Lưu Đức Hoa kiếm tiền nhiều gấp 3,5 lần Lương Triều Vỹ

Xét về độ nổi tiếng, Lương Triều Vỹ và Lưu Đức Hoa không thể so sánh với nhau. Nhưng nói đến tài sản, tài tử họ Lương vẫn kém xa đồng nghiệp.

Theo South China Morning Post, Lương Triều Vỹ và Lưu Đức Hoa sắp tái ngộ khán giả qua tác phẩm Goldfinger. Bộ phim lấy đề tài chống tham nhũng do Trang Văn Cường làm đạo diễn.

Goldfinger đánh dấu màn tái ngộ của hai biểu tượng điện ảnh Hong Kong sau 20 năm đóng chung phim tội phạm Infernal Affairs (Vô gián đạo). Với kinh phí 30,8 triệu USD , Goldfinger đã trở thành một trong những bộ phim đắt nhất được thực hiện ở xứ Cảng thơm, theo Variety.

Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa và nhà sản xuất Dương Thụ Thành ở trường quay Goldfinger Ảnh: Sina.

Lương Triều Vỹ và Lưu Đức Hoa nằm trong nhóm Ngũ hổ tướng cùng với Miêu Kiều Vĩ, Thang Trấn Nghiệp và Huỳnh Nhật Hoa. Trong đó, Triều Vỹ được gọi là "Tiểu hổ" và Đức Hoa có biệt danh "Tứ hổ". Cả hai được đào tạo bởi công ty TNHH Phát thanh Truyền hình (TVB) những 1980 và đều tham gia diễn xuất ở tuổi thiếu niên.

Tên tuổi Lương Triều Vỹ gắn liền với Công ty Điện ảnh Trạch Đông của đạo diễn Vương Gia Vệ suốt 20 năm. Anh là nam diễn viên Hong Kong đầu tiên giành được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes với màn trình diễn trong In The Mood for Love.

Trong khi đó, Lưu Đức Hoa thiết lập kỷ lục Guinness thế giới là Nam nghệ sĩ dòng nhạc Cantopop giành được nhiều giải thưởng nhất.

Họ đang tiếp tục cống hiến và được công nhận những đóng góp to lớn cho điện ảnh nước nhà. Trước cuộc hội ngộ đáng mong đợi, South China Morning Post có bài viết khám phá lối sống và khối tài sản ròng của cặp tài tử.

Lương Triều Vỹ giản dị dù giàu có

Theo South China Morning Post, Lương Triều Vỹ được xem là "viên ngọc quý luôn tỏa sáng" của bầu trời điện ảnh Hong Kong với các thành tích: Một trong 25 diễn viên châu Á vĩ đại nhất (CNN bình chọn), top 50 người đàn ông đẹp trai nhất thế giới (People bình chọn), một trong 100 nhân vật kiệt xuất của lịch sử...

Dẫu hào nhoáng như vậy nhưng ở đời thường, nam diễn viên sống giản dị đến bất ngờ. "Tôi là người ít nói, hướng nội", anh chia sẻ với China Daily.

Sau 4 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, khối tài sản của Lương Triều Vỹ ở mức 20 triệu USD . Anh dùng tiền đầu tư bất động sản, tậu xế hộp, chi tiêu cho sở thích cá nhân... Được biết, anh đam mê cảm giác một mình trượt tuyết, lướt ván, đạp xe, leo núi và chèo thuyền.

Lương Triều Vỹ kết hôn với Lưu Gia Linh hồi năm 2008. Họ có thói quen chi tiền đối lập nhau. Ảnh: South China Morning Post.

Paparazzi của Today Online vẫn trông thấy Lương Triều Vỹ thường xuyên mặc trang phục rẻ tiền, mang khẩu trang xuất hiện trên phố. Hình ảnh này hoàn toàn đối lập với vẻ sang trọng, quý phái của vợ anh, Lưu Gia Linh.

Tài tử họ Lương có thể mạnh tay mua sắm hàng hiệu cho vợ, nhưng anh chọn cho mình cuộc sống khiêm tốn hơn cả. Lương Triều Vỹ đến giờ vẫn ngồi lái chiếc xe đã 15 năm tuổi (giá mua ban đầu là 127.000 USD ) và dùng một chiếc balo trong 4 năm.

Lần hiếm hoi vung nhiều tiền của anh là sắm chiếc xế hộp mui trần Mercedes-Benz tự thưởng dịp sinh nhật, giá của nó vào khoảng 380.000 USD .

Ngoài thu nhập từ diễn xuất, Lương Triều Vỹ bỏ túi không ít nhờ đầu tư bất động sản. Topick HK đưa tin sao phim Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings đã mua biệt thự tại phố Wellington, trung tâm Hong Kong với giá 3,7 triệu USD . Bốn năm sau, nam diễn viên bán lại với giá 12,7 triệu USD , bỏ túi khoản lợi nhuận 9 triệu USD .

Năm 2016, Lương Triều Vỹ mua hai căn văn phòng trong trung tâm thương mại W50 ở khu dân cư Wong Chuk Hang. Hiện hai văn phòng trị giá hơn 12,8 triệu USD .

Lưu Đức Hoa vung tiền cho tổ ấm

Lưu Đức Hoa giàu nhất trong Tứ đại thiên vương Hong Kong với 70 triệu USD . Chỉ riêng Infernal Affairs (2002), anh đã thu về 3,4 triệu USD . Thành công của tác phẩm đã giúp tài tử được nâng giá cát-xê. Đến Infernal Affairs 3, Lưu Đức Hoa nhận 4,6 triệu USD .

Truyền thông ước tính anh sở hữu không dưới 50 bất động sản trải dài từ Hong Kong, Singapore, Canada tới Mỹ, tất cả góp phần vào khối tài sản kếch xù của nam diễn viên. Ngôi sao này cũng sắm nhiều siêu xe, có cả mẫu Audi SQ5 TFSI và Toyota Vellfire.

Được mệnh danh "Ảnh đế", Lưu Đức Hoa nổi tiếng với sự đa tài. Anh có thể ca hát, diễn xuất. Ở vai trò nhà sản xuất phim, ngôi sao sinh năm 1961 cũng có thành tựu. Ngoài Hong Kong, nam diễn viên được ghi nhận khi sản xuất phim ở Trung Quốc Đại lục. Tài tử hiện giữ kỷ lục Guinness thế giới về Người nổi tiếng đạt 10 triệu lượt theo dõi nhanh nhất trên Douyin với 12 giờ 22 phút.

Theo South China Morning Post, Lưu Đức Hoa là người đàn ông đích thực của gia đình. Anh luôn dành thời gian cho vợ con dù công việc bận rộn đến cỡ nào. Tờ AsiaOne từng đưa tin khi vợ Chu Lệ Thiên mang thai, Đức Hoa đã tậu hai cơ ngơi sang trọng dọc Jalan Ampang, con đường trung tâm ở Kuala Lumpur, để cô nghỉ ngơi chờ ngày sinh nở.

Tạo hình Lưu Đức Hoa trong bộ phim Find Your Voice. Ảnh: South China Morning Post.

Năm 2012, con gái Hanna của họ chào đời, Lưu Đức Hoa đã chọn cách giữ kín mọi hình ảnh của cô bé cho đến lúc 3 tuổi. Anh muốn đảm bảo con gái tránh xa ánh đèn sân khấu và sự truy đuổi của paparazzi. Nhưng đến năm 2015, anh đã quyết định giới thiệu con với công chúng.