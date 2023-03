Luật sư bác tin Vy Oanh làm việc với công an theo giấy triệu tập lần 2

Theo luật sư, bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội là ảnh Vy Oanh làm việc tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC01) năm 2022 với tư cách bị hại trong vụ án bà Phương Hằng.

Ngày 28/3, mạng xã hội lan truyền bức ảnh bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) xuất hiện tại trụ sở công an. Một số trang mạng đã đăng tải hình ảnh và cho rằng Vy Oanh đến làm việc theo giấy triệu tập lần 2 của Cơ quan cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM.

Trao đổi với Zing, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ca sĩ Vy Oanh, cho biết việc ca sỹ Vy Oanh đến làm việc với cơ quan công an là bình thường, song hình ảnh và thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội ngày 28/3 sai sự thật.

Theo luật sư Thảo, bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội là ảnh Vy Oanh làm việc tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) vào năm ngoái với tư cách bị hại trong vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng bị truy tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Hiện buổi làm việc giữa ca sĩ Vy Oanh với cơ quan công an về nội dung tố cáo của con trai bà Phương Hằng vẫn chưa diễn ra.

Ca sĩ Vy Oanh ký đơn gửi cơ quan điều tra hồi tháng 10/2021. Ảnh: T.T.

Hôm 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã triệu tập ca sĩ Vy Oanh đến làm việc về đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Nguyễn Phương Hằng) tố giác nữ ca sĩ về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và bà Phương Hằng.

Tuy nhiên, ca sĩ Vy Oanh cho biết buổi làm việc với điều tra viên (dự kiến diễn ra sáng 24/3 như trong giấy triệu tập) đã không diễn ra vì nữ ca sỹ đã gửi đơn khiếu nại để mong muốn cơ quan chức năng giải đáp những thắc mắc mà cô nêu trong đơn.

Trước đó, ca sĩ Vy Oanh nộp đơn đến Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) đã có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tin bịa đặt, sai sự thật nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước, trong đó có ca sĩ Vy Oanh.

Theo nữ ca sĩ, từ ngày 16/5 đến 9/10/2021, trong các buổi livestream, bà Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp không có căn cứ với mục đích bôi nhọ, vu khống, xúc phạm ca sĩ Vy Oanh với hàng loạt từ ngữ như “làm bé”, “giựt chồng”, “đẻ thuê”, “làm gái bao”... Và sau những buổi bà Phương Hằng phát sóng trực tiếp, nhiều người đã lập hội nhóm trên Facebook, YouTube đăng lại các video này.

Sau khi nhận đơn tố cáo, Phòng cảnh sát hình sự đã chuyển đơn của ca sĩ Vy Oanh đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết. Ngày 24/3/2022, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Mở rộng điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm 4 người có vai trò giúp sức cho bà Hằng gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam) và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (giảng viên Đại học Luật TP.HCM).

Điều tra đơn tố giác của vợ chồng bà Phương Hằng và đơn đề nghị xử lý của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Hằng) ngày 24/2, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đây là 2 trong số 35 cá nhân bị bà Hằng và người thân tố giác có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.