Lương Triều Vỹ cô độc

Lương Triều Vỹ là diễn viên có ảnh hưởng lớn trong nền điện ảnh Hong Kong. Trong 40 năm hoạt động nghệ thuật, tài tử luôn tách biệt với giới giải trí phù phiếm.

Tạp chí GQ đăng bài phỏng vấn Lương Triều Vỹ. Trong tháng 9, nam diễn viên có bom tấn siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ra mắt khán giả toàn cầu. Ngôi sao Hong Kong vào vai ác nhân The Mandarin.

Nam diễn viên Sắc, Giới hiếm hoi trải lòng về cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất, và nỗi đau không nhận được tình thương từ cha ảnh hưởng đến cả cuộc đời anh.

Vai diễn thử thách trong bom tấn của Mavel

Mở đầu bài phỏng vấn, Lương Triều Vỹ dành nhiều thời gian nói về vai diễn "lớn" trong đời. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings là tác phẩm điện ảnh đầu tay của ngôi sao Hong Kong ở thị trường Hollywood sau 4 thập kỷ làm nghề.

Lương Triều Vỹ tâm sự anh sớm từ bỏ giấc mộng được sang kinh đô điện ảnh thế giới đóng phim. Và việc được trao cơ hội gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel là bất ngờ không thể diễn đạt bằng ngôn từ.

Lương Triều Vỹ vào vai phản diện The Mandarin trong bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ảnh: GQ.

"Tôi khao khát được làm việc với những đạo diễn danh tiếng thế giới hoặc đóng chính trong phim hành động - tội phạm đậm chất Âu Mỹ. Dĩ nhiên, tôi chưa từng có được may mắn đó. Các hãng phim truyền thống Hollywood hiếm khi mời nam diễn viên châu Á đóng vai chính. Thế nên chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng một bộ phim kinh phí lớn như Shang-Chi lại có chỗ cho mình", Lương Triều Vỹ chia sẻ.

Tài tử sinh năm 1962 cho biết anh dành hơn 2 tháng nghiền ngẫm kịch bản và nhân vật The Mandarin trước khi gia nhập đoàn phim. Lương Triều Vỹ gọi đây là "vai diễn khó nhằn, vượt xa trí tượng và khó nắm bắt".

"The Mandarin là nhân vật phức tạp. Anh là người cha, nhưng đồng thời cũng là ác nhân. Anh bị cái ác khống chế, nuôi tham vọng thống trị thế giới và đào tạo con trai Shang-Chi trở thành một sát thủ để phụng sự nghiệp lớn. Nhưng The Mandarin cũng là người có nỗi khổ tâm, luôn yêu thương gia đình. Thú thực, tôi khá lo lắng lúc bắt đầu quay. Tôi sợ mình diễn không ra nhân vật", anh cho biết.

Để hiểu hơn về quá trình làm phim ở Hollywood, Lương Triều Vỹ xin đạo diễn được ngồi cạnh máy quay. Destin Daniel Cretton chia sẻ ông và ê-kíp bị sốc khi trông nhìn thấy ngôi sao Hong Kong xuất hiện ở phim trường mỗi ngày, lặng lẽ quan sát mọi người làm việc, kể cả những hôm không có lịch quay.

Sau Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Lương Triều Vy hy vọng có thể tiếp tục "nên duyên" với nhà sản xuất Hollywood, mở cánh cửa cơ hội cho diễn viên Trung Quốc ở thị trường thế giới.

"Tôi đã háo hức đón nhận và vượt qua những thử thách với Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring. Tôi đủ tự tin tuyên bố rằng bản thân đã 'du học' thành công, mong rằng lớp nghệ sĩ sau tôi cũng có được cơ hội này", sao nam chia sẻ.

Chọn cuộc sống ẩn dật, cô độc

Hàng chục năm qua, Lương Triều Vỹ luôn được truyền thông miêu tả là tài tử kiệm lời, khiêm tốn, ánh mắt đa sầu đa cảm, khuôn mặt luôn nở nụ cười hiền hậu, nhưng vẫn khiến người đối diện cảm nhận sự uy nghiêm.

Nam diễn viên tán đồng với nhận định này. Lương Triều Vỹ chia sẻ tính cách trầm lắng của anh hình thành từ năm tháng tuổi thơ không trọn vẹn, thiếu vắng hình bóng người cha. Theo ngôi sao Lộc đỉnh ký, cha anh là người quản lý hộp đêm, đi sớm về hôm và chưa từng quan tâm con cái. Năm Lương Triều Vỹ lên 7 tuổi, cha bỏ đi biệt tăm, cắt đứt liên lạc với vợ con.

Biểu tượng điện ảnh Hong Kong có tuổi thơ không trọn vẹn. Ảnh: GQ.

Cha mẹ tan vỡ khiến Lương Triều Vỹ bị bạn bè gièm pha, xa lánh. Anh dần thu mình vì không biết cách hòa đồng với đám đông. "Mọi người xung quanh đều nói về cha mẹ với giọng tự hào. Họ hạnh phúc. Chỉ có tôi... tôi rất buồn", nam diễn viên tâm sự.

Ký ức nhạt nhòa, thiếu vắng tình thương và uốn nắn của cha khiến Lương Triều Vỹ bao năm qua luôn sống trong cảm giác mất mát, trống trải. Anh chia sẻ không đủ can đảm diễn xuất vai người cha trên màn ảnh.

"Có đạo diễn từng đề nghị tôi đóng vai cha, nhưng tôi từ chối. Tôi không tự tin bản thân có thể đảm nhận nhân vật thiêng liêng ấy. Tôi cũng không muốn gợi lại ký ức đau buồn về cách cha đã đối xử với mẹ con tôi", anh cho biết.

Lương Triều Vỹ chia sẻ ở những ngày sống khép mình vào nỗi cô độc của đứa trẻ không cha, anh đắm chìm trong các tác phẩm điện ảnh và tìm thấy niềm đam mê cuộc đời. Yêu phim ảnh, nhưng anh chưa bao giờ mơ ước trở thành diễn viên. Năm 20 tuổi, Lương Triều Vỹ vẫn là nhân viên bán hàng với đồng lương ăn không đủ no, lo không đủ mặc.

Cuộc đời anh bước vào ngã rẽ từ năm 1982 sau khi cùng Châu Tinh Trì thi tuyển vào TVB. Kể từ đó, anh có những vai diễn đầu đời.

"Khi còn là thiếu niên, tôi thường nói chuyện với chính mình trước gương, nhưng hiếm khi can đảm nói chuyện với mọi người. Nhờ phim ảnh, tôi tìm ra lối thoát, bộc lộ không ngại ngùng phần nội tâm tôi đã luôn giấu kín", anh bộc bạch lý do gắn bó với nghiệp diễn.

Lương Triều Vỹ chia sẻ vài năm qua anh muốn sống cuộc đời thầm lặng, ẩn dật. Đó là lý do tài tử không dùng mạng xã hội, thậm chí có phần xa cách với vợ Lưu Gia Linh. Nam diễn viên thường đi du lịch, thưởng thức món ăn yêu thích một mình. Để rèn luyện sức khỏe, anh tập các môn thể thao mạo hiểm, có tính độc lập như trượt tuyết hay lướt ván.

"Trước giờ tôi luôn thích sống trong một không gian rộng lớn, và được ở một mình. Có lẽ do hoàn cảnh thời thơ ấu khiến tôi xa cách với mọi người. Tôi tự giam mình trong sự cô độc. Tôi nghĩ chẳng ai có thể dựa vào việc được ở cạnh mọi người để cảm thấy hạnh phúc", anh cho biết.

Nam diễn viên tâm sự Lưu Gia Linh đã rất nhẫn nại, chịu nhiều thiệt thòi để chiều theo "tích cách lập dị và có phần ích kỷ" của chồng. Lương Triều Vỹ bày tỏ sự trân trọng với người bạn đời có thể đồng hành, thấu hiểu cho con người anh.