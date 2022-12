Lý do Do Kwon vẫn tại ngoại trong khi ông chủ FTX bị bắt

Sam Bankman-Fried bị bắt chỉ một tháng sau khi sàn FTX sụp đổ. Trong khi đó, người sáng lập dự án LUNA/UST vẫn tự do.

Do Kwon vẫn tại ngoại trong khi CEO FTX đã bị bắt. Ảnh: Bloomberg/FTX.

Thị trường tiền số nhận phải những biến động lớn trong năm nay. Thảm họa LUNA và sàn FTX phá sản là hai sự cố lớn nhất, ảnh hưởng lên toàn ngành. Sáng 13/12 giờ Việt Nam, chính quyền Bahamas cho biết đã bắt giữ cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried. Đây là nơi công ty đăng ký giấy phép hoạt động và đặt trụ sở.

Trong khi đó, Do Kwon, người sáng lập Terra (LUNA) vẫn tại ngoại sau lệnh bắt giữ từ cảnh sát Hàn Quốc. Bất chấp nhiều nỗ lực tìm kiếm, CEO này vẫn có thể lên mạng và trả lời tọa đàm trực tuyến thường xuyên.

Sam Bankman-Fried dễ dàng bị bắt

Ngày 11/11, FTX Group nộp đơn xin phá sản khi công ty cạn kiệt thanh khoản, không còn tiền trả nợ người dùng. Chỉ sau 31 ngày từ thời điểm đơn xin phá sản của FTX được đệ trình, ông chủ sàn giao dịch này đã bị bắt giữ.

Thông báo bắt giữ Sam Bankman-Fried từ chính quyền Bahamas. Ảnh: @latraelrahming.

Theo The New York Times, các tội danh Sam Bankman-Fried bị cáo buộc gồm gian lận ngân hàng, âm mưu gian lận tài chính, gian lận chứng khoán, âm mưu gian lận chứng khoán và rửa tiền.

Cựu CEO FTX cũng là người duy nhất bị buộc tội trong cáo trạng. Theo luật pháp Mỹ, mỗi tội danh đề cập sẽ có mức án tù 20-30 năm, thêm các khoản phạt tiền.

Mặt khác, Do Kwon vẫn đang tại ngoại sau cú sập của dự án hồi giữa năm. So với FTX, thảm họa LUNA gây thiệt hại lớn hơn nhiều lần cho nhà đầu tư và toàn thị trường. Hơn 50 tỷ USD đã bị bốc hơi khỏi hệ sinh thái Terra khi vấn đề phát sinh hồi tháng 6. Số tiền FTX nợ của nhà đầu tư được ước tính ở khoảng 5- 9 tỷ USD .

Phòng công tố Nam Seoul (Hàn Quốc) là đơn vị đã phát lệnh bắt giữ với Do Kwon hồi tháng 9 để phục vụ điều tra. Báo cáo từ Bloomberg cho biết lệnh bắt giữ được đưa ra với lý do bị buộc tội vi phạm Đạo luật Thị trường Vốn.

Đồng thời, những tội danh bị người dùng khởi kiện Do Kwon và TerraForm Labs như lừa đảo, kêu gọi vốn trái phép lại không được nhắc đến.

Hàn Quốc khó bắt Do Kwon

Tuy nhiên, cơ quan chức năng Hàn Quốc vẫn gặp khó trong việc bắt giữ Do Kwon bởi Singapore không nằm trong danh sách quốc gia ký đạo luật dẫn độ song phương. Nhà chức trách chỉ có thể vô hiệu hóa hộ chiếu của CEO Terra và trông đợi vào sự hỗ trợ từ cảnh sát quốc tế Interpol.

Do Kwon vẫn thường xuyên đăng bài, trả lời tọa đàm trực tuyến từ lúc lệnh bắt giữ được đưa ra. Ảnh: Coinage.

Tuy nhiên, những nỗ lực nêu trên đều chưa cho thấy hiệu quả. Hiện không rõ Do Kwon đang ở đâu. Nhiều tin đồn cho biết ông ta hiện ở Dubai hoặc Serbia. Nhiều tháng qua, CEO Terra vẫn xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến hay tham gia tọa đàm online.

Trước sự bế tắc của chính quyền Hàn Quốc, các nhà đầu tư chịu thiệt hại từ cú sập LUNA phải tự mình giải quyết. Một nhóm gồm 4.400 người Hàn Quốc đã lên kế hoạch tìm kiếm Do Kwon.

Ngược lại, Bahamas là quốc gia có ký hiệp ước dẫn độ tội phạm với Mỹ. Vì vậy, Sam Bankman-Fried không thể lẩn trốn như trường hợp của Do Kwon.

Ngoài ra, nhiều chuyên gia luật cho rằng vụ việc LUNA phức tạp hơn sự cố FTX phá sản. Về bản chất, FTX vẫn là công ty tập trung, có thể xử lý như các doanh nghiệp tài chính truyền thống, dựa trên luật pháp có sẵn.

Với LUNA, TerraForm Labs do Do Kwon điều hành chỉ tạo lập ra dự án và token. Sau đó, mô hình hoạt động dựa trên nguyên tắc phi tập trung, bỏ phiếu biểu quyết. Do đó, trách nhiệm của Do Kwon trong thảm họa tiền số này khó được xác định.

Trong biên bản bắt giữ, chính quyền Bahamas cho biết việc này được yêu cầu từ phía Mỹ. Đồng thời, Sam Bankman-Fried có thể sớm được dẫn độ về nước này. Thông báo tương tự cũng được phía Văn phòng công tố viên Tòa án khu vực Quận Nam New York đưa ra.