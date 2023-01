Lý do Bill Gates thâu tóm 110.000 ha đất nông nghiệp Mỹ

Ngoài nổi tiếng với vai trò là người sáng lập Microsoft, Bill Gates còn được biết đến là người sở hữu lượng lớn diện tích đất nông nghiệp ở Mỹ.

Theo báo cáo năm 2022 của Land Report 100, Gates sở hữu khoảng 275.000 mẫu đất nông nghiệp ở Mỹ, tương đương khoảng 110.000 ha. Trong báo cáo của Bộ Nông nghiệp nước này, vào năm 2021, Mỹ có khoảng 895,3 triệu mẫu đất nông nghiệp.

Trong chương trình Ask Me Anything của Reddit, Gates nhận được câu hỏi “tại sao ông lại mua nhiều đất nông nghiệp như vậy. Ông có nghĩ đây là vấn đề khi có quá nhiều tiền không và lợi ích thu về có tương xứng?”.

Đáp lại, Gates cho biết ông sở hữu chưa đến 1/4.000 diện tích đất nông nghiệp Mỹ. “Tôi đã đầu tư vào những trang trại này để chúng hoạt động hiệu quả hơn và tạo ra nhiều việc làm hơn. Không có một kế hoạch lớn nào liên quan, thực tế là tất cả những quyết định này đều được đưa ra bởi đội ngũ đầu tư chuyên nghiệp”, Gates cho biết.

Phân bổ bất động sản nông nghiệp của Bill Gates. Ảnh: New York Post.

“Đối với những người rất giàu, tôi nghĩ họ nên đóng thuế nhiều hơn và cho đi tài sản theo thời gian. Điều đó khiến tôi rất hài lòng và là công việc toàn thời gian của tôi”, ông chủ Microsoft nói thêm.

Đây không phải lần đầu tiên Gates kêu gọi đánh thuế cao hơn đối với những người giàu có. Trong một bài đăng vào năm 2020, ông cho rằng người giàu nên trả nhiều tiền hơn mức hiện nay, bao gồm cả người vợ cũ Melida.

Vị tỷ phú là một trong những người sáng lập Giving Pledge - tổ chức kêu gọi giới giàu có quyên góp tài sản cho hoạt động từ thiện. Tổ chức được thành lập vào năm 2010 bởi Gates cùng với người vợ lúc bấy giờ là Melinda French Gates và người bạn thân Warren Buffett.

Năm ngoái, Gates tuyên bố sẽ tặng “gần như toàn bộ” tài sản cho quỹ từ thiện mà ông điều hành cùng Melida. Gates cũng tiết lộ sẽ bán tài sản và chuyển tiền đến quỹ.

Theo Bloomberg Billionaires Index, Bill Gates hiện là người giàu thứ 6 trên thế giới với khối tài sản ròng trị giá 111 tỷ USD .

Trong chương trình hỏi đáp năm ngoái, một tài khoản cũng thắc mắc về dự định của Gates với số đất nông nghiệp đã mua.

“Nhóm đầu tư của tôi đã mua đất nông nghiệp. Chúng chiếm ít hơn 0,1% tổng số đất nông nghiệp của Hoa Kỳ vì quyền sở hữu rất đa dạng. Chúng tôi đầu tư vào các trang trại để nâng cao năng suất. Một số ở gần thành phố và có thể sẽ có các mục đích sử dụng khác nhau”, ông trả lời.