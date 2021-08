Lựa chọn Robert Downey Jr. là rủi ro lớn nhất của Marvel

Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige tiết lộ hãng phim gặp khó khăn khi tuyển chọn diễn viên cho bộ phim “Iron Man”.

Theo Cinema Blend, tác phẩm Iron Man (2008) đã khởi động Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), và theo chủ tịch Marvel Studios việc chọn Robert Downey Jr. vào vai Tony Stark vẫn được coi là hành động rủi ro nhất mà hãng từng thực hiện.

Trong một cuộc phỏng vấn với Cinema Blend cho Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Kevin Feige cho hay: "Tôi rất may mắn khi được tham gia vào các bộ phim về Spider Man và X-Men đời đầu. Nhưng chúng tôi muốn thực hiện phim Iron Man. Quyết định tuyển chọn Robert Downey Jr. vừa là rủi ro lớn nhất đồng thời là quyết định quan trọng nhất trong MCU. Nếu không có anh ấy, chúng tôi sẽ không được như ngày hôm nay".

"Mọi người đều biết anh ấy là một diễn viên tài năng. Tại thời điểm đó, Robert Downey Jr. không phải là ngôi sao phim hành động. Tuy nhiên, đạo diễn Jon Favreau đã có tầm nhìn cho bộ phim và vai diễn Iron Man. Chính thành công kể từ quyết định đó đã trở thành động lực để chúng tôi tiếp tục đưa ra những sự lựa chọn táo bạo và chất lượng tốt hơn", Feige nói.

Robert Downey Jr. bên cạnh đạo diễn Jon Favreau trong Iron Man. Ảnh: Reddit.

Sau khi Tony Stark hy sinh mạng sống để cứu vũ trụ trong Avengers: Endgame (2019), Robert Downey Jr. cũng nói lời chia tay với vai diễn gắn bó cùng mình suốt 10 năm qua. Di sản Iron Man sẽ tiếp tục được phát triển qua hai bộ phim sắp tới trên Disney + là Armor Wars và Ironheart.

Trong Armor Wars, James Rhodes/War Machine (Don Cheadle) sẽ săn lùng những kẻ đánh cắp công nghệ của Tony Stark. Bên cạnh đó, Ironheart sẽ theo chân Riri Williams (Dominque Thorne) cùng bộ giáp giống Iron Man sau khi ra mắt trong Black Panther: Wakanda Forever.