Lý do 2NE1 bất ngờ tái hợp sau 6 năm

CL muốn 2NE1 biểu diễn cùng nhau trước khi quá muộn. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn người hâm mộ thông qua sân khấu Coachella.

Ngày 18/4, cựu trưởng nhóm CL chia sẻ lý do 2NE1 tái hợp trên sân khấu Coachella Valley Music and Arts Festival. CL được mời tham gia lễ hội âm nhạc nổi tiếng, tổ chức tại California, Mỹ vào ngày 16/4 (giờ địa phương). Nữ rapper đã chủ động mời các thành viên 2NE1 cùng tham gia. CL xuất hiện trước và biểu diễn bài hát solo Chuck. Sau đó, ba thành viên Sadara, Park Bom, Minji bất ngờ bước lên sân khấu và họ cùng nhau hát I Am The Best.

CL chia sẻ cô biết ơn và may mắn khi được sống trong niềm vui bên những đồng đội cũ và khán giả yêu mến. Nữ rapper nói về lý do 2NE1 tái hợp: "Sau khi được mời đến Coachella, tôi đề nghị các thành viên cùng tham gia. Tôi muốn cả nhóm đoàn tụ trước khi quá muộn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ và yêu mến 2NE1 suốt 13 năm qua thông qua màn trình diễn này".

2NE1 thu hút sự chú ý khi xuất hiện ở Coachella.

"Vì lẽ đó, sự kiện là ngày quan trọng và ý nghĩa nhất với tôi. Tôi hy vọng các bạn có thể hồi tưởng những cảm xúc tốt đẹp trong quá khứ thông qua khoảnh khắc của hôm nay. Tôi muốn một lần nữa cảm ơn các thành viên đã giúp màn trình diễn tỏa sáng và những người đã làm việc cùng chúng tôi để biến điều này thành sự thật", CL nói. Cựu trưởng nhóm bày tỏ cô tiếp tục nỗ lực cho đến khi cả nhóm có thể biểu diễn cùng nhau lâu dài hơn.

Trước đó, tờ Sports Chosun nhận định sự kiện Coachella có thể là bước khởi đầu để 2NE1 tái hợp lâu dài và hoạt động cùng nhau trong nhiều năm nữa. Phần trình diễn bất ngờ của 2NE1 đang là tâm điểm chú ý và bàn tán của cộng đồng fan Kpop.

Một chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc nói với Sports Chosun: "Các thành viên đã nhiều lần thảo luận về việc biểu diễn chung, nên công chúng hy vọng họ tái hợp bất cứ lúc nào nếu có cơ hội".

2NE1 ra mắt vào năm 2009 và nổi tiếng qua nhiều ca khúc như Fire, I Don't Care, Ugly và Lollipop. Sân khấu cuối cùng nhóm biểu diễn chung là MAMA 2015. Họ tuyên bố tan rã vào tháng 11/2016 và phát hành bài hát cuối cùng Goodbye vào tháng 1/2017.