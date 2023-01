Lừa chạy án rồi chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

Nguyễn Ngọc Châu (38 tuổi, ở Quảng Nam) nói chạy án cho nhiều người rồi chiếm đoạt 535 triệu đồng để tiêu xài.

Nguyễn Ngọc Châu. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Châu (38 tuổi, ở thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, cảnh sát xác định Nguyễn Ngọc Châu đã lợi dụng mối quan hệ quen biết của bị hại và các cơ quan tiến hành tố tụng để nhận tiền nhiều người với lý do chạy án.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của nhiều người, Châu không thực hiện được việc chạy án và chiếm đoạt 535 triệu đồng để tiêu xài.

Cơ quan cảnh sát điều tra thông báo ai là bị hại của Châu, liên hệ trình báo công an để giải quyết.