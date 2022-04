Lý do BTS liên tục thất bại ở Grammy

Chuyên gia cho rằng Grammy vẫn còn định kiến với Kpop và các nhóm nhạc thần tượng. Đó là một trong những lý do khiến BTS thất bại dù trước đó thống trị các bảng xếp hạng.

BTS có hai năm liên tiếp được đề cử hạng mục Màn trình diễn của bộ đôi, nhóm nhạc pop xuất sắc ở lễ trao giải Grammy. Nhóm lần đầu tiên được đề cử giải Grammy vào năm 2021 nhờ bài hát Dynamite. Năm nay, BTS tiếp tục xuất hiện ở danh sách đề cử với ca khúc Butter. Tuy nhiên, BTS chưa thể mang về kỳ tích cho ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc khi chiến thắng thuộc về Kiss Me More của Doja Cat và SZA.

Butter được phát hành vào tháng 5/2021 và đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong tổng cộng 10 tuần. Butter chính là ca khúc giữ vị trí số 1 lâu nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào năm 2021. Bài hát cũng giúp BTS được ghi nhận là nghệ sĩ châu Á nhiều lần đạt vị trí quán quân nhất trong lịch sử của Billboard.

Grammy vẫn đóng cửa với các nghệ sĩ châu Á

Theo Lee Gyu Tag - giáo sư nhân chủng học văn hóa tại Đại học George Mason Hàn Quốc - một trong những lý do BTS chưa thể chiến thắng Grammy là các giải thưởng luôn cảnh giác với nhóm nhạc thần tượng.

"Trong lịch sử, các nhóm nhạc nam hay nữ luôn gặp khó khăn trong việc nhận được đề cử Grammy bất chấp sự nổi tiếng, bởi hầu hết nhà tổ chức không thích phong cách âm nhạc của họ. Thiên hướng 'nghệ thuật toàn vẹn' trong các lễ trao giải dường như mạnh mẽ đến mức ngay cả BTS, nhóm có tầm ảnh hưởng lớn về xã hội và văn hóa, không thể vượt qua điều đó. Có vẻ quan điểm của họ về Kpop và các ngôi sao thần tượng vẫn chưa thay đổi. Giải Grammy vẫn đóng cửa với các nghệ sĩ châu Á", Lee Gyu Tag nhận định.

BTS tại lễ trao giải Grammy lần thứ 64.

Một lý do khác khiến BTS khó giành chiến thắng là đối thủ của họ quá mạnh. Kiss Me More được 3 đề cử Grammy cho Bản thu âm của năm, Bài hát của năm và Màn trình diễn song ca, ​​nhóm nhạc pop xuất sắc.

The New York Times viết Kiss Me More pha trộn làn gió funk của những năm 1980 với sự cuồng nhiệt của hip-hop những năm 2020. Đây là màn tung hứng mà Doja Cat tiên phong, thậm chí trở thành biểu tượng. Báo chí phương Tây dành nhiều mỹ từ để khen ngợi bài hát. Vulture mô tả nó là "một bản nhạc R&B mượt mà, vui tươi, trong khi các phóng viên tại Rolling Stone coi đây là "bản nhạc disco hấp dẫn, vui nhộn". Heran Mamo của Billboard viết ca khúc là "món mứt gợi cảm, quyến rũ và chắc chắn trở thành bản hit mùa hè chủ lực với âm thanh hấp dẫn".

Complex xếp Kiss Me More ở hạng 7 trong danh sách bài hát hay nhất giữa năm 2021 và đặt tên cho nó là một trong những bài hát "truyền nhiễm" nhất năm. Trước Grammy, bài hát chiến thắng ở nhiều giải thưởng như Giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu, MTV Video Music Awards, Giải thưởng âm nhạc Mỹ.

Trong khi đó, Butter tuy giành thứ hạng cao trên Billboard nhưng gây nhiều tranh cãi. Khán giả cho rằng những bài hát gần đây của BTS mất đi màu sắc riêng của nhóm và chúng thành công chỉ nhờ lượng fan đông đảo.

David A. Tizzard - nhà phê bình xã hội, văn hóa và nghệ thuật sống ở Hàn Quốc gần 2 thập kỷ - nói với The Korea Times, BTS từng thành công bởi công thức riêng, nhưng gần đây họ hát tiếng Anh, chạy theo phong cách âm nhạc phương Tây.

"Đối với tôi, ba bài hát tiếng Anh gần đây mà BTS phát hành không thể phân biệt với nhạc pop phương Tây về phong cách, cách chuyển tải và định dạng. Phải thừa nhận việc không xem MV và chỉ nghe nhạc không còn phổ biến ở thị trường âm nhạc hiện nay. Nhưng nếu người nghe bình thường, không xem MV liệu họ có nghĩ BTS là nghệ sĩ phương Tây không", ông cho biết.

“Thay vì chiếm lĩnh một thị trường nhỏ và làm những điều khác biệt, họ đi theo cách quen thuộc để đứng đầu các bảng xếp hạng của Mỹ, phủ sóng toàn cầu và mua những bài hát có cùng công thức đó.

Công bằng mà nói, họ đã thành công. Nhưng nó đặt ra câu hỏi: có thể có một nhóm nhạc Kpop thành công trên toàn cầu bất chấp các khác biệt về văn hóa, truyền thống, âm nhạc, phong cách không? Hay cuối cùng, ai cũng như BTS phải tuân theo các tiêu chuẩn ở thị trường mà họ hướng tới”, David A. Tizzard nêu vấn đề.

"Kiss Me More" chiến thắng hạng mục Màn trình diễn song ca, ​​nhóm nhạc pop xuất sắc.

Không có giải Grammy, không có nghĩa BTS thất bại

BTS đã không giành được bất kỳ danh hiệu nào tại lễ trao giải Grammy năm nay, nhưng đó không nên được coi là một thất bại, các chuyên gia trong ngành âm nhạc nhận định với The Korea Times. BTS được đề cử ở hạng mục Màn trình diễn song ca, ​​nhóm nhạc xuất sắc cho ca khúc Butter. Tuy nhiên, vinh dự thuộc về Doja Cat và SZA với ca khúc hit Kiss Me More.

"Lần này BTS ra về tay trắng, nhưng điều này có nghĩa nhóm vẫn còn một mục tiêu cao cả cần đạt được. Vì vậy, chúng ta không nên gọi đây là một thất bại. Đây nên được coi là cơ hội để BTS giải quyết một thử thách khác", Kim Jin Woo, giáo sư kinh doanh âm nhạc tại Viện Nghệ thuật Seoul và trưởng nhóm nghiên cứu bảng xếp hạng album, streaming Gaon nói với The Korea Times.

Nhà phê bình âm nhạc Han Dong Yoon đồng tình: "Kể từ khi sự nổi tiếng của Butter lan rộng khắp thế giới, rất nhiều người có thể phải thất vọng vì BTS không chiến thắng. Nhưng đây chỉ là lần thứ hai BTS được đề cử sau Dynamite. Các ngôi sao HYBE đã mở rộng tầm nhìn của họ trong vài năm qua. vì vậy tôi tin một ngày nào đó họ nhận được cái gật đầu từ Grammy nếu họ tiếp tục rèn luyện và đi theo con đường riêng".

Trước đó, BTS được vinh danh tại các giải thưởng âm nhạc lớn khác, bao gồm Giải thưởng Âm nhạc Mỹ và Giải thưởng Âm nhạc Billboard, làm dấy lên kỳ vọng họ là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên chiến thắng giải Grammy.

BTS trình diễn ca khúc Butter ở Grammy.

Sau khi kết thúc lễ trao giải, BTS có buổi trò chuyện với người hâm mộ. Các thành viên bày tỏ sự tiếc nuối khi không chiến thắng giải thưởng. Tuy nhiên, nhóm cho biết đã có những trải nghiệm và kinh nghiệm quý giá tại sự kiện.

“Cảm ơn người hâm mộ, chúng tôi sẽ cố gắng hơn. Thật buồn khi không thể chiến thắng nhưng chúng ta đã có những giây phút ý nghĩa cùng nhau”, thành viên Jimin tâm sự. V tiếp lời: “Chúng tôi đã có phần trình diễn tuyệt vời và đó là động lực để cả nhóm cố gắng hơn”.