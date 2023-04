Lượng khách đi Cát Bà giảm mạnh dịp lễ

Theo nhiều chủ cơ sở lưu trú tại Cát Bà, công suất đặt phòng nghỉ chỉ đạt khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều khách hủy phòng sát giờ do lo ngại đông đúc.

Biển Cát Bà không quá tải dịp lễ 30/4. Ảnh: Công Viên.

Anh Công Viên (21 tuổi, Hà Nội), cùng gia đình di chuyển đến Cát Bà (Hải Phòng) sáng hôm 30/4. Du khách này cho biết so với mọi năm, giao thông qua phà Gót đến Cát Bà thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn tắc.

"Tôi thấy lượng khách tại biển Cát Bà năm nay không sôi động như mọi năm", anh Viên cho hay.

Công suất phòng giảm mạnh

Đại diện khách sạn Paradise cho hay lượng khách giảm 40% dịp lễ năm nay. Mọi năm, khách sạn này chủ yếu đón khách đoàn, năm nay lượng khách lẻ chiếm 70%. Khách thường lưu trú 1-2 đêm, tập trung vào ngày 29/4 và 1/5.

Đồng quan điểm, đại diện Thành Công Hotel Cát Bà cho biết lượng khách đặt phòng dịp lễ tại khách sạn năm nay giảm mạnh. "Cát Bà năm nay lượng khách yếu, giảm quá nhiều. Bình thường ngày đầu nghỉ lễ khách tấp nập. Chưa có dịp 30/4 năm nào khách đến ít như năm nay", đại diện địa điểm lưu trú này nói.

Dại diện khách sạn này nhận định tình hình thời tiết ảnh hưởng một phần, gần dịp lễ mới biến động. Nguyên nhân chính là tình hình dịch bệnh khiến nhiều khách hủy đặt phòng vào phút chót.

"Nhiều khách đã đặt phòng trước hơn một tháng, nhưng sát ngày đi báo huỷ. Du khách có tâm lý hạn chế đến các điểm du lịch đông người vào thời điểm này", đại diện khách sạn này chia sẻ.

Dịp lễ, các khách sạn tại Cát Bà có tính thêm phụ phí, nhằm phục vụ thêm buffet ăn sáng cho khách hàng. Theo khảo sát, giá phòng khách sạn 3-5 sao tại Cát Bà dịp nghỉ lễ dao động 800.000-2 triệu đồng/đêm.

Dự kiến đón 30.000 khách lưu trú

Theo ông Phạm Trí Tuyến, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Tuyên truyền và Du lịch huyện Cát Hải, địa phương dự kiến đón hơn 30.000 khách lưu trú dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Tuy nhiên, đến sát kỳ nghỉ lễ, nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã hủy chuyến du lịch. Ngày đầu dịp nghỉ lễ, lượng khách ra Cát Bà tham quan, nghỉ dưỡng giảm khoảng 40% so với năm 2022. "Họ lo ngại sau khi đi du lịch về dịch bùng phát, ảnh hưởng đến đội ngũ nhân sự", ông Tuyến nói.

Đồng thời, thời tiết ảnh hưởng do cơn giông đầu mùa cũng khiến nhiều khách quay đầu, hủy chuyến đến Cát Bà. Hiện tại, lượng khách đến Cát Bà chưa thể tính chính xác, ngoài lượng khách lưu trú còn có lượng khách đến sử dụng dịch vụ trong ngày.

So với năm ngoái, lượng khách lưu trú tại Cát Bà giảm 40% dịp lễ 30/4. Ảnh: Công Viên.

Nhằm chuẩn bị đón và phục vụ du khách vào dịp lễ, từ đầu năm huyện Cát Hải đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động đón, phục vụ khách trên địa bàn và triển khai các biện pháp hạn chế cảnh ùn tắc, quá tải.

Huyện cũng chấn chỉnh trật tự đô thị, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Chính quyền địa phương yêu cầu 100% các cơ sở lưu trú, nhà hàng, tàu chở khách tham quan, tàu ngủ đêm phải niêm yết giá và bán theo giá niêm yết năm. Đồng thời tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, cứu hộ, cứu nạn, dịch vụ vui chơi giải trí tại các bãi tắm, các điểm tuyến, điểm du lịch trên địa bàn.

Về biện pháp phòng chống dịch bệnh, các tổ chức, doanh nghiệp khuyến cáo du khách nâng cao ý thức chấp hành quy định 2K (khẩu trang - khử khuẩn) khi tham gia các hoạt động tập trung đông người.