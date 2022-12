Lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc với giá 180 triệu đồng

Nang và Tuấn lừa thiếu nữ 15 tuổi bán sang Trung Quốc với giá 180 triệu đồng. Khi nạn nhân trốn được về quê đã tố cáo hành vi của hai kẻ buôn người.

Ngày 29/11, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, khởi tố bị can, tạm giam Moong Thị Nang (28 tuổi) và Ven Văn Tuấn (37 tuổi, cùng trú xã Bảo Sơn) về tội Mua bán trẻ em.

Tuấn và Nang tại cơ quan điều tra. Ảnh: H. Thoa.

Theo công an, năm 2011, Nang bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ người đàn ông bản địa. Bốn năm sau, người phụ nữ trở về thăm quê và đặt vấn đề với Tuấn tìm người đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền.

Cả 2 sau đó dụ dỗ C.T.Q. (khi đó 15 tuổi, trú xã Bảo Nam) sang Trung Quốc làm việc với mức lương cao.

Tin lời, thiếu nữ này bị nhóm Nang đưa vào Trung Quốc, bán cho một người bản địa với giá khoảng 180 triệu đồng. Các bị can đã cho người thân của nạn nhân 40 triệu đồng.

Trung tuần tháng 11 vừa qua, Q. trốn được về Việt Nam, rồi tố cáo nhóm buôn người. Từ tin trình báo, công an đã bắt giữ 2 bị can.