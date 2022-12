Luis Enrique từ chức

Quyết định được HLV Luis Enrique đưa ra chỉ vài ngày sau thất bại của tuyển Tây Ban Nha trước Morocco tại vòng 16 đội World Cup 2022. Hợp đồng giữa Luis Enrique và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Nhà cầm quân sinh năm 1970 quyết định không gia hạn thêm và sẽ rời vị trí luôn từ lúc này.

RFEF đã xác nhận thông tin này trên fanpage chính thức đồng thời đánh giá cao những gì HLV Enrique và các cộng sự làm được trong quãng thời gian dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha.

Ngoài ra, RFEF thông báo sẽ bắt đầu một dự án mới để tái thiết tuyển quốc gia Tây Ban Nha với nền tảng là những thành tựu đạt được từ thời của ông Enrique.

Enrique nắm quyền từ năm 2018 đến 2022. Ông từng có thời gian tạm nghỉ để lo việc gia đình vào năm 2019. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Enrique trọng dụng cầu thủ Barcelona và đưa "La Roja" vào đến chung kết UEFA Nations League, bán kết EURO.

Tại World Cup 2022, Tây Ban Nha khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 7-0 trước Costa Rica. Tuy nhiên, thầy trò HLV Enrique để thua ngược Nhật Bản ở lượt cuối vòng bảng rồi tiếp tục gục ngã trước Morocco trong loạt luân lưu.

Trước đó, cơn ác mộng luân lưu đã ám ảnh Tây Ban Nha ở World Cup 2018 và EURO 2020 khi tuyển Tây Ban Nha đều bị loại trong các loạt "đấu súng", lần lượt trước tuyển Nga và Italy.

Về phía RFEF, họ đã lên danh sách nhiều ứng viên tiềm năng cho ghế HLV ĐTQG bao gồm Rafael Benitez, thậm chí cả Roberto Martinez, người vừa từ chức sau thất bại của tuyển Bỉ, cũng tại World Cup 2022.

Enrique trở thành HLV thứ 5 mất việc sau khi kết thúc World Cup 2022. Trước đó, HLV Gerardo Martino (tuyển Mexico), Otto Addo (Ghana), Roberto Martinez (Bỉ) và Paulo Bento (Hàn Quốc) là những người tuyên bố chia tay ĐTQG.

