Lượng sách in bán ra ở Mỹ tăng 29% trong quý I

Lượng sách in bán ra trong quý đầu năm ở Mỹ tăng mạnh so với năm 2020. Thông tin này được tổng hợp từ 158 đơn vị bán sách.

Theo Kristen McLean - Giám đốc điều hành NPD BookScan, một công ty nghiên cứu và dữ liệu toàn cầu - con số này đánh dấu sự tăng trưởng bán sách in trong quý I cao nhất kể từ khi NPD BookScan bắt đầu theo dõi thị trường sách (năm 2004).

Bên ngoài hiệu sách Barnes & Noble ở Manhattan, Mỹ. Ảnh: Massimo Giachetti / iStockphoto.

Lượng sách in bán ra tăng mạnh

Dữ liệu của NPD cho thấy sách phi hư cấu dành cho người lớn và tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên đang là những nhóm sách ăn khách.

Báo cáo của NPD BookScan cho thấy sách in phi hư cấu dành cho người lớn bán được cao hơn 24% so với quý đầu tiên của năm trước, với 82 triệu cuốn sách được bán, nhiều hơn 16 triệu cuốn so với quý đầu năm 2020.

Sách phi hư cấu nói chung tăng 4 triệu cuốn trong quý I. Sách giáo dục có mức tăng lớn nhất, với các sách về tài liệu giảng dạy, học tập. Sách tôn giáo bán nhiều hơn năm ngoái 2 triệu cuốn.

Trong khi đó, lượng sách du lịch bán ra giảm 300.000 cuốn so với quý I năm 2020. Điều này cho thấy người tiêu dùng vẫn cảm thấy bất ổn và chưa sẵn sàng du lịch bởi những tác động của Covid-19.

Lượng sách hư cấu dành cho người lớn ở Mỹ tăng 35%, với 39 triệu cuốn được bán trong quý đầu tiên, tăng 10 triệu cuốn so với năm ngoái. Trong đó, manga là nhóm sách được tiêu thụ nhiều.

Tiểu thuyết nói chung đã tăng 2 triệu cuốn, dẫn đầu là sách dành cho phụ nữ đương đại của tác giả Kristin Hannah và Thư viện lúc nửa đêm của Matt Haig. Tiểu thuyết lãng mạn cũng tăng 1 triệu cuốn, trong đó tác dẫn đầu là loạt truyện Bridgerton của Julian Quinn trở nên ăn khách khi Netflix chuyển thể.

Sách thiếu nhi đã bán được 72 triệu cuốn, tăng 32% so với quý I năm 2020. Nhóm sách dẫn đầu là tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên, tăng 40%, tương đương 16 triệu cuốn. Sách phi hư cấu cho thiếu nhi tăng 12%.

Sách dành cho giới trẻ với 8 triệu cuốn được bán ra, tăng 60% so với quý I năm 2020. 90% doanh thu trong nhóm này là sác hư cấu.

Sách của cháu gái ông Trump là ebook phi hư cấu dành cho người lớn, bán chạy nhất năm 2020. Ảnh: Lev Radin / Pacific Press / Rex / Shutterstock.

Sách điện tử năm 2020 tăng 17% so với 2019

Báo cáo của NPD cũng bao gồm thông tin về thị trường ebook trong năm 2020. Theo đó, lượng sách điện tử được bán trong năm 2020 tăng 17%. Dữ liệu cho thấy tháng 4/2020 đạt mức tăng trưởng cao nhất, tăng thêm 5,2 triệu ebooks được bán ra so với cùng kỳ năm 2019. Con số này được đưa ra dựa trên hệ thống PubTrack Digital của NPD.

Đại diện NPD cũng lưu ý mức tăng trưởng này có được một phần do các kỳ giãn cách xã hội kéo dài. Đại dịch khiến định dạng kỹ thuật số phù hợp với người tiêu dùng hơn, vì "nó cung cấp sách mà không mang theo mầm bệnh, và người tiêu dùng có thể mua sách điện tử tại nhà khi thực hiện một thao tác tải xuống".

NPD chỉ ra ebook chiếm 20% thị trường sách trong năm 2020.

Trong danh mục sách điện tử, sách hư cấu cho người lớn tăng trưởng cao, chiếm gần 60% thị trường sách điện tử, bán được 103 triệu bản trong năm đại dịch 2020, tăng 6 triệu bản so với năm 2019.

Xa ngoài khơi nơi loài tôm hát (Where the Crawdads Sing) của Delia Owens là sách điện tử hư cấu dành cho người lớn bán chạy nhất, tiếp theo là American Dirt của Jeanine Cummins.

Ebook phi hư cấu dành cho người lớn tăng 20%, bán được 48 triệu bản vào năm 2020, năm 2019 là 39 triệu bản. Too Much and Never Enough của Mary L. Trump là sách phi hư cấu dành cho người lớn bán chạy nhất.

Sách điện tử cho trẻ em (kết hợp giữa hư cấu và phi hư cấu) đã bán được 17 triệu bản vào năm 2020, tăng 8 triệu bản so với 2019.

Sách điện tử dành cho giới trẻ tăng 56% với 64 triệu bản được bán Midnight Sun (tập mới nhất trong bộ Chạng vạng) của Stephenie Meyer là ebook dành cho giới trẻ bán chạy nhất trong năm.