Lý do 2NE1 khó tái hợp

Chuyên gia âm nhạc nhận định 2NE1 khó có thể tái hợp bởi YG Entertainment nắm giữ bản quyền thương hiệu và những ca khúc của nhóm.

Theo bài viết của Hankook Ilbo đăng ngày 4/5, nhóm nhạc 2NE1 không thể phát hành album mới. Do đó, Coachella 2022 là cơ hội hiếm hoi để họ tái hợp. Hankook Ilbo nhận định tên "2NE1" và quyền thương hiệu của nó vẫn thuộc về YG Entertainment. Các bài hát của nhóm và bản quyền liên quan cũng thuộc về TEDDY - nhà soạn nhạc và nhà sản xuất trực thuộc The Black Label - công ty con của YG Entertainment.

Kể từ khi tan rã vào năm 2016, các thành viên 2NE1 lần lượt rời YG. Hiện, không còn thành viên nào của 2NE1 trực thuộc YG Entertainment.

"Nếu 4 thành viên muốn biểu diễn hoặc phát hành một album dưới tên 2NE1 một cách hợp pháp, họ phải được sự đồng ý trước từ YG Entertainment hoặc chuyển nhượng quyền thương hiệu. Đây là lý do sân khấu của 2NE1 phải được lên kế hoạch như một sự kiện bất ngờ tại Coachella", Hankook Ilbo cho biết.

2NE1 bất ngờ biểu diễn tại Coachella 2022.

Liên quan đến bản quyền âm nhạc của bài hát mà họ biểu diễn tại Coachella, đơn vị tổ chức sự kiện đã trả chi phí sử dụng và xin phép Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc. Do đó, các quan chức trong ngành công nghiệp âm nhạc lên tiếng kêu gọi tiêu chuẩn hóa phí sử dụng nhãn hiệu sau khi hợp đồng độc quyền 7 năm kết thúc và tất cả thành viên rời khỏi công ty giải trí.

Kim Sung Hwan, một nhà phê bình âm nhạc, nói: "Chúng tôi cần một kế hoạch thỏa hiệp để trả phí sử dụng nhãn hiệu cho tất cả công ty giải trí như phí bản quyền, nhưng ngăn họ đòi lợi nhuận từ các bản ghi âm hoặc biểu diễn".

CL được mời tham gia lễ hội âm nhạc nổi tiếng, tổ chức tại California, Mỹ vào ngày 16/4 (giờ địa phương). Nữ rapper đã chủ động mời các thành viên 2NE1 cùng tham gia. CL xuất hiện trước và biểu diễn bài hát solo Chuck. Sau đó, ba thành viên Sadara, Park Bom, Minji bất ngờ bước lên sân khấu và họ cùng nhau hát I Am The Best. Sau đó, người hâm mộ hy vọng 2NE1 tái hợp và hoạt động lâu dài.

2NE1 ra mắt vào năm 2009 tại công ty YG Entertainment và nổi tiếng qua nhiều ca khúc như Fire, I Don't Care, Ugly và Lollipop.