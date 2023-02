Lý do cầu thủ Real Madrid không dự gala FIFA The Best

Karim Benzema, Thibaut Courtois và HLV Carlo Ancelotti đều được điền tên vào danh sách rút gọn của các hạng mục FIFA The Best 2022 nhưng không có mặt trong đêm trao giải.

Real không góp mặt tại lễ trao giải FIFA The Best một phần vì biết trước không giành được giải thưởng.

Giám đốc Đối ngoại Emilio Butrageno được cho là đại diện duy nhất của Real Madrid tham dự gala FIFA The Best 2022 rạng sáng 28/2 (giờ Hà Nội). Theo Marca, "Los Blancos" không cử các cầu thủ và HLV đến dự đêm trao giải vì ba lý do.

Đầu tiên, trước khi giải thưởng được công bố, nguồn tin thân cận thông báo với "Los Blancos" rằng Benzema, Courtois và Ancelotti sẽ không được nâng cao danh hiệu cá nhân. Trước đó, ba cái tên này nằm trong danh sách rút gọn của hạng mục Cầu thủ nam hay nhất năm, Thủ môn nam hay nhất năm và HLV nam hay nhất năm.

Việc biết trước kết quả khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không có động lực để góp mặt tại gala trao giải. Chung cuộc, nhà vô địch World Cup 2022, Lionel Messi, Emiliano Martinez và HLV Lionel Scaloni chiến thắng ở các danh hiệu cá nhân trên.

Tiếp đó, Real Madrid vốn khó chịu với FIFA khi Vinicius Jr vắng mặt trong danh sách rút gọn 26 cái tên cạnh tranh cho đội hình tiêu biểu của năm. "Có sai sót nào không? Cậu ấy đóng góp khổng lồ vào chức vô địch Champions League của Real", HLV Carlo Ancelotti bày tỏ sự bất bình vài tuần trước.

Với việc lên ngôi Champions League và La Liga, "Los Blancos" đóng góp 5 cầu thủ trong danh sách rút gọn 26 cái tên cạnh tranh cho đội hình tiêu biểu của năm bao gồm Benzema, Courtois, Luka Modric, Antonio Rudiger và Federico Valverde. Song, sự thiếu vắng Vinicius gây khó hiểu bởi cầu thủ này có hơn 30 lần đóng góp vào bàn thắng cho Real trên mọi đấu trường ở mùa trước.

Cuối cùng, đội chủ sân Bernabeu được cho là muốn dồn sự tập trung vào trận đấu với Barcelona tại bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha vào rạng sáng ngày 3/3 (giờ Hà Nội). Đoàn quân của Ancelotti không muốn bị phân tâm bởi những kết quả tại FIFA The Best 2022.

Ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không cho rằng việc đến tham dự lễ trao giải là hợp lý trong bối cảnh CLB vừa bị Atletico Madrid cầm hòa trên sân nhà tại vòng 23 La Liga. Real muốn tập luyện để lấy lại thể trạng tốt nhất trước khi bước vào trận El Clasico đầu tiên trong năm 2023.

