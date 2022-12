Thất bại lớn nhất của Apple năm 2022

Giá bán cao khiến iPhone 14 Plus bị lép vế khi so sánh với các sản phẩm khác.

iPhone 14 Plus đã bị cắt giảm sàn lượng vì doanh số gây thất vọng. Ảnh: Slashgear.

Trong tất cả mẫu iPhone 14 ra mắt vào tháng 9, iPhone 14 Plus được là sản phẩm có doanh số tệ nhất của Apple. Mặc dù là một trong những smartphone ấn tượng của Apple với màn hình 6,7 inch lớn, thời lượng pin tốt và con chip A15 Bionic vượt xa nhiều đối thủ Android, iPhone 14 lại có doanh số bán ra đáng thất vọng.

Số liệu từ Bloomberg đã chỉ ra Táo khuyết đã phải cắt giảm sản lượng dòng iPhone màn hình lớn này để tập trung sản xuất Pro/Pro Max. Điều này khiến iPhone 14 Pro trở thành một trong những chiếc smartphone thất bại nhất trong lịch sử Apple.

Đấu trực tiếp nhiều mẫu iPhone khác

Theo Digital Trends, nguyên nhân lớn nhất khiến thiết bị này không được người dùng yêu thích là giá bán bất hợp lý của Apple, khởi điểm từ 899 USD . Nếu bỏ thêm 200 USD , người dùng đã có thể mua iPhone 14 Pro Max cao cấp nhất. Còn nếu ít tiền hơn, iPhone 13 Pro Max lại trở thành lựa chọn sáng giá hơn so với 14 Plus.

Không chỉ bị cạnh tranh bởi những sản phẩm cùng nhà, iPhone 14 Plus còn phải đối đầu với những đối thủ nặng ký như Pixel 7 Pro giá rẻ hơn nhưng camera và màn hình tốt hơn.

Người dùng có nhiều lựa chọn iPhone khác tốt hơn mà giá thành phải chăng hơn so với iPhone 14 Plus. Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên, iPhone 14 Plus trên thực tế không phải sản phẩm chủ lực của Apple mà chỉ giúp đa dạng hóa dòng sản phẩm của hãng. Chia sẻ với Digital Trends, chủ tịch Avi Greengart của công ty tư vấn Techsponential cho rằng không thể vội vàng đánh giá 14 Plus là thất bại của Apple.

Chuyên gia cho rằng Apple luôn thành công trong việc thuyết phục người dùng chi tiền cho những sản phẩm cao cấp nhất của mình. Khách hàng của hãng sẵn sàng trả thêm để có chất lượng hình ảnh, công nghệ màn hình hay vi xử lý vượt trội trên iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

“Cách làm này hoàn toàn đúng đắn nếu muốn tồn tại trong một thị trường mà các nhà mạng đua nhau chiết khấu smartphone với giá tốt nhất cho khách hàng. Vì thế, theo lẽ thường, người dùng sẽ chọn sản phẩm tốt nhất khi nó không quá đắt đỏ so với những dòng còn lại”, Greengart chia sẻ.

Trận chiến không cân sức của iPhone 14 Plus

Năm 2021, Apple đã trang bị hàng loạt công nghệ ấn tượng trên iPhone 13 Pro và 13 Pro Max như camera, màn hình tần số quét cao, viên pin dung lượng lớn, khác biệt rõ ràng với dòng iPhone 13 cơ bản.

Đến iPhone 14 và 14 Plus, hãng công nghệ cũng áp dụng chiến lược tương tự. Hãng sử dụng những công nghệ cũ của iPhone 13 cho iPhone 14/14 Plus để phân cấp với dòng Pro. Nhưng cách làm này cũng mang lại mặt trái khi người dùng thường chọn mua dòng iPhone 13 cũ với cùng công nghệ và giá thành rẻ hơn thay vì iPhone 14 Plus.

Có thể kể đến công nghệ màn hình có tần số quét 120 Hz trên iPhone 13 Pro Max, hoặc chất lượng hoàn thiện tốt và camera xuất sắc với tầm giá thấp hơn ở iPhone 12 Pro Max.

“14 Plus bị lép vế khi so sánh cấu hình và mức giá với các sản phẩm khác. Trong đó, vấn đề chính là giá bán khi nó khá đắt trong khi chỉ được cải tiến một vài tính năng nhỏ”, Jan Stryjak, Giám đốc tại Counterpoint Research, nhận định.

iPhone 14 Plus bị lu mờ khi đứng cạnh những sản phẩm khác của Apple. Ảnh: Cnet.

Khách hàng sẽ hứng thú với những thay đổi lớn trên iPhone 14 Pro và Pro Max hoặc những tính năng cơ bản mà giá thành hợp lý hơn của iPhone 14. “iPhone 14 Plus bị lọt thỏm giữa những sự lựa chọn này”, ông nói.

Người dùng hoàn toàn có thể tìm thấy những mẫu iPhone đời cũ giá rẻ hơn iPhone 14 Plus trên thị trường. Sản phẩm này khó lòng cạnh tranh với hàng loạt smartphone màn hình lớn khác như iPhone 11 Pro Max hay 13 Pro Max. Đây là một trận chiến không cân sức. Ngay cả Apple cũng chịu ảnh hưởng bởi chính sản phẩm của mình, Digital Trends nhận định.

Song, mùa mua sắm cuối năm này có thể sẽ là cơ hội của Apple khi số đông khách hàng còn lại mới là mục tiêu chiến lược của iPhone 14 Plus. Họ sẽ không quan tâm đến những cập nhật lớn và dễ bị 14 Plus thuyết phục trước iPhone 13 Pro Max với chính sách ưu đãi từ các nhà mạng.