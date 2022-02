Lượng khách bay tháng 2 tăng gần 58%

Theo thống kê từ Cục Hàng không, lượng khách thông qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 2 đạt hơn 6,1 triệu khách, tăng 57,8% so với tháng 2/2021.

Cụ thể, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã điều hành khoảng 60.500 chuyến, tăng 157% so với tháng 2/2021. Trong số này, có 13.200 chuyến bay quá cảnh, tăng 67,4% so cùng kỳ.

Lượng khách qua các sân bay trên cả nước đạt hơn 6,1 triệu lượt, tăng 57,8% so với tháng 2/2021. Trong số này, có 105.000 khách quốc tế, tăng 350% so với tháng 2/2021. Khách nội địa đạt hơn 6 triệu lượt, tăng 56,1%. Hàng hóa thông qua đạt 113.000 tấn, tăng 27,6% so với tháng 2/2021.

Cũng trong tháng 2/2022, các hãng hàng không nội địa vận chuyển hơn 3 triệu khách, tăng 56,8% so với tháng 2/2021. Trong số này có 39.400 khách quốc tế, gần 3 triệu khách nội địa.

Lượng khách bay nội địa và quốc tế đang phục hồi nhanh trong quý I. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cục Hàng không mới đây đánh giá thị trường đã phục hồi ở mảng nội địa cũng như mở lại bay quốc tế. Với bay quốc tế, hành khách quốc tế nói chung và công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nói riêng đã có thể nhập cảnh Việt Nam qua các chuyến bay thường lệ từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Bắc, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Lào, Mỹ, Australia, Anh, Pháp, Đức, Nga và không thường lệ từ Hong Kong, Malaysia, Qatar, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ.

"Tại thị trường nội địa, với việc vaccine phòng Covid-19 được tiêm cho người dân đạt tỷ lệ rất cao so với thế giới (hiện tiêm gần 200 triệu liều, đứng top 6 thế giới), Chính phủ cũng như các địa phương kịp thời nới lỏng các hạn chế trong phòng, chống dịch nên nhu cầu về quê ăn tết, đặc biệt là nhu cầu đi du lịch tăng mạnh, kéo theo đó là nhu cầu đi lại bằng đường hàng không", báo cáo của Cục Hàng không gửi Bộ Giao thông Vận tải cho biết.

Đặc biệt, so sánh tuần đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022, lượng hành khách nội địa thông qua các cảng hàng không của Việt Nam đã đạt 1,722 triệu lượt hành khách, đạt xấp xỉ tuần đầu tiên năm mới Canh Tý 2020 - là thời điểm trước dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới và Việt Nam.

Do thị trường có dấu hiệu phục hồi tốt, Cục Hàng không nhận định công tác xem xét việc cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không trong thời gian qua là phù hợp. Điều này đồng nghĩa việc các doanh nghiệp thành lập hãng hàng không mới trong thời gian tới là khả thi.