Lý do 'hostile architecture' bị lên án

Hostile architecture (hay còn được gọi là anti-homeless architecture) bị nhiều người lên án vì nó đang nhắm vào những người dễ tổn thương trong xã hội.

Hostile architecture /ˌhɒs.taɪl ˈɑː.kɪ.tek.tʃər/ (danh từ): Kiến trúc thù địch.

Định nghĩa:

Hostile architecture, hay còn gọi là defensive architecture hoặc anti-homeless architecture, là một dạng thiết kế kiến trúc nhằm cản trở tội phạm và giúp duy trì trật tự xã hội. Một số thiết kế thường thấy là ghế đá có vách ngăn để cản người nằm, tường rào, vỉa hè được gắn thêm đinh nhọn...

Những thiết kế thù địch đa dạng về quy mô và chủng loại được sử dụng để ngăn các hành động không được phép ở nơi công cộng như trượt ván, parkour, xả rác, ngủ, đi vệ sinh bừa bãi.

Người ủng hộ cho rằng thiết kế thù địch là phương án cần thiết để duy trì trật tự xã hội, đảm bảo an toàn và hạn chế những hành vi mong muốn. Tuy nhiên, tại Mỹ, loạt kiến trúc này nhận nhiều phản ứng gay gắt từ các nhà phê bình.

Họ cho rằng biện pháp xây dựng này không cần thiết và đang nhắm vào nhóm người dễ bị tổn thương, đặc biệt là người vô gia cư. Khi thiết kế thù địch mọc lên khắp nơi, những người vô gia cư sẽ không còn chỗ để trú thân.

Ứng dụng của hostile architecture trong tiếng Anh:

- Ranging from slanting benches to metal spikes, hostile architecture occurs when elements of the built environment are specifically designed to curtail “undesirable” use.

Dịch: Từ những chiếc ghế nghiêng đến những chiếc đinh nhọn bằng kim loại, kiến trúc thù địch xuất hiện khi các yếu tố của môi trường xây dựng được thiết kế đặc biệt để hạn chế việc sử dụng "không mong muốn".

- According to Dr Murray, even if the goal of installing hostile architecture in public space is to control crime or antisocial behaviour, the impacts are extensive and could outweigh any benefits.

Dịch: Theo tiến sĩ Murray, dù mục tiêu của việc lắp đặt kiến trúc thù địch trong không gian công cộng là kiểm soát tội phạm hoặc hành vi chống đối xã hội, những tác động của chúng rất lớn và có thể hại nhiều hơn lợi.