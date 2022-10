Lừa bán dự án ma Vạn Đạt Hóc Môn, Vạn Đạt Củ Chi

Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Xây dựng bất động sản Vạn Đạt.

Trước đó, ngày 7/10, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Uy Minh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Năm 2018, Công ty TNHH xây dựng bất động sản Vạn Đạt (gọi tắt là Công ty Vạn Đạt) thành lập, trụ sở phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM do Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1991) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc, Đặng Minh Anh Dũng (SN 1990) làm Phó giám đốc. Công ty Vạn Đạt không làm thủ tục lập dự án, không được cơ quan chức năng phê duyệt thuận chủ trương và cấp phép đầu tư xây dựng dự án khu dân cư tại huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn. Tuy nhiên, Công ty Vạn Đạt đã tự đặt tên dự án, lập quảng cáo, bản vẽ phân nền đất để ký kết hợp đồng thỏa thuận mua bán và cam kết nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với dự án vạn Đạt Củ Chi và dự án Vạn Đạt Hóc Môn.

Sau khi nhận tiền của khách hàng, những người thuộc Công ty Vạn Đạt không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt tiền khách hàng đã nộp. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Minh Anh Dũng và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hương Giang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cũng xác định Lâm Uy Minh (tên trước đây là Lâm Duy Mệnh) là người trực tiếp tham gia cùng với Đặng Minh Anh Dũng, tiến hành giao dịch, đặt cọc mua bán thửa đất số 521 tờ bản đồ số 30 tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn (sử dụng để lập dự án không có thật đặt tên là dự án Khu dân cư Vạn Đạt Hóc Môn) và các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 17, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi (sử dụng để lập dự án không có thật đặt tên là dự án Khu dân cư Vạn Đạt Củ Chi). Sau đó, Minh giao cho Đặng Minh Anh Dũng đứng tên ký hợp đồng đặt cọc để làm hồ sơ cung cấp cho đơn vị môi giới thực hiện giới thiệu, chào bán đất thuộc dự án Vạn Đạt Củ Chi và Vạn Đạt Hóc Môn không có thật.

Đồng thời, Minh cùng với Nguyễn Thị Hương Giang đứng tên, thực hiện các giao dịch đối với tài khoản của Công ty Vạn Đạt mở tại ngân hàng. Với số tiền do khách hàng chuyển vào tài khoản của Công ty Vạn Đạt, những người liên quan đã rút tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Minh để chiếm đoạt cho cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo tìm bị hại, đề nghị người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Công ty Vạn Đạt đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 9 - Phòng Cảnh sát Kinh tế) địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10 gặp điều tra viên Lê Thị Dung, số ĐT 0342257685 để làm việc.

Trong thời hạn điều tra vụ án, nếu người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vụ án không trình báo, không đến liên hệ làm việc thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.