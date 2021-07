Lượng hàng thực phẩm về TP.HCM tăng mạnh

Sau 2 ngày làm việc, Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương đã kết nối thêm nhiều nguồn hàng về TP.HCM. Khâu vận chuyển thực phẩm cũng từng bước được gỡ khó.

Ngày 20/7, Tổ công tác đặc biệt Bộ Công Thương cho biết sau 2 ngày triển khai, Tổ công tác đã có nhiều cuộc làm việc liên quan đến cung ứng hàng hóa thiết yếu, đồng thời kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng hóa vào TP.HCM.

Đáng chú ý, Tổ đã kịp thời kết nối thông tin nguồn hàng của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai do đó tỉnh này có thể cung cấp thịt heo với số lượng 7.000-8.000 con/ngày, trứng khoảng 1 triệu quả/ngày

Bên cạnh đó, làm việc với Tổ công tác, các hệ thống siêu thị MM Mega Market, Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn Satra, Saigon Co.op, Vinmart và Vinmart + … cũng cho biết đã dự trữ nguồn hàng hóa thiết yếu với lượng tăng gấp 3-5 lần.

Các siêu thị cam kết đầy đủ nguồn hàng, giá cả không tăng, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu trong danh sách bình ổn của thành phố.

Siêu thị cam kết đầy đủ nguồn hàng, giá cả không tăng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đặc biệt, MM Mega Market và Saigon Co.op cho biết sẽ tổ chức những chuyến xe lưu động, chuyến hàng đồng giá 0 đồng để đưa hàng đến các vùng khó khăn bị phong tỏa để phục vụ nhu cầu người dân.

MM Mega Market cho biết hiện nay lượng hàng hóa thiết yếu đang đặt nhà cung cấp giao tăng từ 60-70 ngày so với bình thường.

Tương tự, nguồn hàng dự trữ tại kho của Satra hiện nay đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong khoảng 3 tuần (trước đây là 1 tháng). "Về giá cả hàng hóa được giữ ổn định từ đầu tháng 7 đến nay. Một số mặt hàng có biến động khoảng 3-5% do chi phí vận chuyển tăng", đại diện Satra cho biết.

Ngoài ra, hệ thống siêu thi Saigon Co.op cũng đã dự trữ nguồn hàng hóa thiết yếu tại các hệ thống siêu thị khoảng 45 ngày bán hàng, tại các trung tâm phân phối là khoảng 2 tháng.

Đặc biệt, Saigon Co.op cam kết đầy đủ nguồn hàng, giá cả không tăng, đặc biệt là giá các mặt hàng thiết yếu trong danh sách bình ổn. Lượng rau về TP.HCM bình quân là khoảng 700 tấn, thịt là 150 tấn/ngày.

Hệ thống siêu thị Vinmart và Vinmart + đang có khoảng 1.000 các cửa hàng tiện ích và siêu thị cung cấp khoảng 100-120 tấn thịt/ngày, 270-300 tấn rau củ/ngày, 50-70 tấn trái cây/ngày, 80-100 tấn thủy hải sản/ngày.

Đáng lưu ý, hệ thống đang dự trữ lượng hàng hóa tăng 300% so với bình thường, tương ứng khoảng 40-60 ngày tiêu thụ và có 3 kho dự trữ hàng; trong đó, có 2 kho ở TP.HCM và 1 kho ở tỉnh Bình Dương.

Đồng thời, sau đề nghị của Tổ công tác, Hiệp hội vận tải TP.HCM đã bố trí 5.000 xe được cấp giấy thông hành, sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp, siêu thị trong khâu lưu thông, vận chuyển. Cam kết không tăng giá và sẵn sàng hỗ trợ về chi phí vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp.

Sáng 20/7, Tổ công tác đặc biệt cũng đã làm việc với Tổ công tác đặc biệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ, cung ứng nông sản trong mùa dịch cho các tỉnh thành miền Nam.

Đồng thời, bàn bạc thống nhất về nhiệm vụ của 2 Tổ, phối hợp đảm bảo việc cung ứng hàng hóa.

Theo báo cáo của Tổ công tác đặc biệt Bộ Công Thương, ngày 20/7, lượng khách mua sắm tại chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi giảm so với các ngày trước đó và đi vào ổn định.

Tại hệ thống chợ, mãi lực chợ giảm nhẹ 5 - 10% so với ngày 19/7. Tại hệ thống siêu thị, mãi lực ngày 19/7 giảm 15% so với ngày 18/7 và gần 25% so với ngày thường.