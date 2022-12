Lưu trữ viên trường cao đẳng lừa đảo xin việc chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân, Chỉnh đã đưa thông tin nhiều mối quan hệ có thể xin việc làm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Quàng Thị Chỉnh (SN 1986, trú tại bản Hài, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước khi bị bắt, Quàng Thị Chỉnh là lưu trữ viên trường Cao đẳng Y tế Sơn La, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân, Chỉnh đã đưa thông tin có nhiều mối quan hệ có thể xin việc làm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đọc quyết định khởi tố đối với Quàng Thị Chỉnh.

Từ năm 2018 đến nay, Quàng Thị Chỉnh đã nhận hồ sơ xin việc làm, xin chuyển công tác, xin đi học trường Thiếu sinh quân của 28 người trú tại địa bàn các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La để chiếm đoạt số tiền 5.7 tỷ đồng .

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, nếu ai là nạn nhân của Quàng Thị Chỉnh thì liên hệ với điều tra viên Trương Bá Thi để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.