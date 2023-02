Lý do BTS thất bại tại Grammy 3 năm liên tiếp

BTS có mặt trong những đề cử Grammy ba năm qua, nhưng nhóm nhạc Kpop chưa một lần thắng giải.

BTS thất bại 3 năm liên tiếp tại lễ trao giải Grammy. Ảnh: Forbes.

BTS đã trắng tay tại lễ trao giải Grammy lần thứ 65, diễn ra ngày 6/2. Nhóm được đề cử ở 2 hạng mục là Màn trình diễn của bộ đôi/nhóm nhạc pop xuất sắc (My Universe - kết hợp cùng Coldplay) và Video âm nhạc xuất sắc (Yet To Come).

Kèn vàng Grammy thuộc về Taylor Swift ở hạng mục Video âm nhạc xuất sắc. Sam Smith và Kim Petras thắng hạng mục Màn trình diễn của bộ đôi/nhóm nhạc pop xuất sắc với Unholy.

Ngoài hai đề cử này, ba thành viên J-Hope, Suga và RM được ghi tên trong hạng mục quan trọng Album của năm cho album Music of the Spheres (Coldplay). Nhưng cuối cùng Harry's House của Harry Styles được vinh danh.

Trước đây, BTS từng được đề cử Màn trình diễn nhóm/bộ đôi nhạc pop với ca khúc Dynamite vào năm 2021 và Butter (năm 2022).

Tờ Hankookilbo ví Grammy giống như bài toán BTS chưa tìm ra lời giải. Mặc dù các chàng trai giành được nhiều giải thưởng âm nhạc tại các lễ trao giải lớn như Billboard Music Awards, American Music Awards, MTV Video Music Awards, song cánh cửa đến với Grammy quả thực không dễ dàng.

BTS chưa đủ ấn tượng

Ngay từ khi công bố các hạng mục đề cử Grammy 2023, không ít phản hồi cho rằng việc BTS được đề cử là điều bất ngờ. Câu hỏi được đặt ra là “Liệu BTS có cơ hội chiến thắng sau 3 năm liên tiếp nhận đề cử?”.

Theo tờ Sports Chosun, nhiều chuyên gia trong ngành nhận định BTS khó chiến thắng. Bởi vào hai năm trước, khi BTS đang ở thời kỳ phong độ đỉnh cao và tạo nên cơn sốt toàn cầu với Dynamite và Butter, họ vẫn ngậm ngùi chịu cảnh trắng tay.

Các thành viên BTS đều có lịch trình riêng trong năm 2022. Ảnh: Soompi.

Trong năm 2022, hoạt động của BTS tương đối trầm lắng. Album Proof đã phát hành nhưng không được quảng bá sôi nổi, rộng rãi trên thế giới như những năm trước. Đây cũng là năm nhiều biến động của BTS khi thành viên lớn tuổi nhất nhóm - Jin - nhập ngũ. Các thành viên còn lại đều có kế hoạch solo. Những yếu tố trên khiến BTS khó giữ phong độ ổn định.

Hơn hết, lý do BTS không chiến thắng tại Grammy năm nay là họ phải đối đầu với những đối thủ mạnh.

Ở hạng mục Màn trình diễn nhóm/bộ đôi nhạc pop, Don't Shut Me Down của Abba, BamBam của Camila Cabello, I Like You (A Happy A Song) của Post Malone & Doja Cat và Unholy của Sam Smith & Kim Petras là những bài hát làm mưa làm gió trên thế giới trong năm qua.

My Universe đạt thành tích đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn chính của Billboard Hot 100, nhưng chỉ trụ lại bảng xếp hạng này trong một tuần.

BTS là nhóm nhạc nam Kpop có sức ảnh hưởng nhất hiện nay. Ảnh: Allkpop.

Việc Yet To Come không giành chiến thắng hạng mục Video âm nhạc xuất sắc cũng được dự đoán từ trước. Yet To Come lấy cảm hứng từ những cảnh quay trong các MV cũ của BTS, phù hợp xuất hiện trong album tổng hợp các hoạt động của nhóm suốt 9 năm. Tuy nhiên, MV được cho là không mới mẻ, không phù hợp với tiêu chí của giải Grammy.

Chưa kể, xuất hiện trong đề cử Video âm nhạc xuất sắc đều là những tên tuổi có sức nặng - Easy On Me của Adele, Woman của Doja Cat, The Heart Part 5 của Kendrick Lamar, As It Was của Harry Styles và All To Well: The Short Film của Taylor Swift. Đây đều là những nghệ sĩ hàng đầu với sản phẩm âm nhạc đa dạng thể loại.

Một người trong ngành nhận xét: “Thật ngạc nhiên khi BTS, nhóm không có hoạt động nổi bật nào trong năm nay, lại được liệt kê trong danh sách này”.

Yếu tố thu hút truyền thông

Tờ Sports Kyunghyang nhận định việc BTS có tên trong danh sách đề cử Grammy 2023 không khác nào miếng mồi thu hút truyền thông. BTS hiện là nhóm nhạc Kpop có lượng người hâm mộ lớn nhất nhì thế giới. Do vậy, chỉ cần cái tên BTS xuất hiện đã có thể thu hút người xem ở nước ngoài, nhất là khán giả khu vực châu Á.

Trước đây, ở lễ trao giải Grammy năm 2021, người hâm mộ từng phẫn nộ sau khi Dynamite của BTS không giành được kèn vàng hạng mục Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc. Câu chuyện ở đây không phải là chiến thắng Rain On Me của Lady Gaga và Ariana Grande có thuyết phục hay không, mà là cách xử lý đáng thất vọng của Grammy.

Sự xuất hiện của BTS luôn thu hút khán giả. Ảnh: Variety.

Grammy chỉ thu hút được 8,8 triệu người xem trên truyền hình. Trong khi đó, riêng màn trình diễn của BTS có hơn 7 triệu lượt xem. Nhiều ý kiến cho rằng Grammy chỉ mượn BTS nhằm tăng rating.

Sau khi BTS trượt giải Grammy, một đoạn video phỏng vấn nhóm này từ năm 2020 được lan truyền trên mạng xã hội. Thành viên Suga nói: “Với tư cách là một nhóm nhạc, chúng tôi muốn biểu diễn vào năm tới, sau đó là giành giải Grammy vào năm 2022". Tuy nhiên, BTS có vẻ như đã xa rời ước mơ của họ.

Giải Grammy bắt đầu từ năm 1959, là một trong ba lễ trao giải âm nhạc lớn của Mỹ, cùng với Billboard Music Awards và American Music Awards. Trong khi hai giải thưởng còn lại nhấn mạnh vào sự nổi tiếng, mức độ phổ biến thì giải Grammy tập trung vào tính âm nhạc.

Giải Grammy theo truyền thống thường dành điểm cao hơn cho ca sĩ, nhạc sĩ viết bài hát của riêng họ. Xét trường hợp của BTS, dù các thành viên có tham gia sáng tác một số ca khúc nhưng khó có thể coi họ là ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Vì điểm này, người ta đặt nặng vấn đề BTS chưa đủ thuyết phục các thành viên của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia.

Chiến thắng chưa chạm tay nhưng BTS vẫn giữ danh hiệu là nghệ sĩ châu Á đầu tiên được đề cử cho Màn trình diễn song ca, ​​nhóm nhạc xuất sắc tại Grammy.