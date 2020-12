Lừa gái bán dâm vào khách sạn để cướp tài sản

Hưng lên kế hoạch lừa các cô gái bán dâm vào các khách sạn ở TP.HCM, sau đó lợi dụng lúc họ không đề phòng để cướp giật tài sản.

Công an quận 1 (TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Bùi Quang Hưng (32 tuổi, ngụ quận 1) về tội Cướp giật tài sản.

Bùi Quang Hưng. Ảnh: Công an cung cấp.

Sáng 6/12, Hưng lên mạng tìm được số điện thoại của Đ.N.N.Q. (24 tuổi) và gọi điện thỏa thuận mua dâm với cô gái này giá 3 triệu đồng. Cả hai sau đó hẹn gặp nhau tại một khách sạn trên đường Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Lợi dụng lúc Q. vào nhà vệ sinh, Hưng theo sau, lấy điện thoại hiệu iPhone XS Max của cô gái để trên bồn rửa mặt rồi bỏ chạy. Vụ cướp giật sau đó bị Q. và nhân viên khách sạn phát hiện nên tri hô, đuổi theo.

Nghe tiếng tri hô, tổ tuần tra Công an quận 1 làm nhiệm vụ tuần tra gần đó liền tổ chức vây ráp, bắt giữ Hưng. Tại trụ sở công an, Hưng khai do không có tiền tiêu xài nên lên kế hoạch lừa các cô gái bán dâm để cướp giật tài sản.

Theo cảnh sát, Hưng từng có tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy.