Lý do Gigi Hadid không công khai chuyện tình với Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid hẹn hò thời gian qua. Song cặp sao chưa công khai chuyện tình cảm trước truyền thông.

Theo Cosmopolitan, một nguồn tin thân cận của Gigi Hadid tiết lộ lý do siêu mẫu chưa sẵn sàng công khai chuyện tình yêu với Leonardo DiCaprio. Người này cho biết Gigi Hadid không muốn làm tổn thương người yêu cũ - Zayn Malik.

"Gigi - Leo gặp gỡ và rất yêu nhau. Nhưng Gigi cố gắng giữ mối quan hệ của họ ở mức độ chừng mực. Gigi cũng quan tâm đến cảm xúc của Zayn và tôn trọng bạn trai cũ", tờ Entertaiment Tonight dẫn lời nguồn tin.

Dù chia tay Zayn Malik, Gigi Hadid vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với tình cũ, cùng nhau sóc con gái Khai. Ngược lại, từ sau khi siêu mẫu 27 tuổi hẹn hò Leonardo DiCaprio, nam ca sĩ đã thẳng tay hủy theo dõi Gigi Hadid trên trang cá nhân.

Gigi Hadid không muốn công khai chuyện tình cảm với Leonardo DiCaprio.

Thời gian qua, Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid đồng hành trong nhiều sự kiện. Gần nhất, cặp sao cùng nhau dự lễ hội Halloween ở Brooklyn Navy Yard (New York, Mỹ).

Bữa tiệc hóa trang được tổ chức trên xe bus với sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng. Đại diện của Gigi và Leo từ chối trả lời thông tin đi chơi chung.

Theo Us Weekly, Leonardo DiCaprio là người nảy sinh tình cảm trước và quyết tâm chinh phục siêu mẫu. Ban đầu, Gigi tỏ ra thờ ơ nhưng dần bị chinh phục bởi ngôi sao Once Upon a Time... In Hollywood.

Thông tin tài tử để ý Gigi Hadid rộ lên sau khi anh chia tay người mẫu Camila Morrone. Cặp sao đường ai nấy đi sau gần 5 năm gắn bó. Theo nguồn tin E! News, lý do nằm ở khoảng cách địa lý, lịch trình công việc bận rộn.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác cho rằng DiCaprio nổi tiếng đào hoa và không muốn kết hôn. Dư luận chỉ ra điểm trùng hợp kỳ lạ trong các mối quan hệ tình cảm của Leonardo từ trước đến nay. Những bạn gái của tài tử đều dưới 25 tuổi ở thời điểm yêu.

Lịch sử tình trường của Leonardo DiCaprio liên quan nhiều người đẹp, gồm siêu mẫu Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Blake Lively, Nina Agdal, cựu thiên thần Victoria's Secret Erin Heatherton...