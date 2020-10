Lý do Hành Or 'về mo' ở Rap Việt

Khi Hành Or gục ngã ở vòng Bứt phá trước PRT MCK và Tlinh, Binz nhận không ít búa rìu dư luận. Nhưng Hành Or có hoàn toàn vô can trong sự bại trận của chính mình?

Phân tích Việc Hành Or trắng tay ở vòng Bứt phá có lẽ đã gây chú ý hơn bất cứ thí sinh nào từng bị loại trước đó, như R.Tee, 16 Typh hay Tez. Vì, Hành Or không đơn thuần là chiến binh mạnh, nam thí sinh thậm chí từng được kỳ vọng sẽ là quán quân của Rap Việt mùa đầu tiên. Young Uno trong phỏng vấn với Zing thậm chí xếp Hành Or vào nhóm những rapper trẻ triển vọng nhất của thị trường. Theo đánh giá của rapper kỳ cựu, Hành Or thậm chí có thể vươn lên vị trí của Sơn Tùng M-TP trong tương lai nhờ nội lực sẵn có. Nhưng, cũng cần ba điều kiện: cơ hội, được đầu tư và đào tạo tốt. Cơ hội, tất nhiên, Hành Or đã có, đó là Rap Việt. Cũng không thể nói là anh không được đầu tư và đào tạo, vậy điều gì khiến chỉ qua hai vòng thi, từ một thí sinh được tranh giành, Hành Or đã hoàn toàn bị đội ngũ “cầm cân nảy mực” chối bỏ khi đặt lên bàn cân chọn người vào chung kết. Tố chất ngôi sao từng được xem như "vũ khí" của Hành Or. 2 điều Hành Or đã có và đánh mất Khi Hành Or xuất hiện lần đầu ở Rap Việt, anh là thí sinh cuối cùng của vòng Chinh phục. Tất cả nón vàng đều đã được sử dụng, 2/4 huấn luyện viên khi đó đã tuyển đủ quân và không còn quyền đạp nút. Chỉ còn Binz và Wowy thiếu người nhưng cả hai đều từ chối nhiều thí sinh trước đó để chờ đợi gương mặt sau cùng. Nguyễn Phạm Huy Hoàng với rapname Hành Or bước lên sân khấu lấp lánh vẻ ngôi sao. Ngay khi nền nhạc bản Fur Elise rất đỗi quen thuộc của nhà soạn nhạc Beethoven được cất lên, khán giả đã nhìn ra sự đắt giá của ý tưởng kết hợp nhạc cổ điển với hip hop. Phần dự thi ngắn ngủi nhưng thực sự là màn khép lại bùng nổ của vòng Chinh phục. Hành Or đảm bảo được rất nhiều thứ. Không chỉ là flow (nhịp chảy trong rap), bao gồm cả fast flow (flow nhanh), bên cạnh đó, lyrics (phần lời) và delivery (cách thi triển rap) cũng rất tốt. Nhưng hơn cả, là một phong thái rất nghệ sĩ, làm chủ được chất giọng lẫn sân khấu và có khả năng vũ đạo. Sau này, trong bảng điểm chuyên gia của Zing, rapper Young Uno đã cho Hành Or 10/10 điểm trình diễn, cao nhất trong các thí sinh của Rap Việt, trong khi rapper Hà Lê cũng đánh giá mức 9/10 điểm. Wowy và Binz đã tranh giành quyết liệt, không hẳn vì cả hai đều thiếu quân, hơn cả Hành Or xứng đáng trở thành “át chủ bài” cho người sở hữu. Nếu không phải vì một thí sinh mạnh, liệu hai huấn luyện viên có sẵn sàng chê bai nhau trên ghế nóng? Binz nói quyết liệt với thí sinh: “Bản thân anh nghĩ Wowy không thể đem ngôi sao bên trong em ra được. Sự liên kết của Wowy nằm ở những điều đơn giản. Nếu em muốn flashy (lấp lánh), em biết phải chọn ai rồi”. Wowy ngay lập tức phản ứng. “Lão đại” cho rằng "đơn giản" là từ cho Binz chứ không phải anh. “Wowy là real flashy (lấp lánh thật) chứ không phải fake flashy (lấp lánh giả)”, anh nói. Phía Binz sau đó còn cho rằng Wowy đã cũ, chỉ có về với Binz, Hành Or mới là “tương lai của rap Việt". Trong khi, bên Wowy phản biện: “Vậy hồi những năm 2008, 2010, Wowy ở đâu và Binz ở đâu?”. Những tranh cãi của hai huấn luyện viên hay "màn biện hộ" của giám khảo Rhymastic và JustaTee mang màu hài hước nhưng nếu bóc tách câu chữ mới thấy không ít gai góc, thậm chí châm biếm. Trấn Thành sau đó nhập cuộc và nói giúp cả hai đội. Khi đứng cạnh Binz, nam MC hướng về Hành Or, nhấn mạnh: “Nếu em trở thành quán quân, em sẽ đại diện cho người Việt làm rap cho thế giới”. Còn khi về phía Wowy, anh quả quyết: “Hành Or, em đã có tố chất ngôi sao, thứ cần bây giờ chỉ là trải nghiệm, vốn sống, Wowy có điều đó”. Cũng như Trấn Thành, sau khi vòng đầu tiên của Rap Việt khép lại, nhắc về Hành Or, số đông nghĩ đến tố chất ngôi sao và ngôi vị quán quân đang chờ. Nhưng tiếc là sau vòng Bứt phá vừa qua, cả hai thứ đó Hành Or đều không còn giữ trên tay. Hành Or không phát huy được thế mạnh trong hai vòng thi gần đây. Ai đã lấy đi tố chất ngôi sao của Hành Or? Kết thúc vòng Chinh phục, khán giả bàn rất nhiều về Hành Or. Nhưng đến vòng Đối đầu, những cái tên được nhắc đến nhiều hơn cả lại là GDucky, Lăng LD, Tez, Jbee7, RPT MCK, Tlinh, RTee… Hành Or không còn là gương mặt sáng giá bậc nhất. Anh đã chiến thắng trong cuộc đấu ba với Mac Junior và LilCell. Một chiến thắng không nằm ngoài dự đoán vì Mac Junior và LilCell chưa bao giờ nằm trong nhóm thí sinh mạnh. Nhưng đáng góp ý là màn trình diễn của Hành Or ở vòng Đối đầu đã không ấn tượng như kỳ vọng. Nền nhạc bài gốc không phải ý tưởng đắt giá, chủ đề tiền lương không đủ hấp dẫn và sự hội tụ của cả ba thí sinh trong màn “rap kịch” Trả nợ có phần lộn xộn không cần thiết. Trong bản rap Trả nợ, Hành Or không còn cho thấy tố chất ngôi sao như anh có thể. Và đến Có chí thì nên ở vòng Bứt phá thì chất đặc trưng ấy hoàn toàn biến mất. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều khán giả thắc mắc tại sao Hành Or lại diện bộ trang phục đến là chán cho màn trình diễn mang tính quyết định ở Rap Việt. Trong khi, về kỹ thuật, anh còn dùng lại flow cũ ở nguyên một verse (đoạn) trong bài. Cần nhắc lại là một trong những lý do khiến Ricky Star bại trận ở vòng Đối đấu khi đấu với R.Tee là vì nam thí sinh đã sử dụng lại flow cũ ở vòng ngoài. Cùng là thí sinh đội Binz, song Hành Or tiếp tục đi vào vết xe đổ của Ricky Star trước đó. Hành Or bại trận trước RPT MCK của Karik và Tlinh của Suboi. Flow như đánh giá của các rapper lành nghề là kỹ năng quan trọng nhất của một rapper. Một rapper tài năng phải biến hóa flow như nước, chứa vào đâu cũng được. Do vậy, có lý khi Karik và Wowy muốn Hành Or bứt phá hơn. Bởi vì trong con mắt của giới làm nghề, việc sử dụng lại flow cũ hoặc xa hơn là “đạo flow” đồng nghĩa với những hạn chế về sáng tạo. Ở vòng Bứt phá, Hành Or vẫn đảm bảo được chất giọng, anh thậm chí còn khoe được vũ đạo đẹp mắt, khả năng nhảy và chất hip hop không phải ai cũng có nhưng lại trong trang phục vừa không đẹp mắt vừa không phù hợp. Còn kỹ thuật flow, punchline, delivery và ý tưởng lyrics thua lần đầu tiên xuất hiện của Rap Việt. Kết quả là Hành Or trắng tay, không nhận được bất cứ phiếu bầu nào. Sự gục ngã của anh trước những thí sinh vốn từng được đánh giá là không mạnh hơn mình như PRT MCK và Tlinh là một tiếc nuối. Cũng là lý do huấn luyện viên Binz nhận không ít búa rìu dư luận. Song, những chỉ trích được cho là xác đáng vì Binz rõ ràng chẳng thể mang lại “flashy” như anh từng cam kết khi thuyết phục Hành Or ở vòng ngoài. Anh không mang được tố chất ngôi sao trong Hành Or ra ngoài như lời anh quả quyết. Nhưng Hành Or cũng chẳng thể vô can trong sự bại trận của chính mình. Anh có thể vẫn bằng lòng với một bản rap rất dễ nghe như Có chí thì nên, thậm chí lượt nghe trên mạng không hề tệ nhưng để làm gì khi bản thân đã mất đi tố chất một ngôi sao?