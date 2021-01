Lừa hơn 150 triệu qua Facebook

Trần Văn Thái (24 tuổi, ở Nghệ An) hứa giúp nhiều người kiếm tiền qua mạng để chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng.

Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đã khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Thái (24 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Văn Thái. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an, cuối tháng 12/2020, qua mạng xã hội Facebook Thái quen biết anh N.B.T. (42 tuổi, trú thị trấn Xuân An).

Thanh niên 24 tuổi hứa giúp anh T. kiếm tiền qua mạng Internet và yêu cầu chuyển trước một ít kinh phí vào tài khoản có sẵn.

Tin lời, anh T. đã 6 lần chuyển cho Thái số tiền hơn 60 triệu đồng. Nhận tiền, thanh niên 24 tuổi cắt đứt liên lạc.

Từ tin trình báo của nạn nhân, hơn 10 ngày điều tra, Công an huyện Nghi Xuân bắt giữ Thái.

Làm việc với công an, nam thanh niên 24 tuổi thừa nhận hành vi phạm tội. Công an xác định với cùng thủ đoạn, Thái đã lừa chiếm đoạt của một người đàn ông ở TP Vinh số tiền gần 93 triệu đồng.