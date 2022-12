Lừa bán đồng hồ trên Facebook, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Với thủ đoạn đăng bán đồng hồ hàng hiệu trên Facebook, Ngô Thanh Việt đã lừa đảo 23 nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Ngô Thanh Việt (SN 1983, ở phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra ban đầu xác định với thủ đoạn dùng Facebook để bán đồng hồ đắt tiền, Ngô Thanh Việt đã thực hiện hành vi lừa đảo anh Đào Đức Hiến (trú tại phường Thanh Bình, TP Ninh Bình) với số tiền 58 triệu đồng.

Ngô Thanh Việt.

Tại cơ quan công an, Ngô Thanh Việt khai nhận cũng đã lừa đảo 23 người khác nhau trên cả nước với số tiền chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng .

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.