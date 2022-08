Lý do DatVietVAC là điểm đến lý tưởng cho tài năng ngành sáng tạo

Đại diện DatVietVAC Group Holdings khẳng định lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh tại HR Asia Award là ghi nhận xứng đáng cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

DatVietVAC có hơn 28 năm góp phần định hình công cuộc chuyển đổi số ngành công nghệ truyền thông giải trí Việt Nam. Trên hành trình này, công ty nổi bật với hệ sinh thái toàn diện, thành tích kinh doanh ấn tượng, được ghi nhận bởi các tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Thành công ấy không đến trong một sớm một chiều, mà được doanh nghiệp này định hướng và phát triển từng bước với tầm nhìn dài hạn cùng đội ngũ nhân sự xuất sắc.

Chiến lược văn hóa dẫn dắt kinh doanh

DatVietVAC xem văn hóa là linh hồn để dẫn dắt kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Mỗi thành viên của doanh nghiệp đều kiên định với hệ giá trị “Digital DNA: Tốc độ - logic - chuẩn xác - data proven”. Hệ giá trị này được doanh nghiệp từng bước xây dựng qua nhiều hoạt động thiết thực như teambuilding, các chương trình “Học kỳ quân sự”, Fun Run, Happy Friday…

Thông qua hoạt động với mục tiêu cụ thể, các thành viên DatVietVAC thêm hiểu, tin tưởng vào giá trị của tổ chức. Đồng thời, các hoạt động này cũng là dịp để nhân viên phát huy cao độ tinh thần kỷ luật, bản lĩnh sẵn sàng vượt qua thách thức.

Nhân viên DatVietVAC được tham gia nhiều hoạt động gắn kết thiết thực.

Đội ngũ kế thừa bản lĩnh và được trao quyền

Con người là yếu tố và tài sản quý của doanh nghiệp. Đầu tư cho con người cũng chính là đầu tư cho tương lai bền vững của tổ chức. Vì vậy, DatVietVAC luôn tập trung cho nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo đại diện DatVietVAC, doanh nghiệp sở hữu đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, không ngừng sáng tạo và dẫn dắt xu hướng. Trong đó, số lượng nhân sự Gen Y và Gen Z (sinh năm 1980-2004) chiếm tỷ lệ đến 89,5%. Những nhân sự trẻ tài năng luôn được chú trọng phát triển và tin tưởng trao quyền, giữ những vị trí quan trọng trong các dự án, chương trình lớn như The masked singer Vietnam, 2 ngày 1 đêm, Rap Việt, Running man Vietnam…

“Chính sự kỳ vọng, tin tưởng tuyệt đối từ ban lãnh đạo đã thúc đẩy ê-kíp nhanh chóng tìm công thức của thành công. Từ đó, chúng tôi tập trung hơn vào đầu tư, dàn dựng đặc sắc, chỉn chu hơn, khai thác triệt để những khoảnh khắc đắt giá của chương trình Rap Việt mùa 2”, chị Nguyễn Thị Quỳnh Như - Senior Producer Vie Channel, chia sẻ.

Ê-kíp Rap Việt họp kịch bản chương trình.

Công thức thành công được DatVietVAC nuôi dưỡng mỗi ngày là luôn ám ảnh với chiến thắng tuyệt đối, theo đuổi đam mê và ý tưởng đến cùng.

“Liên tục sáng tạo, cải tiến để chinh phục những thành tựu mới, không từ bỏ trước khó khăn là bài học chúng tôi được truyền lửa từ lãnh đạo của mình. Điều đó thôi thúc chúng tôi can đảm đưa ra những quyết định táo bạo, chạy đua với thời gian, tập trung cao độ để tạo nên thành quả rực rỡ như Running Man Vietnam giữa mùa dịch Covid-19 năm 2021”, anh Đặng Ngọc Thắng - Assistant Producer Dong Tay Promotion - cho biết.

Nhân viên DatVietVAC luôn hết mình với đam mê, ý tưởng sáng tạo.

Nuôi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao

Với chiến lược nhân sự đúng đắn, tiềm lực phát triển mạnh mẽ, DatVietVAC trở thành một trong những nơi làm việc đáng mơ ước của những tài năng ngành công nghệ truyền thông giải trí. Điều đó được minh chứng rõ nét qua thành tích ấn tượng với ba lần liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng “Best companies to work for in Asia” do HR Asia tổ chức vào ngày 11/8.

Ông Đặng Trung Hiếu đại diện DatVietVAC Group Holdings nhận giải từ BTC.

Các công ty thành viên của DatVietVAC đều là những tên tuổi nổi bật trong ngành truyền thông giải trí như Vie Channel, Dong Tay Promotion, M&T Pictures, DatVietMEDIA, TKL… Các công ty này tạo nên sản phẩm đáp ứng khẩu vị giải trí của khán giả Việt, hợp tác bền chặt với đông đảo nghệ sĩ hàng đầu Việt nam, nhận được sự tin tưởng của khách hàng lớn trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, trên hành trình chuyển đổi kinh doanh lên nền tảng số, DatVietVAC không ngừng mở rộng đầu tư mảng công nghệ số thông qua sự phát triển của các công ty cốt lõi như VieON, VieNetwork, VieDigital, VieShop, VieZ…