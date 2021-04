Lừa vay 1 tỷ để bù lỗ khoản đầu tư tiền ảo, thực phẩm chức năng

Thua lỗ do đầu tư tiền ảo và bảo hiểm nhân thọ, bà Lý lừa vay gần một tỷ của nhiều người nhưng không có khả năng chi trả.

Ngày 3/4, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt giam Ngô Thị Lý (66 tuổi, trú xã Sơn Lộc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an xác định bà Lý lừa vay số tiền gần 1 tỷ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan chức năng, bà Lý là chi hội trưởng phụ nữ thôn Tự Cường, xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc) và là cán bộ quỹ tín dụng, tiết kiệm.

Từ năm 2018 đến năm 2020, do đầu tư tiền ảo, bảo hiểm nhân thọ và thực phẩm chức năng thua lỗ, bà Lý nói dối với người thân, bạn bè để vay tiền đầu tư bất động sản, chạy việc cho con.

Tin lời, ít nhất 15 người đã cho bà Lý vay số tiền gần một tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Chi hội trưởng phụ nữ đem trả nợ ngân hàng, không có khả năng trả lại tiền cho những người đã vay. Đầu tháng 4, từ trình báo của các nạn nhân, bà Lý bị cảnh sát bắt.