Lý do Hoài Lâm vẫn gây tranh luận dù đã từ bỏ showbiz

Hoài Lâm được quan tâm vì không đi diễn nhưng vẫn tung sản phẩm âm nhạc đều đặn. Dù vậy, nhiều khán giả hy vọng sản phẩm và giọng hát của anh được đầu tư hơn.

Hoài Lâm ra sản phẩm thường xuyên nhưng không đi diễn. Ảnh: FBNV.

Từ năm 2020, Hoài Lâm chuyển về Vĩnh Long sinh sống cùng cha mẹ. Kể từ đó, anh không tham gia các hoạt động showbiz hay đi diễn. Một nguồn tin thân cận với Hoài Lâm từng nói với Zing nam ca sĩ thích cuộc sống yên bình. “Từ ngày về quê sống, sức khỏe của Lâm tốt hơn. Lâm tăng cân và giữ tinh thần tốt", nguồn tin chia sẻ.

Gần như rút khỏi showbiz nhưng mọi hoạt động của Hoài Lâm vẫn được chú ý. Gần đây, hình ảnh mới cho thấy nam ca sĩ tăng cân gây xôn xao mạng xã hội. Tiếp đến, bản cover Wating For You do Hoài Lâm thể hiện cũng được chia sẻ rộng rãi và đạt lượt xem lớn.

Hoài Lâm vẫn được quan tâm dù từ bỏ showbiz

Hoài Lâm vụt sáng sau Gương mặt thân quen 2014. Khi đó, Hoài Lâm mới 19 tuổi. Ban đầu, Hoài Lâm gây tranh cãi vì khán giả cho rằng anh được ưu ái bởi là con nuôi giám khảo Hoài Linh. Tuy nhiên, Hoài Lâm dần chinh phục khán giả bằng thực lực, giọng hát nội lực cảm xúc. Bản cover Em của ngày hôm qua chính là bước ngoặt giúp nam ca sĩ nổi tiếng.

Với tiết mục này, Hoài Lâm nhận rất nhiều lời khen từ giám khảo Mỹ Linh. Mỹ Linh thậm chí cho rằng Hoài Lâm hát hay hơn bản gốc của Sơn Tùng M-TP. Hoài Lâm được xem như một hiện tượng ở ngành âm nhạc Việt. Anh từ gương mặt không ai biết đến đã nổi tiếng chỉ sau một năm. Nhờ thế, Hoài Lâm đến nay vẫn là cái tên thu hút sự quan tâm của công chúng bất chấp việc anh không hoạt động thường xuyên.

Hoài Lâm dừng đi hát suốt nhiều năm qua.

Kết thúc Gương mặt thân quen với ngôi vị quán quân, Hoài Lâm sở hữu lượng fan đông đảo. Có thể nói Hoài Lâm là một trong những nam ca sĩ được yêu thích nhất những năm cuối thập niên 2010. Năm 2013, giọng ca trẻ ra mắt album đầu tay mang tên Về đâu mái tóc người thương và tạo được dấu ấn. Sản phẩm được đánh giá cao và giúp Hoài Lâm khẳng định chỗ đứng ở thị trường âm nhạc.

Trong những lần Hoài Lâm đi diễn, đám đông người hâm mộ với đủ độ tuổi, có nhiều khán giả thậm chí đáng tuổi cô chú cầm poster đuổi theo nam ca sĩ và thể hiện sự yêu thích cuồng nhiệt. Lượng fan này không chỉ đông đảo mà còn trung thành. Họ vẫn ủng hộ Hoài Lâm suốt những năm qua bất chấp việc anh không hoạt động thường xuyên và vướng nhiều tai tiếng, điển hình là việc không ít lần đột ngột hủy show.

Tháng 10/2018, Hoài Lâm đột ngột hủy show, tuyên bố dừng ca hát 2 năm. Trong giai đoạn ngừng ca hát, nam ca sĩ kiếm sống bằng nghề lái xe. Sau đó, giọng ca sinh năm 1995 hoạt động cầm chừng, ít ra sản phẩm.

Đến năm 2020, sau khi ly hôn Bảo Ngọc, Hoài Lâm chuyển hẳn về sinh sống tại quê nhà Vĩnh Long. Khi đó, nam ca sĩ cho biết chưa nghĩ đến việc đi hát trở lại. Anh cần thời gian chuẩn bị chất xám và những điều đặc biệt dành cho khán giả.

Bất chấp việc không hoạt động, Hoài Lâm vẫn giữ được sức nóng. Lý do đầu tiên là anh có lượng fan đông đảo và trung thành. Tiếp đến, anh có giọng hát cao, vang, sáng, đầy cảm xúc, âm sắc đẹp và được đánh giá là hiếm có ở Vpop. Bởi thế, khán giả luôn dành sự ưu ái, yêu mến cho giọng hát Hoài Lâm.

Cuối cùng, việc Hoài Lâm rời xa showbiz khi đang ở đỉnh cao ở sự nghiệp để trở về cuộc sống bình dị càng khiến công chúng tò mò. Khán giả tự hỏi cuộc sống của nam ca sĩ những năm qua như thế nào nên mọi tin tức liên quan đến anh đều được họ tìm đọc để thỏa mãn thắc mắc.

Đặc biệt, trong thời gian dừng đi diễn, Hoài Lâm vẫn có liên tiếp 2 bản hit Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi đạt lượt xem lớn, được đông đảo đồng nghiệp cover. Đây cũng là một phần lý do khiến sức nóng từ cái tên Hoài Lâm chưa bao giờ suy giảm.

Hoa nở không màu được phát hành năm 2020. Sản phẩm được thực hiện rất đơn giản nhưng hiện đạt 198 triệu lượt xem. Toàn bộ MV là cảnh Hoài Lâm ngồi hát bên cạnh nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Điều khiến sản phẩm thành công chính là giọng hát của Hoài Lâm khi kết hợp với bản ballad buồn.

Sang đến Buồn làm chi em ơi, Hoài Lâm hát giai điệu bolero kết hợp với electropop. Giọng hát của nam ca sĩ được đánh giá phù hợp với nội dung lẫn giai điệu ca khúc. Lượt xem hiện tại của Buồn làm chi em ơi là 102 triệu.

Ra mắt sản phẩm mới liên tục nhưng chất lượng gây tranh luận

Sau Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi, Hoài Lâm cũng có nhiều ca khúc khác hoặc kết hợp các đồng nghiệp trẻ. Chất giọng của Hoài Lâm vẫn đẹp nhưng nhiều sản phẩm gây khó hiểu, thậm chí tranh luận vì chất lượng không thỏa mãn mong đợi từ khán giả.

Cô đơn trong nhà mình ra mắt tháng 9/2020 được đánh giá không đột phá, mới mẻ. Người đến sau sẽ cho người tất cả (cuối năm 2020) hạn chế về ca từ, giai điệu, hình ảnh MV mờ nhạt, lộn xộn.

Tháng 5/2021, Hoài Lâm ra liên tiếp hai MV là Đời có mấy khi và Anh cứ ngỡ. Giọng hát của quán quân Gương mặt thân quen tiếp tục là điểm sáng, trong khi giai điệu các bài hát không tạo được dấu ấn. Hầu hết ca khúc thuộc thể loại ballad buồn. Phần hình ảnh cũng đơn điệu, thậm chí được đánh giá khá lạc hậu khi Hoài Lâm chỉ đứng hát giữa cánh đồng lúa (MV Anh cứ ngỡ).

Từ đó đến nay, Hoài Lâm phát hành thêm một số MV như Phải nên bắt đầu từ đâu, Người mới hoặc cover ca khúc của đồng nghiệp. Anh cũng hợp tác đồng nghiệp trẻ trong nhiều sản phẩm như một cách nâng đỡ đàn em. Gần đây, anh có ca khúc Trước sau trời cũng mưa và Trách hai từ thương em. Tuy nhiên, tương tự những lần hợp tác trước đó, ở sản phẩm này, nam ca sĩ hát khá ít để nhường cơ hội thể hiện cho hai ca sĩ mới DC Tâm, Duy Drake.

Hình ảnh của Hoài Lâm trong MV Người mới.

Một trong những lần hợp tác gây tranh cãi nhất giữa Hoài Lâm với đàn em là MV Một lần là người ấy ra mắt tháng 4/2021. Sản phẩm thậm chí bị chỉ trích thảm họa. Hoài Lâm xuất hiện 3 lần trong MV với cùng bối cảnh là nhà riêng, phía sau có cả tủ quần áo. Đoạn video của Hoài Lâm ghép vào tổng thể MV khá lạc lõng. Chất lượng hình ảnh, góc máy của sản phẩm cũng không được đánh giá cao. Phần thể hiện của hai ca sĩ hoàn toàn không ăn nhập.

Khi tranh cãi nổ ra, đại diện ê-kíp sản xuất MV chia sẻ với Zing: "Chúng tôi đồng tình và chấp nhận khi MV bị chê không đẹp. Hoài Lâm xuất hiện trong MV đơn giản như một món quà tặng khán giả".

Thời gian qua, Hoài Lâm hoạt động tương tự một nghệ sĩ Underground. Anh thậm chí có rap name Young Luuli và sau đó là Yun Tulo. Với lĩnh vực rap, Hoài Lâm có một số sản phẩm, nổi bật là Hear kết hợp với Billy10 hay Chẳng thể biết cùng Sol7. Anh cũng đăng các bản rap như Cánh hoa phai tàn, Vấn vương, Mới đây… lên trang cá nhân.

Anh chủ yếu theo đuổi thể loại rap life, flow chậm, phần beat đơn giản, dễ nghe. Flow của Hoài Lâm nhìn chung chưa đặc sắc, lyrics, bố cục sản phẩm đều sơ sài, chưa được đầu tư kỹ lưỡng. Tuy nhiên, Hoài Lâm không tự nhận là rapper mà chỉ thực hiện các sản phẩm bằng niềm đam mê. Do đó, các ca khúc của anh vẫn được đón nhận.

Hoài Lâm đang là tâm điểm bàn tán vì vấn đề ngoại hình và giọng hát. Hình ảnh mới cho thấy nam ca sĩ tăng cân được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong khi đó, việc Hoài Lâm lộ giọng hát chênh phô khi lên cao ở một số livestream khiến nhiều khán giả lo lắng và tiếc nuối.

Giải thích sự xuống cấp về chất giọng, Hoài Lâm cho biết: “Một nghệ sĩ muốn hát bài cao, trước hết phải đứng trước nhiều khán giả hát bài thấp, sau đó chứng tỏ thực lực bằng quãng giọng cao. Tuy nhiên, lâu quá rồi tôi không đứng ở sân khấu lớn và hát trước nhiều người, do đó giọng của tôi thấp lại. Đó cũng là điều đương nhiên thôi".