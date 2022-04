'Lửa cháy ngùn ngụt, 2 bố con thất thanh kêu cứu trên tầng tum'

Khi những người hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ tầng tum ngôi nhà 2 tầng thì cũng là lúc ngọn lửa đã bao trùm, khói đen bốc lên ngùn ngụt.

Vụ cháy 5 người chết: Hàng xóm cố phá cửa nhưng không cứu được "Khi thấy đám cháy, tôi hô hoán mọi người xung quanh để ứng cứu rồi sau đó gọi cứu hỏa và cứu thương. Mọi người cố gắng phá cửa nhưng đám cháy quá lớn", ông Hoàng Trọng Anh kể.

"Đang ngủ trong nhà tôi nghe tiếng kêu cứu rất lớn. Chạy ra thấy khói đen bốc cao, lửa cháy ngùn ngụt, hai bố con anh L. đang đứng trên tầng tum kêu cứu”, bà Đàm Thị Thanh - người dân sống ở ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội) bàng hoàng kể lại vụ cháy làm 5 người trong cùng gia đình tử vong.

Vụ cháy xảy ra lúc 1h sáng 21/4 khiến người dân trong khu vực chưa hết sợ hãi. Họ đã nỗ lực dập lửa nhưng bất thành và phải gọi điện cho lực lượng cứu hỏa.

Lửa cháy quá lớn

Khi nghe tiếng hai bố con anh L. thất thanh kêu cứu giữa biển lửa, bà Thanh hô hoán mọi người xung quanh chạy ra ứng cứu.

Người hàng xóm đã ném một chiếc khăn mặt lên cho anh L. để bịt cho đỡ khói, sau đó cùng mọi người lấy nước để dập lửa trong lúc chờ xe cứu hỏa. Khi anh L. thoát được khỏi căn nhà, hai bố con anh bỏng hết tay chân nên được đưa vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.

“L. ra khỏi đám cháy xong còn hỏi có cứu được những người ở trong nhà không. Chúng tôi đành nói là cứu được hết rồi để hai bố con yên tâm”, bà Thanh kể lại và cho biết sau đó, người dân mới nhận được tin công an báo rằng 5 người còn lại trong gia đình đã tử vong.

Hiện trường căn nhà bị cháy. Ảnh: H.Q.

Theo lời bà Thanh, gia đình nhà anh L. có hoàn cảnh khó khăn, bố anh L. mất sớm nên mẹ con nuôi nhau qua ngày. Mẹ của anh L. là bà M. được người dân trong xóm rất yêu quý vì sống hiền lành, tử tế. Mọi người thường đem cho bà chai nhựa để bán đồng nát, kiếm thêm thu nhập.

Người hàng xóm cho biết trong căn nhà bị cháy có nhiều vật liệu dễ bén lửa. Mọi người xung quanh cũng từng khuyên anh L. làm lại đường dây điện để tránh nguy hiểm, nhưng có thể do gia cảnh khó khăn nên chưa thể gia cố.

"Chứng kiến gia đình nhà bà M. gặp nạn mà chúng tôi bất lực vì lúc phát hiện ra lửa cháy quá lớn, không kịp làm gì", bà Thanh ngậm ngùi.

Người nhà đau đớn

Nhận tin dữ sáng cùng ngày, người nhà anh L. vội vã di chuyển từ quê lên. Bà Chử Kim Oanh (em gái của bà M.), khóc ngất khi đứng tại hiện trường vụ cháy đã được phong tỏa và quây kín.

Bà Oanh kể 6h sáng nay nhận tin người thân gặp nạn nên vội cùng con trai lên bệnh viện Xanh Pôn - nơi anh L. đang điều trị.

"L. còn yếu lắm, lửa cháy khiến chân tay đen thui. Lúc tỉnh lại, nó vẫn hỏi những người còn lại trong gia đình có thoát được không, tôi chỉ biết nói dối chứ không dám cho biết sự thật", bà Oanh vừa kể, vừa lấy tay lau nước mắt.

Theo lời người phụ nữ, căn nhà bị cháy do bố mẹ bà để lại cho vợ chồng bà M. Chồng bà M. mất sớm nên bà M. một mình nuôi hai con trai, hàng ngày bán nước để mưu sinh.

"Chị gái tôi cũng nhiều lần lo lắng căn nhà không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy nhưng do gia đình khó khăn nên đành ở vậy, không ngờ dẫn đến việc đau lòng này", em gái nạn nhân nghẹn ngào.

Bà Chử Kim Oanh, người thân nạn nhân khóc ngất khi đến hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thạch Thảo.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó chủ tịch UBND phường Kim Liên, cho biết vụ cháy khiến 5 người trong cùng gia đình tử vong, 2 người còn lại đang được cấp cứu ở Bệnh viện Xanh Pôn. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người bị thương 3 triệu đồng/người.

Đồng thời, địa phương hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng và đang kêu gọi quyên góp vì hoàn cảnh gia đình người gặp nạn rất khó khăn.

Về nguyên nhân vụ hỏa hoạn, lãnh đạo địa phương cho biết đang chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn có 2 tầng và một tum, mặt trước là sân chơi chung, mặt sau là tập thể B9 Kim Liên.

Sáng 21/4, toàn bộ sân chơi và khu vực gần vụ hỏa hoạn bị phong tỏa. Hàng chục cán bộ công an của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội có mặt tại hiện trường. Cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cũng cử lực lượng tới phối hợp điều tra.