu iPhone trong năm. Năm 2017, công ty giới thiệu 3 mẫu iPhone khác nhau với iPhone 8, 8 Plus thuộc dòng tầm trung và iPhone X cao cấp.

Năm 2018, Táo khuyết vẫn trình làng 3 mẫu iPhone nhưng có sự khác biệt, gồm 2 model cao cấp (iPhone XS, XS Max) và một phiên bản tầm trung (iPhone XR). Chiến lược trên cũng được áp dụng trong năm 2019 với iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max.

Đến năm 2020, Apple giới thiệu mẫu iPhone thứ tư trong dòng sản phẩm ra mắt cuối năm, là iPhone 12 mini với màn hình 5,4 inch. So với những phiên bản khác, doanh số của iPhone 12 mini thấp nhất.

iPhone 14 Plus có kích thước màn hình 6,7 inch. Ảnh: Digital Trends.

Theo 9to5Mac, hầu hết người dùng đã quen với smartphone màn hình lớn, sẵn sàng chi thêm 100 USD để sở hữu iPhone 12 tiêu chuẩn, với màn hình và dung lượng pin lớn hơn.

Một năm sau, Apple ra mắt iPhone 13 mini với pin lớn hơn. Dù vậy, chừng đó vẫn chưa đủ để cứu vớt doanh số của thiết bị.

Sau thất bại của iPhone mini, Apple tin tưởng một chiếc iPhone tầm trung, màn hình lớn sẽ bán chạy hơn. Đó là lý do năm 2022, Táo khuyết ngừng ra mắt iPhone 5,4 inch, thay bằng iPhone 14 Plus màn hình 6,7 inch, bằng với iPhone 14 Pro Max.

Dù vậy, doanh số của iPhone 14 Plus sau 4 tháng được xem là thất bại. Dữ liệu phân tích cho thấy nhu cầu của người dùng với iPhone 14 Plus rất thấp. Nhà phân tích Ross Young nói rằng sản lượng màn hình của iPhone 14 Plus trong tháng 12/2022 "gần bằng 0".

Chiến lược giá sai lầm

Năm 2021, iPhone 13 mini có giá khởi điểm 699 USD , trong khi iPhone 13 là 799 USD . Người dùng muốn mua iPhone 13 Pro phải trả ít nhất 999 USD .

2 năm trước, iPhone 11 cũng có giá 699 USD nhưng với dung lượng pin và màn hình lớn hơn. Điều đó đồng nghĩa với cùng mức giá, iPhone 12 mini và 13 mini nhỏ hơn và thời lượng pin kém hơn đáng kể so với iPhone 11.

iPhone 13 mini với màn hình 5,4 inch. Ảnh: GSMArena.

Lượng người có nhu cầu dùng smartphone kích thước nhỏ vẫn còn, song chúng quá ít so với toàn bộ thị trường. Việc bỏ 700 USD để mua mẫu điện thoại với màn hình 5,4 inch, thời lượng pin thấp không phải lựa chọn tối ưu.

Sai lầm về giá bán lặp lại với iPhone 14 Plus. Thay vì giảm giá iPhone 14 còn 699 USD và bán iPhone 14 Plus với giá 799 USD , Táo khuyết lại bán iPhone 14 với giá 799 USD , còn iPhone 14 Plus là 899 USD . Vấn đề lớn nhất là chỉ cần trả thêm 100 USD , người dùng có thể mua iPhone 14 Pro với nhiều ưu điểm.

Trên thực tế, hầu hết smartphone trong tầm giá 900 USD sở hữu phần cứng và màn hình tốt hơn iPhone 14 Plus. Khi đã giải quyết vấn đề kích thước, giá bán vẫn là điều cản trở người dùng lựa chọn thiết bị.

Những năm trước, ngay cả iPhone tầm trung vẫn có nhiều nâng cấp. Tuy nhiên, iPhone 14 Plus quá khác biệt so với iPhone 14 Pro khi vẫn dùng chip A15, 2 camera sau và không có Dynamic Island. Về cơ bản, đó là phiên bản phóng to của iPhone 13 với kết nối vệ tinh.

iPhone 14 Plus cũng là một trong số ít smartphone 900 USD nhưng không có màn hình 120 Hz, không có camera telephoto để chụp ảnh chân dung.

iPhone 14 Plus (trái) và iPhone 14 Pro Max. Ảnh: Gear Patrol.

Do đó, những người muốn mua iPhone giá hợp lý nhiều khả năng chọn iPhone 14 tiêu chuẩn, thậm chí là iPhone 13. Nếu sẵn sàng trả số tiền lớn để sở hữu smartphone cao cấp, họ hoàn toàn có thể chi thêm 100 USD để mua iPhone 14 Pro. Trong cả 2 trường hợp trên, iPhone 14 Plus không phải lựa chọn tốt.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa iPhone 14 Plus quá tệ. Chip xử lý A15 nhanh hơn hầu hết đối thủ, camera và thời lượng pin trên máy vẫn được đánh giá cao. Tuy nhiên với mức giá 900 USD , người dùng có thể yêu cầu nhiều thứ hơn, và Apple không thể kỳ vọng doanh số cao từ model này.

Thay đổi trên iPhone 15

Tin đồn cho biết Apple đang cân nhắc giảm giá dòng iPhone 15 tiêu chuẩn do doanh số iPhone 14 không như kỳ vọng. Hiện chưa rõ mức giảm bao nhiêu, nhưng thông thường là 50- 100 USD .

Các mẫu iPhone 15 Pro nhiều khả năng không thay đổi giá, thậm chí có thể đắt hơn thế hệ trước.

Trang MakeUseOf dự đoán thay đổi lớn nhất trên iPhone 15 là cổng USB-C thay cho Lightning. Ngoài ra, lỗ khuyết Dynamic Island có thể xuất hiện trên 4 model thay vì chỉ dòng Pro như hiện nay.