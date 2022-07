Lửa thiêu rụi cây ATM ở Hải Phòng

Phát hiện lửa bùng lên từ cây ATM của Ngân hàng Agribank trên địa bàn xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng), người dân dùng nước chữa cháy, đồng thời gọi điện cho cứu hỏa.

Sáng 26/7, thông tin từ xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng cho biết vào đêm 25/7, một cây ATM thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Nam Am, đặt tại xã Tam Cường đã bị lửa thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 25/7, người dân khu vực thôn Nam Am, xã Tam Cường phát hiện ngọn lửa bùng lên từ cây ATM của Ngân hàng Agribank trên địa bàn nên đã cùng nhau sử dụng nước và các vật dụng tại chỗ để dập lửa, đồng thời điện báo lực lượng Cảnh sát PCCC.

Ngọn lửa bốc cao thiêu rụi cây ATM ở xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Vĩnh Bảo và Công an xã Tam Cường đã huy động cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường dập lửa. Sau hơn 30 phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, không để cháy lan ra khu vực xung quanh, tuy nhiên cây ATM bị cháy hoàn toàn.

Theo lãnh đạo UBND xã Tam Cường, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với Ngân hàng Agribank thống kê thiệt hại và xác định nguyên nhân gây cháy.