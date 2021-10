Lý do Daniel Craig thích đến quán bar đồng tính

Sao phim "No Time to Die" nói anh thích đến hộp đêm dành cho cộng đồng LGBTQ+ vì đây là nơi an toàn, ít xảy ra những cuộc ẩu đả.

Ngày 14/10, Hollywood Reporter đưa tin tài tử của loạt phim James Bond có thói quen đến giải trí ở các hộp đêm dành cho người đồng tính. Trong podcast Lunch With Bruce, nam diễn viên người Anh nói quán bar đồng tính là nơi yên bình, thích hợp để hẹn hò, trò chuyện cùng phụ nữ. "Quán bar dành cho người đồng tính là nơi thích hợp để đến. Chúng ta không cần phải phân loại xu hướng tính dục. Nơi đó rất an toàn. Tôi không phải chứng kiến những cuộc ẩu đả như ở những hộp đêm khác", Craig nói. Daniel Craig và vợ Rachel Weisz dự thảm đỏ lễ trao giải Oscar. Ảnh: Getty. Sao phim Knives Out cho rằng anh có thể gặp gỡ nhiều phụ nữ tại quán bar dành cho cộng đồng LGBTQ+. Họ có cùng lý do với nam diễn viên là muốn tìm sự yên bình, tránh xa các cuộc xung đột. Trong cuộc phỏng vấn, MC Bruce Bozzi - bạn cũ của Craig - nhắc lại sự kiện anh và nam diễn viên bị chụp lại cảnh ôm nhau ngoài quán bar đồng tính ở Venice Beach, California, Mỹ hồi năm 2010. "Chúng tôi có cảm xúc, trao nhau những cái ôm. Chúng tôi say xỉn, quyết định đi uống rượu và bị chụp ảnh. Đó là tình huống trớ trêu. Thật kỳ lạ vì chúng tôi không làm gì sai cả", Craig nói. Daniel Craig gần đây được chú ý với bộ phim No Time to Die. Đây là tác phẩm cuối cùng nam diễn viên đảm nhận vai James Bond. Theo CNN, sau một tuần phát hành tại Bắc Mỹ, phim thu về 56 triệu USD . Tại thị trường nước ngoài, phim có doanh thu khoảng 313 triệu USD . Sau khi rời loạt phim James Bond, tài tử Anh tập trung vào hai phần tiếp theo của Knives Out. Theo Variety, vai thanh tra Benoit Blanc của Craig có nhiều tiềm năng phát triển thành thương hiệu điện ảnh. Ana De Armas: ‘Tôi lựa chọn chiếc váy xanh khi đóng cảnh hành động’ Đặc vụ CIA mới vào nghề Paloma trong "No Time to Die" chiếm được cảm tình của khán giả. Vai diễn do người đẹp Ana De Armas thể hiện. Lời tạm biệt của các tài tử đóng vai điệp viên 007 Trước Daniel Craig, các diễn viên từng đóng vai James Bond đưa ra lý do khác nhau sau khi chia tay thương hiệu điện ảnh nổi tiếng.