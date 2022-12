Lý do các hãng ôtô đua khuyến mãi dịp cuối năm

Dịp cuối năm 2022, khách hàng Việt chứng kiến nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá lớn đến từ các hãng ôtô. Vì sao các hãng đua khuyến mãi dịp cuối năm và đâu là mức giảm mạnh nhất?

Khách Việt dễ bị choáng ngợp trước các ưu đãi với mức tối đa cả trăm triệu đồng áp dụng cho nhiều mẫu ôtô dịp cuối năm. Ảnh: Bối Hạ.

Khi thị trường ôtô bước sang những tháng cuối cùng trong năm 2022 cũng là lúc nhiều hãng xe đang kinh doanh tại Việt Nam đua nhau cho ra mắt hàng loạt chương trình ưu đãi, khuyến mãi với trị giá có thể lên đến cả trăm triệu đồng.

Vậy nguyên nhân từ đâu mà khách hàng Việt được cung cấp nhiều lựa chọn ưu đãi hấp dẫn trong giai đoạn cuối năm như vậy.

Nguồn cung ôtô tăng mạnh

Quay trở lại giai đoạn giữa năm, nhiều đại lý ôtô tại Việt Nam vào thời điểm đó từng xác nhận rất khó để giao xe ngay cho khách có nhu cầu bởi nguồn cung bị gián đoạn hoặc hạn chế vì nhiều lý do khác nhau.

Nhiều dòng xe như Hyundai Creta, Kia Sportage, Kia Seltos hay Toyota Veloz Cross hồi giữa năm từng bị đội giá hàng chục triệu đồng tại đại lý vì lượng hàng tồn kho tương đối ít, trong khi nhu cầu thị trường dành cho các mẫu xe vừa ra mắt là khá cao.

Tuy nhiên khi bước vào nửa cuối năm 2022, lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc được cải thiện đáng kể, đồng thời số ôtô sản xuất và lắp ráp nội địa có sự tăng trưởng ổn định đã giúp nguồn cung ôtô tăng mạnh trong giai đoạn này.

Báo cáo gần đây của Tổng cục Thống kê cho thấy lượng ôtô mới được bổ sung cho thị trường Việt đã chạm mốc cao kỷ lục kể từ đầu năm, với khoảng 72.800 ôtô bao gồm các xe nhập khẩu và số ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Nguồn cung ôtô tăng kỷ lục trong tháng 11 Lượng ôtô nội địa và ôtô nhập khẩu nguyên chiếc trong 11 tháng đầu năm (Số liệu: Tổng cục Thống kê) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 (Ước tính) Lượng ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước xe 36500 30200 39900 39300 44400 34300 35100 31900 31900 37900 45800 Lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc xe 4524 9166 10302 13238 18905 12901 14360 18279 18303 14313 27000

Trong đó, lượng ôtô nội địa ước đạt 45.800 xe trong tháng 11, tăng đến 20,8% so với tháng 10 và tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ vậy, tổng lượng ôtô sản xuất và lắp ráp trong nước ước đạt 407.100 xe kể từ đầu năm, tăng 17,3% so với cùng kỳ của năm 2021.

Cũng theo báo cáo này, lượng ôtô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam ước đạt 27.000 xe trong tháng 11, với tổng giá trị kim ngạch chạm mức 519 triệu USD .

Như vậy tính trung bình trong 11 tháng đầu năm, cứ mỗi ngày sẽ có thêm gần 1.219 ôtô được lắp ráp và sản xuất trong nước, đồng thời có hơn 466 ôtô nguyên chiếc được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam trong cùng khoảng thời gian.

Nhìn chung, nguồn cung ôtô cải thiện đáng kể trong giai đoạn cuối năm chính là tiền đề tốt để các thương hiệu tại thị trường Việt mạnh tay khuyến mãi cho khách hàng.

Động thái này bên cạnh mục tiêu kích cầu trong cao điểm mua sắm cuối năm còn giúp khách hàng Việt giải quyết phần nào khó khăn tài chính trước tình hình lãi suất cho vay có dấu hiệu tăng mạnh.

Vắng người mua vì lãi suất cho vay cao

Trao đổi với Zing, một tư vấn bán hàng ước tính nhóm khách hàng mua ôtô mới qua hình thức vay ngân hàng chiếm khoảng 60-70% lượng khách trung bình tại đại lý. Trong khi đó, các số liệu khác cho thấy nhóm khách vay ngân hàng mua ôtô chiếm trung bình 30-40% tại phần lớn cửa hàng.

Vì thế khi lãi suất huy động của nhiều ngân hàng tăng nhanh, lãi suất cho vay tiêu dùng theo hình thức thả nổi cũng tăng mạnh khiến nhiều người chùn tay và ngại ngần khi ra quyết định mua ôtô.

Một nhân viên hãng xe cho biết đa phần các khách hàng không thể chứng minh thu nhập sẽ khó được ngân hàng chấp nhận khoản vay trong giai đoạn này. Đây là lý do chính khiến các đại lý kinh doanh ôtô mất đi một lượng khách đáng kể trong giai đoạn cuối năm.

Theo ước tính của nhân viên bán hàng, có không dưới 30% số khách chọn mua xe thông qua hình thức vay ngân hàng. Ảnh: Phương Lâm.

Theo số liệu do Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) công bố, sức mua của toàn thị trường trong tháng 11 đã sụt giảm 0,5% so với tháng trước đó, đồng thời kém 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù lượng ôtô du lịch bán ra vẫn tăng 5%, doanh số xe thương mại đã giảm 19% còn xe chuyên dụng giảm đến 49% so với tháng trước.

Trong tổng số 36.371 xe bán ra trên toàn thị trường tháng vừa rồi, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 18.813 xe, giảm 6% so với tháng trước. Riêng nhóm ôtô nhập khẩu nguyên chiếc lại tăng trưởng 6%, qua đó đạt mức 17.558 xe bán ra trong tháng 11.

Khách hàng bất ngờ với nhiều ưu đãi lớn

Trước tình hình đó, nhiều hãng xe buộc phải tung ra loạt chương trình ưu đãi, giảm giá để gia tăng sức mua từ khách hàng.

“Vừa mua xe đầu tháng, vài tuần sau đã thấy lỗ mất mấy chục triệu đồng”, anh Giang Nam (TP.HCM) đã thốt lên như vậy sau khi chứng kiến giá xe giảm mạnh nhờ vào các chương trình khuyến mãi của hãng.

Theo đó, Subaru tiếp tục là hãng ôtô tung ra chương trình khuyến mãi đậm nhất, tối đa 259 triệu đồng đối với mẫu Forester phiên bản 2.0i-L. Đối với phiên bản 2.0i-S EyeSight, khách mua xe cũng được giảm 184 triệu đồng cùng gói quà tặng có trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Trong khi đó, Honda CR-V vẫn là mẫu xe được hãng ưu ái đẩy doanh số với chương trình ưu đãi 100% phí trước bạ cho khách mua xe trong tháng 12.

Đồng thời, các phiên bản Luxury và Premium của Mazda CX-30 cũng được giảm tiền mặt 85-91 triệu đồng tại các đại lý, qua đó kéo giá bán của mẫu xe nói trên xuống còn lần lượt 764 triệu đồng và 818 triệu đồng.

Subaru Forester tiếp tục được ưu đãi lớn. Ảnh: Duy Nguyễn.

Bộ đôi sedan bình dân Hyundai Accent và Honda City thì ngoài được ưu đãi tiền mặt hàng chục triệu đồng còn được tặng kèm những phần quà hấp dẫn có giá trị như dàn âm thanh, điện thoại, máy tính bảng hay smart TV.

Trong khi đó, Mitsubishi Attrage và loạt xe cùng thương hiệu cũng được giảm tiền mặt khoảng 10 triệu đồng hoặc tặng kèm quà cho khách mua xe.

Đáng chú ý, nếu khách hàng đồng ý nhận Mitsubishi Xpander phiên bản AT Premium sau Tết sẽ được các đại lý tặng quà là camera 360 trị giá 20 triệu đồng.

Bên cạnh Accent, chương trình giảm giá hoặc ưu đãi lãi suất vay ngân hàng cùng quà tặng đi kèm cũng được Hyundai Thành Công áp dụng cho hàng loạt dòng xe đang kinh doanh tại thị trường Việt như Grand i10, Tucson, Creta, Santa Fe và cả Stargazer vừa ra mắt.

Trong tháng 12, các khách hàng mua xe XL7 hoặc Ertiga Hybrid của thương hiệu Suzuki sẽ được lựa chọn một trong nhiều gói phụ kiện, quà tặng với giá trị tối đa 18,8 triệu đồng.

Đối với các dòng xe 2008, 3008 và 5008 của thương hiệu Peugeot, khách mua xe trong tháng 12 sẽ nhận được ưu đãi tiền mặt 18-31 triệu đồng kèm một năm bảo hiểm vật chất có thể quy đổi. Đối với dòng xe Peugeot Traveller Premium 7 chỗ, khách mua xe trước năm mới cũng được ưu đãi tối đa 90 triệu đồng.