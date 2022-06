Luật sư cũ của ông Trump bị đánh

Cựu Thị trưởng Rudy Giuliani, 77 tuổi, đã bị một nhân viên siêu thị tấn công trong khi tham dự chiến dịch vận động tranh cử chức thống đốc của con trai ông, Andrew Giuliani.

Sở cảnh sát New York đã xác nhận rằng ông Giuliani, người đồng thời là luật sư của ông Donald Trump trong nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, đã bị "đánh vào giữa lưng" bởi một nhân viên siêu thị ShopRite ở quận Staten Island (New York) hôm 26/6, The Hill đưa tin.

"Tôi gần như đã ngã xuống vì cú đánh", cựu Thị trưởng Giuliani chia sẻ với New York Post. Ông còn cho biết nhân viên siêu thị này đã phỉ báng: "Ông là một tên khốn nạn", rồi sau đó chạy trốn.

Cựu Thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani. Ảnh: New York Times.

Vị cựu thị trưởng cho rằng động cơ để nhân viên siêu thị tấn công ông liên quan đến phán quyết lịch sử về quyền phá thai của Tòa án Tối cao Mỹ khi người này liên tục nói rằng: "Ông sẽ giết chết phụ nữ".

Nhân viên siêu thị ShopRite đã tấn công ông Giuliani là một người đàn ông 39 tuổi. Người này đã bị cảnh sát tạm giữ sau vụ việc và có thể đối mặt với cáo buộc hành hung cấp độ hai đối khi tấn người trên 65 tuổi.

"Những sự việc như thế này phải được chấm dứt, nó thật vô lý”, cựu lãnh đạo thành phố New York phát biểu, "Tôi đã tham gia chính trị 50 năm và tôi chưa bao giờ bị tấn công như thế này".

Ông Giuliani, với tư cách luật sư thân tín của cựu Tổng thống Donald Trump, là nhân vật trung tâm trong các phiên điều trần công khai đang diễn ra liên quan tới cuộc tấn công vào Điện Capitol hôm 6/1/2020.

Theo Reuters, năm 2021, theo sự hối thúc của luật sư Rudy Giuliani, cựu Tổng thống Trump đã lên truyền hình tuyên bố chiến thắng trong cuộc tái tranh cử tổng thống.

Trong các phiên điều trần gần đây, các trợ lý của ông Trump đã làm chứng rằng vị cựu thị trưởng rõ ràng đã say rượu khi nói chuyện với cựu tổng thống.