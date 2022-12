Lực lượng Pháp và Argentina trước trận chung kết

Theo Reuters, trong buổi tập tối 17/12 (giờ địa phương), toàn bộ tuyển thủ Pháp cho thấy sự sẵn sàng. Raphael Varane, Ibrahima Konate và Kingsley Coman, những người đã bỏ buổi tập hôm 16/12 vì mắc cúm, đã trở lại.

Tiền vệ Aurelien Tchouameni và hậu vệ trái Theo Hernandez cũng có mặt trên sân cùng các đồng đội. Trước đó, họ lần lượt bị xác định dính chấn thương hông và đầu gối nên phải nghỉ tập.

Trước đó, RMC Sport cũng khẳng định Adrien Rabiot và Dayot Upamecano cũng khỏi bệnh cúm. Như vậy, tuyển Pháp sẽ có đầy đủ lực lượng cho trận chung kết.

Bên phía Argentina, họ chào đón sự trở lại của Marcos Acuna và Gonzalo Montiel sau án treo giò. Cầu thủ duy nhất bỏ ngỏ khả năng ra sân là Papu Gomez khi anh bị bong gân mắt cá chân. Trong khi đó, Angel di Maria có thể thi đấu nhưng khó ra sân từ đầu khi thể lực chưa đạt 100%.

Lionel Messi, người vướng tin đồn dính chấn thương gân khoeo, vẫn tập luyện bình thường. Anh tỏ ra vui vẻ, thoải mái trong buổi tập tối 17/12 của tuyển Argentina.

Trận chung kết giữa Pháp và Argentina sẽ diễn ra lúc 22h ngày 18/12 (giờ Hà Nội). Cả 2 đội đều đã có 2 lần vô địch World Cup trong quá khứ.

Trong lần gặp nhau gần nhất tại vòng 1/8 World Cup 2018, Pháp đánh bại Argentina 4-3. Sau đó, thầy trò HLV Didier Deschamps lên ngôi vô địch.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

