Lùi thời điểm thu phí tự động cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến tháng 6

Tổng cục Đường bộ dự kiến lùi thời điểm áp dụng thu phí không dừng hoàn toàn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến tháng 6 để phục vụ việc tổ chức SEA Games 31.

Thay vì chính thức triển khai từ ngày 5/5 như thông báo trước đó, Tổng cục Đường bộ cho biết thời điểm áp dụng thu phí không dừng hoàn toàn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ được lùi đến tháng 6.

Theo Tổng cục Đường bộ, việc thay đổi này nhằm bảo đảm nhu cầu tham gia giao thông và trật tự an toàn giao thông thời gian diễn ra SEA Games 31 (tổ chức tại Việt Nam từ ngày 5/5 đến 23/5).

Trạm thu phí trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Hồng Quang.

Bên cạnh đó, việc lùi thời điểm áp dụng đến tháng 6 cũng phù hợp với báo cáo của Bộ GTVT trình Chính phủ. Theo đó, Bộ GTVT cho biết cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ chính thức thí điểm chỉ thu phí ETC trong tháng 6. Bộ GTVT cũng đặt mục tiêu đến tháng 6 có tối thiểu 90% ôtô đang lưu hành trên cả nước được dán thẻ ETC.

Trao đổi với Zing, bà Bùi Thị Quỳnh, Phó giám đốc Công ty Khai thác cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (thuộc VIDIFI), cho biết doanh nghiệp đã hoàn tất công tác chuẩn bị để đáp ứng việc thu phí không dừng hoàn toàn theo chủ trương của Bộ GTVT.

Theo phương án này, ôtô lưu thông qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bắt buộc phải sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng và phải có đủ tiền trong tài khoản. Tại các trạm thu phí của dự án sẽ không có làn hỗn hợp, chỉ có làn dự phòng mở ra khi phương tiện gặp trục trặc thẻ vé.

Hiện, tỷ lệ phương tiện đã dán thẻ ETC tại các tỉnh, thành phố có đường cao tốc đi qua đạt trung bình 65% (tăng khoảng 10% so với tháng trước đó); tỷ lệ phương tiện sử dụng dịch vụ ETC trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng đạt 50% trên tổng lưu lượng xe (thời điểm tháng 3), tăng khoảng 5% so với tháng trước đó.