Lý do giá Bitcoin tăng phi mã

Giá Bitcoin tăng lên mức cao nhất 2 tháng sau báo cáo lạm phát tháng 7 của Mỹ. Nhưng giới quan sát vẫn hoài nghi về tính bền vững của đà tăng.

Theo dữ liệu của CoinMarketCap ngày 11/8 (theo giờ Việt Nam), giá Bitcoin đã tăng hơn 6% so với một ngày trước đó lên 24.500 USD /đồng, đánh dấu mức cao nhất trong vòng 2 tháng.

Giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin đạt 468 tỷ USD . Trong vòng 24 giờ qua, khối lượng giao dịch đã tăng gần 53% lên 38 tỷ USD .

Nói với Zing, các chuyên gia quốc tế nhận định thị trường tiền mã hóa đã nương theo đà tăng của những tài sản rủi ro khác như cổ phiếu sau báo cáo lạm phát tháng 7 của Mỹ.

Giá Bitcoin tăng vọt sau khi giá tiêu dùng tháng 7 của Mỹ tăng với tốc độ chậm hơn dự kiến. Ảnh: CoinMarketCap.

Tài sản rủi ro hưởng lợi

Ngoài Bitcoin, các đồng tiền mã hóa khác cũng tăng mạnh. Giá Ether - đồng tiền lớn thứ 2 - ghi nhận mức tăng 10,86% sau 24 giờ. Giá trị vốn hóa của toàn bộ thị trường tiền mã hóa cán mốc 1.158 tỷ USD .

"Giá Bitcoin xuyên thủng ngưỡng 24.000 USD /đồng sau khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát thấp hơn dự kiến. Điều này đã làm gia tăng sức hút của những tài sản rủi ro cao", ông Edward Moya - nhà phân tích thị trường cấp cao tại Mỹ - giải thích với Zing.

Theo số liệu được Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố hôm 10/8, CPI tháng 7 của Mỹ đã tăng 8,5% so với một năm trước đó, thấp hơn mức tăng 9,1% của tháng 6.

Giá Bitcoin xuyên thủng ngưỡng 24.000 USD /đồng sau khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát thấp hơn dự kiến. Điều này đã làm gia tăng sức hút của những tài sản rủi ro cao Ông Edward Moya - nhà phân tích thị trường cấp cao tại Mỹ

So với tháng trước, giá cả đi ngang do giá nhiên liệu sụt giảm. Lạm phát tháng 7 của Mỹ cũng thấp hơn dự báo của giới quan sát. Trước đó, giới quan sát dự báo CPI sẽ tăng lần lượt 8,7% và 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái và tháng trước.

Theo giới quan sát, lạm phát hạ nhiệt sẽ giảm bớt áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Trước đó, cơ quan này cho biết sẵn sàng tiếp tục nâng lãi suất mạnh tay để hạ nhiệt giá cả. Nhưng nếu số liệu chỉ ra lạm phát tại Mỹ đang trên đà đi xuống, ngân hàng trung ương có thể không phải làm điều đó.

Lãi suất tăng cao sẽ đè nặng lên những tài sản rủi ro như cổ phiếu, nhất là cổ phiếu công nghệ, và tiền mã hóa. Khi FED bắt đầu siết chặt chính sách tài khóa và tiền tệ vào đầu năm nay, các thị trường đã phản ứng dữ dội.

Đến nay, khả năng ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục nâng lãi suất mạnh tay cũng đã được phản ánh trên giá thị trường. Theo số liệu của CME Group, hầu hết nhà đầu tư đều tin rằng FED sẽ tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm lần thứ 3 liên tiếp trong cuộc họp tiếp theo diễn ra vào tháng 9.

Do đó, nếu FED nâng lãi suất ít hơn dự kiến, các thị trường rủi ro sẽ hưởng lợi.

Đà tăng có kéo dài?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/8, các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đã tăng mạnh. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa với mức tăng 535,1 điểm, tương đương 1,63%. Chỉ số S&P 500 tăng 2,13% lên 4.210 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 5.

Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,89% lên 12.854,8 điểm, mức cao nhất kể từ cuối tháng 4. Các cổ phiếu công nghệ đều tăng giá mạnh. Meta - công ty mẹ của Facebook - và Netflix chứng kiến giá cổ phiếu tăng lần lượt 5,8% và 6%.

"Các nhà giao dịch tin rằng khi khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư tăng lên, giá Bitcoin có thể xuyên thủng ngưỡng kháng cự 25.000 USD /đồng", ông Moya dự báo với Zing.

"Nếu phá vỡ mốc 25.000 USD /đồng, việc giá Bitcoin trở lại mức 28.000 USD /đồng là hoàn toàn có thể", vị chuyên gia nói thêm.

Biến động của giá Bitcoin trong vòng một năm qua. Ảnh: CoinMarketCap.

Tuy nhiên, ông cho rằng hầu hết nhà đầu tư vẫn hoài nghi về đà phục hồi của thị trường tiền mã hóa. Giá Bitcoin đã lao dốc mạnh kể từ khi lập đỉnh gần 69.000 USD /đồng hồi tháng 11 năm ngoái. Giá giảm sâu hơn vào tháng 5 và mất mốc 20.000 USD /đồng trong tháng 6.

Ngành công nghiệp tiền mã hóa cũng chao đảo bởi sự sụp đổ của stablecoin (tạm dịch: đồng tiền ổn định) terraUSD, hay còn gọi là UST, kéo theo một loạt công ty hoạt động trong lĩnh vực này phá sản hoặc vỡ nợ. Theo giới quan sát, sau những bê bối mới nhất, các cơ quan quản lý có thể để mắt tới ngành công nghiệp hơn, từ đó tác động tiêu cực tới sức hút của loại tài sản này.

Mặt khác, FED vẫn có thể nâng lãi suất mạnh tay dù lạm phát đã hạ nhiệt. Mới đây, Chủ tịch FED chi nhánh Minneapolis Neel Kashkari cho biết ông tin rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất lên 3,9% vào cuối năm và 4,4% trong năm 2023.